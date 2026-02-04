Search here...

"Seksistiseksi" pidetty lausunto sytyttää uudelleen keskustelun naisten asemasta jalkapallossa

Feminismi
Léa Michel
@alishalehmann7/Instagram

Onko naisten jalkapallo todella ansainnut paikkansa jalkapallon maailmassa? Joidenkin lajin historiallisten henkilöiden mukaan vastaus näyttää valitettavasti olevan ei. Entisen valmentajan Guy Roux'n äskettäinen lausunto on sytyttänyt kohun. Hänen syvästi seksistisiksi pidetyt kommenttinsa muistuttavat karusti siitä, miten sukupuolistereotypiat edelleen saastuttavat naisurheilijoita koskevia keskusteluja.

Yksi lause liikaa

L'Est Éclairin haastattelussa Guy Roux jakoi näkemyksiään naisten jalkapallosta. Ylistettyään pelaajien "rohkeutta" hän suistui nopeasti raiteiltaan julistaen: "Nainen on luotu synnyttämään, leveälantioisena. Jalkapalloa ei ole tehty leveitä lantioita varten. Parhaat naisjalkapalloilijat ovat kuin pojat." Tämä lausunto, vanhahtavaisuutensa lisäksi, supistaa naiset heidän lisääntymistoimintoonsa, ikään kuin heidän luonnollinen paikkansa rajoittuisi äitiyteen. Tämä biologinen, taantumukseltaan taantuva ja syvästi seksistinen näkemys herätti välittömästi närkästystä sosiaalisessa mediassa sekä urheilu- ja feministisissä piireissä.

Järkyttävät kommentit, mutta eivät yksittäistapaukset.

Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jalkapalloilijat ovat esittäneet tällaisia kommentteja. Muutama kuukausi sitten myös ranskalainen maajoukkuejalkapalloilija Daniel Bravo "meni liian pitkälle". Hänen kommenttinsa johti välittömään pelikieltoon työnantajaltaan. Joka kerta nämä tapaukset herättävät uudelleen perustavanlaatuisen keskustelun: miksi vuonna 2026 on edelleen tarpeen perustella naisten asemaa urheilukentällä?

Katso tämä postaus Instagramissa

Alisha Lehmannin (@alishalehmann7) jakama julkaisu

Sanat, jotka estävät edistystä

Nämä sanat eivät ole merkityksettömiä: ne osaltaan luovat ilmapiiriä, jossa naisten on jatkuvasti oikeutettava läsnäolonsa ja taitonsa edelleen hyvin miesvaltaisessa maailmassa. Ajattelutavat muuttuvat varmasti: naisten jalkapallo saa näkyvyyttä, katsojamäärät kasvavat ja yhä useammat nuoret tytöt liittyvät seuroihin... Guy Roux'n kaltainen lausunto kuitenkin riittää muistuttamaan meitä siitä, että vastarinta jatkuu, joskus juurensa menneen jalkapallon aikakauden kaipauksessa.

Kollektiivinen vastaus on odotettavissa

Tämän "purkauksen" edessä reaktiot olivat nopeita. Useat ammattipelaajat, urheilutoimittajat ja seuran virkamiehet tuomitsivat julkisesti entisen valmentajan kommentit. X:ssä (entinen Twitter) yleistyivät hashtagit, kuten #RedCardForSexism ja #FootballIsForAll. Myös urheiluministeri Marina Ferrari tuomitsi Guy Roux'n sanat ja toisti, että urheilu on "tasa-arvon, osallisuuden ja kunnioituksen tila kaikille".

Kulttuurimuutoksen kiireellinen tarve

Nämä "lipsahdukset" osoittavat, että tasa-arvon puolesta käytävä taistelu urheilussa ei rajoitu pelkästään tilojen saatavuuteen tai taloudellisiin oikeuksiin. Se vaatii myös – ja ennen kaikkea – asennemuutosta. Niin kauan kuin auktoriteettihenkilöt normalisoivat näitä stereotypioita naisten fyysisestä ulkonäöstä tai rooleista, seksismi tulee jatkossakin vaikuttamaan käsitykseen naisten jalkapallosta.

Lopuksi julistakaamme äänekkäästi ja selkeästi, että huomisen jalkapalloa voidaan rakentaa vain, jos jokaisella on siinä paikkansa, ilman ennakkoluuloja tai anatomian rajoihin typistämistä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Tunnekseen itsensä taas kauniiksi" hän päättää ajaa päänsä kokonaan kaljuksi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tunnekseen itsensä taas kauniiksi" hän päättää ajaa päänsä kokonaan kaljuksi.

Kauneussisällön luominen on hänen työnsä. Joulukuussa 2025 Erika Titus, yksi TikTokin nousevista tähdistä, päätti kuitenkin tehdä jotain itselleen...

"Naisen arvottomuus loppuu 25 vuoden iän jälkeen": hän puhuu seksistisiä kommentteja vastaan

TikTokissa sisällöntuottaja @deraslife_ muutti seksistisen kommentin loistavaksi, hauskaksi ja syvästi vapauttavaksi vastaukseksi. Hänen vastauksensa levisi kulovalkean tavoin ja...

Viha-aallon kohteena tämä toimittaja jättää jalkapallon

Toimittaja Vanessa Le Moigne ilmoitti hiljattain lopettavansa jalkapallouutisointinsa jouduttuaan nettikiusaamisen kohteeksi. Syy? Kysymys, jonka hän esitti senegalilaiselle maalivahtille...

"Myrkyllinen maskuliinisuus": feministinen vastaus syntyy sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa feministinen vastahyökkäys organisoituu maskuliinista diskurssia vastaan. Innovatiivisten kampanjoiden, inspiroivien puheiden ja koulutustyökalujen avulla tämä vastaus tarjoaa...

"Liian feministiseksi" pidetty lausunto "ihanteenaisesta" aiheuttaa kiistoja.

Naispuolisen internetin käyttäjän X-palvelussa (entinen Twitter) viraaliksi levinnyt lausunto, jossa hän vertaa miesten odotuksia "ihanteellisesta naisesta" heidän omaan...

"Miehet haluavat naisen, joka pysyy kotona": tämän striimaajan sanat aiheuttavat kiistaa

Asmongold, erittäin suosittu striimaaja, joka tunnetaan nimellä "Zack Asmongold", herätti hiljattain valtavan verkkokeskustelun selittämällä mielestään, "miksi naispuoliset striimaustahdet,...

© 2025 The Body Optimist