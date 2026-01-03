"Miehet haluavat naisen, joka pysyy kotona": tämän striimaajan sanat aiheuttavat kiistaa

Asmongold, erittäin suosittu striimaaja, joka tunnetaan nimellä "Zack Asmongold", herätti hiljattain valtavan verkkokeskustelun selittämällä mielestään, "miksi naispuoliset striimaustahdet, kuten Cinna ja Pokimane, pysyvät sinkkuina".

Konteksti: reaktio "striimaajien yksinäisyyteen"

Äskettäisessä striimissä Asmongold vastasi naisstriimaajien valituksiin heidän rakkauselämästään. Hänen provosoiva lausuntonsa – "Miehet haluavat naisen, joka pysyy kotona, hoitaa lapsia ja kokkaa" – herätti välittömästi närkästystä. Livenä esitettynä se jakoi syvästi peliyhteisön ja paljon muutakin. Hänen mukaansa nämä itsenäiset, uravetoiset naisvaikuttajat eivät sovi monien miesten perinteisiin odotuksiin, joita hän kuvailee "kiintyneiksi kotiin, perheeseen ja kotitöihin keskittyvään naiseuden malliin".

Laajasti TikTokissa ja X:ssä (entinen Twitter) jaettu video keräsi miljoonia katselukertoja vain muutamassa päivässä herättäen raivoa, keskustelua ja voimakkaita reaktioita. Monet tuomitsivat sen takaperoiseksi, seksistiseksi ja naisvihamieliseksi visioksi ja huomauttivat, että vuonna 2025 naisen arvon tai haluttavuuden alentaminen hänen kotiroolinsa varaan on paitsi vanhentunutta myös erittäin ongelmallista.

Toki on edelleen miehiä, jotka ajattelevat näin, mutta tämän näkemyksen normalisointi tai esittäminen enemmistön miesten odotuksena tarkoittaa naisten rajoittamista rooliin, joka ei vastaa yhteiskunnan kehitystä eikä miljoonien naisten pyrkimyksiä. Naista ei ole "luotu" huolehtimaan kodista: hän voi olla itsenäinen, kunnianhimoinen, uravetoinen, sisällöntuottaja, äiti tai ei – tai kaikkea tätä kerralla – omien valintojensa mukaan.

Asmongold kertoo näkemyksensä siitä, miksi jotkut naisstriimaajien huippusarjalaiset, kuten Cinna ja Pokimane, ovat edelleen sinkkuja 😳👀 "Miehet haluavat naisen, joka pysyy kotona, hoitaa lapsia ja laittaa ruokaa." 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) 31. joulukuuta 2025

Kaksi leiriä törmää: perinne vs. moderni

Lausunto avasi oven kiivaalle keskustelulle:

Ne, jotka kannattavat "perinteistä" lähestymistapaa: monet miehet ovat samaa mieltä ja väittävät, että moderni yhteiskunta on menettänyt vakaat perhearvot. "Miehet haluavat kumppanin, joka asettaa kodin etusijalle, ei ammatillista kilpailijaa", lukee yhdessä kommentissa.

Vastustajat: toiset tuomitsevat seksistisen ja taantuvan vision. "Se on puhdasta naisvihaa: naisten alentaminen kotirouviksi", he vastaavat. Viraaliksi levinnyt twiitti kiteyttää asian: "Mieluummin kuolisin yksin kuin olisin kotirouva."

X:ssä (entinen Twitter) ja Redditissä keskustelut ovat kiivaita ja niissä vastustetaan naisten itsenäisyyttä ja joidenkin mielestä luonnollisina pidettyjä sukupuolirooleja.

Pokimane, usein naisvihamielisen kritiikin kohde

Debyytistään striimausalustoilla lähtien Pokimane – jonka oikea nimi on Imane Anys – on kohdannut jatkuvaa seksistisen kritiikin tulvaa. Twitchin ja YouTuben näkyvä hahmo, hän ilmentää naisten menestystä maailmassa, jota yhä hallitsevat pitkälti miehet. Tähän näkyvyyteen valitettavasti liittyy säännöllisesti naisvihamielisiä hyökkäyksiä, jotka vaihtelevat hänen ulkonäköään koskevista kommenteista hänen kykyjensä perusteettomaan kyseenalaistamiseen.

Pokimane ei lannistunut, vaan oppi selviytymään näistä toistuvista hyökkäyksistä joustavasti, tuomitessaan julkisesti laajalle levinneen seksismin ja vaatien parempaa moderointia verkossa. Hänen kokemuksensa havainnollistaa naispuolisten sisällöntuottajien kohtaamia erityisiä esteitä ja korostaa digitaalisen kulttuurin perusteellisen muutoksen tarvetta.

Striimaaja Asmongold, joka tunnetaan konservatiivisista näkemyksistään ja kritiikistään, on suodattamaton. Tämä kommentti on yhdenmukainen hänen toistuvien analyysiensä kanssa "miesten yksinäisyydestä" ja sukupuolidynamiikasta Twitchissä.