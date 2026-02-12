Ukrainalainen skeletonkikilpailija Vladyslav Heraskevych on hylätty vuoden 2026 Milanon-Cortinan talviolympialaisista, koska hän kieltäytyi riisumasta kypäräänsä, jota koristivat sodassa kaatuneiden ukrainalaisten urheilijoiden muotokuvat. Tätä kunnianosoitusta pidettiin Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) urheilijoiden ilmeitä kilpailujen aikana koskevien sääntöjen vastaisena.

Kypärä, muistomerkki kuolleelle

Kypärässä oli useiden konfliktin alkamisen jälkeen kuolleiden ukrainalaisten urheilijoiden, kuten painonnostaja Alina Perehudovan ja nyrkkeilijä Pavlo Ischenkon, kasvot. Ukrainalainen skeletonkikilpailija Vladyslav Heraskevych halusi osoittaa kunnioitustaan heille selittäen, että "heidän uhrauksensa mahdollisti hänen pääsyn olympialaisiin". KOK:n toistuvista pyynnöistä huolimatta hän kieltäytyi vaihtamasta kypäräänsä ennen kilpailuaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

Päätös vahvistettiin viimeisen haastattelun jälkeen

KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry tapasi urheilijan "löytääkseen kompromissin", mutta tuloksetta. Kansainvälisen rattikeli- ja luurankoliiton (IBSF) tuomaristo mitätöi sitten hänen akkreditointinsa. Ukrainalainen luurankoratsastaja Vladyslav Heraskevych oli dominoinut harjoittelua ja harkitsee siksi valitusta urheilun kansainväliseen ...

Sääntöihin liittyvät reaktiot ja jännitteet

Läsnä olleet ukrainalaiset fanit ilmaisivat järkytyksensä, ja yksi heistä kuvaili päätöstä "erittäin huonoksi", CNN Sportsin hankkiman lausunnon mukaan. Latvian liitto esitti virallisen protestin ja vaati aseman palauttamista. KOK korosti lehdistötilaisuudessa pelikentän puolueettomuutta: "Ei viesti ole tärkeä, vaan paikka."

Viime kädessä tämä tapaus korostaa henkilökohtaisten kunnianosoitusten ja KOK:n vaatiman urheilullisen puolueettomuuden välistä ristiriitaa. Ukrainalaisen skeletonkilpailijan Vladyslav Heraskevychin poissulkeminen, vaikka se onkin sääntöjen mukaista, herättää kysymyksiä urheilijoiden liikkumavarasta ilmaista inhimillisiä arvojaan suurissa tapahtumissa. Keskustelu jatkuu todennäköisesti vuoden 2026 Milanon-Cortinan talviolympialaisten jälkeenkin.