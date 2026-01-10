Search here...

"Liian feministiseksi" pidetty lausunto "ihanteenaisesta" aiheuttaa kiistoja.

Feminismi
Léa Michel
jakub/Pexels

Naispuolisen internetin käyttäjän X-palvelussa (entinen Twitter) viraaliksi levinnyt lausunto, jossa hän vertaa miesten odotuksia "ihanteellisesta naisesta" heidän omaan "keskinkertaisuuteensa", kiihdyttää keskustelua ja jakaa internetin käyttäjät feministien kannattajiin ja konservatiivisiin kriitikkoihin.

Jakauttava iskulause

Tammikuun alussa 2026 naispuolinen internetin käyttäjä kirjoitti: ”Miehet haaveilevat naisesta, joka näyttää mallilta synnytyksen jälkeen, joka kotitöistä ja lapsista huolimatta pysyy kauniina koko ajan, jakaa laskut tasan ja alistuu, mutta kaikki mitä he voivat tarjota hänelle, on tämä rähjäinen talo. Jos olet miesten ihanteellinen nainen, elämäsi on aina helvettiä!” Tämä ketju, johon liittyi satiirinen kuva ”täydellisestä” vaimosta, keräsi tuhansia tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia 24 tunnin sisällä.

Massiiviset sopimukset: "supermallipiika"

Kommenteissa kannatus virtaa sisään: ”Kysy heiltä, millainen on hyvä vaimo, niin he kuvailevat häntä malliksi, joka käyttäytyy kuin palvelija”, yksi tilaaja vitsailee, kun taas toinen lisää: ”He haluavat perinteisen naisen, joka maksaa puolet laskuista ja näyttää Margot Robbielta keisarileikkauksen jälkeen.” Naiset jakavat päivittäisiä turhautumisiaan ja tuomitsevat yli-inhimillisten odotusten – ”täydellisen vartalon”, täydellisen omistautumisen, taloudellisen riippumattomuuden – tekopyhyyden ilman emotionaalista tai aineellista vastavuoroisuutta.

Vastahyökkäykset: "liian feministinen"

Kriitikot kuitenkin hyökkäävät vastahyökkäykseen: ”Liian feminististä, miehet haluavat vain tasapainoisen kumppanin, eivät ikuista uhria”, yksi käyttäjä vastaa ja syyttää X:ssä (entinen Twitter) julkaistua julkaisua sukupuolijaon lietsomisesta. Toiset taas vähättelevät sitä: ”Jos etsit prinssiä, pidä huolta standardeistasi. Se on kahden hinnalla yksi -tilanne.” Tämä polarisaatio heijastaa nykyisiä jännitteitä: toisaalta kritiikkiä patriarkaalisia normeja kohtaan; toisaalta torjuntaa, jota pidetään miesvastaisena.

Tämä viraaliksi levinnyt yhteenotto paljastaa syviä jakolinjoja: naiset pyrkivät aitoon tasa-arvoon, kun taas jotkut miehet puolustavat hybridi-ihannetta – taloudellisesti alisteisia ja aina saatavilla olevia. Loukkausten lisäksi viesti herättää kysymyksen: onko "ihannenainen" olemassa ilman keskinäistä kompromissia? Tässä sanasodassa totuus näyttää olevan jossain siltä väliltä, kaukana ääripäistä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
