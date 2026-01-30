Search here...

"Tunnekseen itsensä taas kauniiksi" hän päättää ajaa päänsä kokonaan kaljuksi.

Kauneussisällön luominen on hänen työnsä. Joulukuussa 2025 Erika Titus, yksi TikTokin nousevista tähdistä, päätti kuitenkin tehdä jotain itselleen – ei algoritmille. 23-vuotiaana tämä havaijilainen sisällöntuottaja, jolla on neljä miljoonaa seuraajaa, päätti ajaa päänsä kaljuksi. Hän näki tämän päätöksen henkilökohtaisena vapautuksena ja tekona, jolla kauneus määritellään uudelleen filttereiden ja "laihan sisällön" aikakaudella.

Äkillinen... ja symbolinen halu

Kaikki alkoi itsepintaisesta ajatuksesta. "En tiedä, miksi ajattelin sitä, ehkä katsoin 'Stranger Thingsiä' ja näin Elevenin ajellun pään", hän kertoi Teen Voguelle . Useiden päivien ajan nuori nainen ei pystynyt karistamaan halua, kunnes lopulta otti riskin. Impulsiivisen olemuksensa alla hänen tekonsa oli itse asiassa pitkän harkinnan tulos.

Leikkurin takana: vuosien sosiaalisessa mediassa vietetty aika ja itsetunnon kyseenalaistaminen. Erika Titukselle (@erikatitus) kampauksista oli tullut kontrollin ja mukautuvan kauneuden symboli, ja pään ajamisesta oli tullut tapa pyyhkiä pois kaikki ja aloittaa alusta.

Väsymys "näyttää kauniilta" verkossa

Erika Titus (@erikatitus) on rakentanut mainettaan 18-vuotiaasta lähtien luovien meikkiopetusohjelmien ja tarttuvan energian avulla. Ajan myötä netin tarkastelun paineesta tuli kuitenkin taakka. "Sain kommentteja persoonallisuudestani, joten piilouduin kauneuteni taakse. Niin kauan kuin näytin hyvältä, ajattelin ihmisten olevan anteeksiantavaisempia", hän sanoo.

Siitä alkoi alaspäin suuntautuva kierre: kuvankäsittelyä, kosmeettisia toimenpiteitä, jatkuvaa kuvankäsittelyä… ilman toivotun tyydytyksen löytämistä. ”Se oli kuin olisi laittanut siteen syvempään haavaan.” Ajamalla päänsä kaljuksi Erika halusi lopettaa riippuvuuden ulkoisesta vahvistuksesta ja yrittää nähdä itsensä eri tavalla.

Kollektiivinen uudestisyntyminen

Hänen TikTokissa julkaisemansa "Bald Series" keräsi nopeasti miljoonia katselukertoja. Erika Titus (@erikatitus) luki kaiken, ihailevista kommenteista ankariin tuomioihin. Eniten häneen teki vaikutuksen se, kuinka monet ihmiset matkivat häntä: "Monet julkaisivat myös videoita itsestään ajamassa päänsä kaljuksi. Oli kaunista nähdä, että tästä eleestä saattoi tulla liike."

Siitä lähtien Erika on löytänyt uudelleen oman imagonsa. Hän on rohkea, kokeilee, tuntee oman tiensä – joskus jopa vihaa sitä. "Vaalensin hiukseni ja vihasin tulosta, mutta olin iloinen, että kokeilin sitä", hän sanoo humoristisesti. Tämä uusi, vapaampi ja rennompi suhde ulkonäköönsä kannustaa häntä tutkimaan muita puolia itsestään: "Puhun enemmän, sanon ei, pidän itseäni tiukasti kurissa. Pään ajaminen kaljuksi auttoi minua asettamaan rajoja – muiden, mutta erityisesti itseni kanssa."

Erika Titukselle (@erikatitus) pään ajaminen ei ollut lopulta "kriisi", vaan pikemminkin feministisen uudestisyntymisen muoto. Maailmassa, jossa ulkonäkö on kaikkialla läsnä, hän päätti keventää taakkaansa – imagoaan, naamioitaan ja painetta olla kaunis hinnalla millä hyvänsä. Voimakas ele: nuoren naisen oppiminen rakastamaan itseään uudelleen, eri tavalla.

"Naisen arvottomuus loppuu 25 vuoden iän jälkeen": hän puhuu seksistisiä kommentteja vastaan

