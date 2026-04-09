Vaikuttajaa syytetään tekoälyn käyttämisestä oman päänsä asettamiseen mallin vartalon päälle

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@tatiana.elizabethh / TikTok

Sosiaalisessa mediassa on puhjennut kohua sen jälkeen, kun amerikkalaista vaikuttajaa syytettiin tekoälyn käyttämisestä kuvan muokkaamiseen ja sen väittämiseen omakseen. Verkossa laajasti keskusteltu tapaus herättää kysymyksiä tekoälyn käytöstä visuaalisen sisällön luomisessa.

Kuva kiistan ytimessä

Malli Tatiana Elizabeth on syyttänyt amerikkalaista vaikuttajaa Lauren Blake Boultieria tekoälyn avulla muokatun kuvan käytöstä. Verkossa jaettujen julkaisujen mukaan kuvassa näkyy mallin vartaloa muistuttava vartalo, jossa on identtiset visuaaliset elementit, kuten asu, poseeraus ja tausta.

Tatiana Elizabeth väitti, että alkuperäinen kuva oli otettu urheilutapahtumassa useita vuosia aiemmin. Hän huomautti myös, että julkaisussa vihjattiin vaikuttajan osallistuneen tennisturnaukseen Miamissa, kun taas alkuperäinen kuva oli tiettävästi otettu Yhdysvaltain avoimissa. Kahden kuvan vertailu, jota jaettiin laajasti sosiaalisessa mediassa, herätti nopeasti voimakkaita reaktioita.

@tatiana.elizabethh alkaa olla outoa, muutan Marsiin

Tekoäly keskustelujen keskiössä

Kritiikin kohdattuaan Lauren Blake Boultier myönsi lopulta, että kuva oli peräisin tekoälyä hyödyntävästä sisällöntuotantoprosessista. Instagram-tilillään julkaisemassaan viestissä vaikuttaja pyysi anteeksi ja totesi, ettei hän ollut aikonut käyttää toisen sisällöntuottajan kuvaa. Hän väittää ottaneensa yhteyttä Tatiana Elizabethiin kiistan jälkeen ja ilmoittaa haluavansa vahvistaa julkaistun sisällön valvontaa tiiminsä kautta.

Kiista, joka herättää uudelleen eettisiä kysymyksiä.

Tapaus on herättänyt lukuisia reaktioita sosiaalisessa mediassa, ja jotkut käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa tekoälyn käytöstä kuvantuotannossa. Visuaalisten elementtien muokkaamiseen tai luomiseen tarkoitettujen työkalujen nopea kehitys herättää kysymyksiä immateriaalioikeuksista, sisällön aitoudesta ja tekijöiden työn suojasta. Useat asiantuntijat huomauttavat, että tekoälyn luomat tai muokatut kuvat voivat joskus käyttää uudelleen olemassa olevia elementtejä, mikä voi johtaa ristiriitoihin alkuperäisen datan käytöstä.

Tekoälyteknologioiden lisääntyvä käyttö digitaalisessa viestinnässä muuttaa kuvantuotantokäytäntöjä. Sisällöntuottajien on yhä useammin määriteltävä käyttämiensä kuvien alkuperä sekaannusten tai kiistojen välttämiseksi. Tämä tapaus korostaa digitaalisten työkalujen nopean kehityksen asettamia haasteita, erityisesti läpinäkyvyyden ja luovan työn kunnioittamisen osalta.

Yhteenvetona tilanne korostaa tekoälytyökalujen hallitun käytön merkitystä erityisesti tilanteessa, jossa todellisen ja luodun sisällön välisen rajanveto on joskus vaikeaa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Liian lihaksikkaaksi" luokiteltu: kuva urheilijasta uima-altaalla herättää lukuisia reaktioita

