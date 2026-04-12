Naisen väitetään pakottaneen entinen kumppaninsa tatuoimaan nimensä 250 kertaa.

Hollantilainen nainen väittää, että hänen entinen kumppaninsa pakotti hänet tatuoimaan nimensä useita kertoja itseensä. Hänen todistuksensa on nyt osa kampanjaa, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta parisuhteiden psykologisesta väkivallasta.

Myrkylliseksi kuvaillun suhteen aikana otettiin yli 200 tatuointia.

Hollantilainen nainen, joka esitellään vain nimellä Joke, väittää, että entinen kumppaninsa pakotti hänet ottamaan tatuointeja suhteen aikana, jota hän kuvailee tuhoisaksi. Hollantilaisen lehdistön mukaan uhri pakotettiin tatuoimaan entisen kumppaninsa nimi tai nimikirjaimet yli 200 kertaa eri puolille kehoaan.

Hollantilaisen Spijt van Tattoo -säätiön mukaan nämä tatuoinnit tehtiin väitetysti verkosta ostetuilla laitteilla emotionaalisen manipuloinnin ja psykologisen paineen kontekstissa. Järjestön mukaan uhri eli useita vuosia pelon ja nöyryytyksen ilmapiirissä.

Tiedotuskampanja psykologisesta väkivallasta

Joken tarina on osa Spijt van Tattoo -säätiön johtamaa tiedotuskampanjaa, joka tukee ihmisiä, jotka haluavat poistaa vaikeisiin kokemuksiin liittyviä tatuointeja. "Uit je hart, uit je huid" ("Sydämestäsi, iholtasi") -nimisen kampanjan tavoitteena on kerätä varoja tatuointien poistotoimenpiteiden rahoittamiseen.

Säätiön mukaan jotkut naiset ottavat tatuointeja pakon edessä tai osana emotionaalista manipulointia, mikä voi jättää pysyviä psykologisia arpia. Useat asiantuntijat huomauttavat, että tietyt perheväkivallan muodot voivat sisältää kehon ja imagon hallintamekanismeja.

[kuvateksti id="liite_438751" align="aligncenter" leveys="820"] Stichting Spijt van Tattoo[/caption]

[kuvateksti id="liite_438752" align="aligncenter" leveys="820"] Stichting Spijt van Tattoo[/caption]

Monivuotinen poistoprosessi

Spijt van Tattoo -säätiön mukaan uhri sai tukea noin kolmen vuoden ajan tatuointien asteittaiseen poistamiseen. Prosessiin osallistui useita ammattilaisia, mukaan lukien lasertatuointien poistoon erikoistunut asiantuntija sekä lääketieteen ja taiteen alojen asiantuntijoita. Säätiön mukaan suurin osa tatuoinneista poistettiin onnistuneesti, vaikka joitakin jälkiä saattaa jäädä. Tatuointien poistotoimenpiteet vaativat usein useita hoitokertoja, jotka on jaettu ajan kuluessa, jotta iho ehtii parantua.

Perheväkivaltaan liittyvä ongelma

Uhrien tukijärjestöt korostavat, että fyysinen tai psykologinen pakottaminen voi ilmetä monin tavoin väkivaltaisissa ihmissuhteissa. Maailman terveysjärjestön mukaan perheväkivaltaan voi sisältyä tekoja, joilla pyritään hallitsemaan henkilön kehoa tai ulkonäköä. Tiedotuskampanjoilla pyritään erityisesti kannustamaan uhreja hakemaan apua ja tiedottamaan yleisölle paremmin näistä tilanteista.

Spijt van Tattoo -säätiön johtama kampanja pyrkii viime kädessä lisäämään tietoisuutta vielä vähän tunnetusta ongelmasta. Nostamalla esiin henkilökohtaisia kokemuksia järjestö toivoo edistävänsä psyykkisen väkivallan tunnistamista ja edistävänsä asianmukaisen tuen saatavuutta. Yhdistykset korostavat tukirakenteiden merkitystä ihmisille, jotka kohtaavat tämänkaltaisia tilanteita.