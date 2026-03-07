Skotlannissa otetaan käyttöön vaihtoehto tuhkaamiselle

Hautausala kehittyy jatkuvasti vastauksena teknologiseen kehitykseen ja ympäristöhuoliin. Skotlannissa uusi menetelmä herättää nyt huomiota: maa hyväksyi äskettäin käytännön nimeltä "aquamation", jota joskus kuvataan "veden avulla tapahtuvaksi polttohautaukseksi", ja se voisi tarjota vaihtoehdon perinteiselle polttohautaukselle.

Uusi menetelmä nyt laillinen Skotlannissa

Maaliskuun alussa 2026 Skotlannin parlamentti hyväksyi alkalisen hydrolyysin käytön, tekniikan, jota käytetään jo joissakin maissa, mutta joka on edelleen harvinainen Isossa-Britanniassa. The Guardianin mukaan tämä on ensimmäinen alue Isossa-Britanniassa, joka laillistaa käytännön osana laajempaa hautajaismääräysten uudistusta.

Sanomalehti huomauttaa, että "tätä kehitystä pidetään yhtenä merkittävimmistä muutoksista tällä alueella sitten tuhkaus laillistamisen 1900-luvun alussa". Skotlannin terveysministeri Jenni Minto selitti, että tämä tekniikka "voisi tarjota perheille lisävaihtoehdon ja samalla vastata kasvaviin ympäristöhuoliin".

Miten "vesituhkaus" toimii?

Toisin kuin perinteinen tuhkaus, joka perustuu polttamiseen erittäin korkeissa lämpötiloissa, akvamaatiossa käytetään kemiallista prosessia, jota kutsutaan emäksiseksi hydrolyysiksi. Ruumis asetetaan kammioon, joka sisältää vettä ja emäksistä liuosta, ja kuumennetaan sitten korkeaan lämpötilaan paineen alaisena. Tämä prosessi nopeuttaa kudosten luonnollista hajoamista. Toimenpiteen lopussa jäljelle jäävät vain luut. Ne kuivataan ja jauhetaan jauheeksi, joka muistuttaa perinteisessä tuhkaamisessa saatua tuhkaa. Tätä menetelmää esitetään joskus luonnollisen hajoamisprosessin kiihdytettynä toistona.

Menetelmä, joka esitetään "ekologisemmaksi"

Yksi polttohautauksen kannattajien esittämistä argumenteista koskee sen ympäristövaikutuksia. Perinteinen polttohautaus vaatii lämpötiloja, jotka voivat ylittää 800 °C:n, mikä johtaa merkittävään energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

BBC:n mukaan perinteinen tuhkaus voi tuottaa noin 320 kg hiilidioksidia, kun taas emäksinen hydrolyysi voi tuottaa jopa seitsemän kertaa vähemmän päästöjä. Menetelmä poistaa myös poltettavan arkun tarpeen ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteiset krematoriouunit. Prosessin jälkeen käytetty vesi käsitellään jätevedenpuhdistusjärjestelmissä samalla tavalla kuin muut biologiset jätevedet.

Käytäntö, jota käytetään jo muualla maailmassa

Vaikka tämä tekniikka on uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se on jo käytössä useissa maissa. Emäksinen hydrolyysi on sallittua useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa sekä Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Sitä tarjotaan joskus ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona perinteisille hautajaismenetelmille. Joidenkin hautausalan asiantuntijoiden mukaan tämä vaihtoehto on kuitenkin edelleen harvinainen eikä sen pitäisi korvata olemassa olevia käytäntöjä, vaan pikemminkin tarjota perheille lisävaihtoehto.

Asteittainen käyttöönotto

Vesihydrolyysin käyttöönotto Skotlannissa vaatii edelleen erityislaitteiden asentamista. Alkalisen hydrolyysin laitokset on rakennettava ja niille on hankittava tarvittavat luvat, mukaan lukien paikallisviranomaisten ja vesi- ja sanitaatioverkostosta vastaavan julkisen elimen Scottish Waterin luvat. Näihin teknologioihin erikoistuneet yritykset, kuten brittiläinen Kindly Earth, ilmoittavat "keskustelevansa useiden skotlantilaisten sidosryhmien kanssa näiden laitosten kehittämisestä".

Vesikäsittelyn laillistamisen myötä Skotlanti tasoittaa tietä uudelle vaihtoehdolle Ison-Britannian hautausalalla. Ympäristöystävällisempänä esitettynä tämä tekniikka voitaisiin vähitellen integroida olemassa oleviin käytäntöihin. Vaikka sen käyttöönotto on epävarmaa, se kuitenkin kuvaa hautausalan kehitystä vastauksena ekologisiin huolenaiheisiin ja perheiden muuttuviin odotuksiin.