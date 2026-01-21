Search here...

"Myrkyllinen maskuliinisuus": feministinen vastaus syntyy sosiaalisessa mediassa

Feminismi
Léa Michel
Photo d'illustration : karlyukav/Freepik

Sosiaalisessa mediassa feministinen vastahyökkäys organisoituu maskuliinista diskurssia vastaan. Innovatiivisten kampanjoiden, inspiroivien puheiden ja koulutustyökalujen avulla tämä vastaus tarjoaa erilaisen näkemyksen maskuliinisuudesta: vapaamman, kunnioittavamman ja äärettömän paljon haluttavamman.

Kasvava maskulistinen vaikutus

Jo useiden vuosien ajan itseään "alfamaskuliinisuuden" hahmoiksi julistautuneet henkilöt ovat houkutelleet monia nuoria miehiä, jotka etsivät roolimalleja. Heidän retoriikkansa lupaa valtaa, hallitsevuutta ja menestystä, samalla kun he kuvaavat feminismiä ykkösvihollisena. Tuloksena on kilpailuhenkinen minäkuva, epäonnistumisen pelko ja jäykkä, kaikkea muuta kuin tyydyttävä maskuliinisuus.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat tämän vaikutuksen laajuuden. Suurin osa nuorista aikuisista kertoo tuntevansa näitä sisällöntuottajia, ja merkittävä osa seuraa heidän videoitaan säännöllisesti. Monet uskovat, että nämä narratiivit "vihdoin kertovat totuuden" ja vahvistavat ajatusta siitä, että yhteiskunnasta on tullut vihamielinen miehiä kohtaan. Tämä ilmapiiri ruokkii identiteettikriisiä, jossa haavoittuvuutta pidetään heikkoutena ja empatiaa uhkana.

Katso tämä postaus Instagramissa

Sidactionin (@sidaction) jakama julkaisu

Kun viraalikoodeja käytetään uudelleen hyvään tarkoitukseen

Tämän aallon edessä feministinen vastaus ei ainoastaan tuomitse sitä, vaan se myös innovoi. Sosiaaliseen mediaan suunnitellut kampanjat horjuttavat näiden miesvaltaisten vaikuttajien koodeja. Käyttämällä tuttuja formaatteja, karismaattisia hahmoja ja lyhyitä viestejä he levittävät myönteisiä arvoja, kuten kunnioitusta, suostumusta ja vastuullisuutta.

Tämä strategia on loistava: sen sijaan, että kampanjat kohtaisivat toisensa suoraan, ne soluttautuvat samoihin digitaalisiin tiloihin ja kylvävät positiivisten ideoiden siemeniä. Tavoitteena ei ole kylvää syyllisyyttä, vaan tarjota inspiroivia malleja, joissa vahvuus on tasapainossa ystävällisyyden kanssa ja joissa itseluottamus rakennetaan yhteistyön, ei dominoinnin, kautta.

Isät, jotka puhuvat taas ääneen

Samaan aikaan on syntymässä henkilökohtaisempia aloitteita. Esimerkiksi brittiläinen näyttelijä Stephen Graham, "Adolescence"-sarjan luoja, käynnisti " Letters to Our Sons " -projektin yhdessä psykologi Orly Kleinin kanssa. Tämä projekti kutsuu isiä ympäri maailmaa kirjoittamaan pojilleen maskuliinisuudesta, joka on vapautettu perinteisistä sukupuolinormeista, jakaen henkilökohtaisia kokemuksia ja pohdintoja. Pian kirjana julkaistavan teoksen tavoitteena on "palauttaa aito vuoropuhelu ja torjua vihapuheen vaikutusta verkossa".

Nämä isälliset sanat muistuttavat meitä olennaisesta totuudesta: ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla mies. Maskuliinisuutta on yhtä monta kuin on yksilöitä, ja jokainen ansaitsee tulla täysin omaksutuksi ilman häpeää tai painostusta. Juuri tästä monimuotoisuudesta löytyy rikkaus, luovuus ja tasapaino.

Koulutus, pysyvän muutoksen tukipilari

Koulutuksella on myös keskeinen rooli tässä muutoksessa. Vaikka kouluissa on lakisääteisiä velvoitteita opettaa tunne-, ihmissuhde- ja intiimiä elämää, nämä ohjelmat ovat usein riittämättömiä. Siksi järjestöt mobilisoituvat korostamaan kiireellistä tarvetta kouluttaa nuoria kunnioituksesta, tasa-arvosta ja terveistä ihmissuhteista. Kansainvälisesti joissakin koulutusuudistuksissa näitä teemoja jopa integroidaan hyvin nuoresta iästä lähtien tunnustaen, että ennaltaehkäisy alkaa tiedosta ja vuoropuhelusta.

Yhdistämällä digitaalisia toimia, kulttuuriprojekteja ja koulutuksellisia vaatimuksia tämä feministinen vastaus visioi oikeudenmukaisemmasta ja iloisemmasta yhteiskunnasta. Se kutsuu poikia ja miehiä irtautumaan tukahduttavista odotuksista, kehittämään herkkyyttään ja omaksumaan maskuliinisuuden, joka juhlistaa itsensä ja muiden kunnioittamista. Koska miehenä oleminen tarkoittaa tänä päivänä ennen kaikkea rohkeutta olla täysi ihminen.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Liian feministiseksi" pidetty lausunto "ihanteenaisesta" aiheuttaa kiistoja.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Liian feministiseksi" pidetty lausunto "ihanteenaisesta" aiheuttaa kiistoja.

Naispuolisen internetin käyttäjän X-palvelussa (entinen Twitter) viraaliksi levinnyt lausunto, jossa hän vertaa miesten odotuksia "ihanteellisesta naisesta" heidän omaan...

"Miehet haluavat naisen, joka pysyy kotona": tämän striimaajan sanat aiheuttavat kiistaa

Asmongold, erittäin suosittu striimaaja, joka tunnetaan nimellä "Zack Asmongold", herätti hiljattain valtavan verkkokeskustelun selittämällä mielestään, "miksi naispuoliset striimaustahdet,...

Etiopiassa nämä naispuoliset skeittaajat haastavat patriarkaatin ja rikkovat perinteitä.

Addis Abeban vilkkailla kaduilla joukko nuoria naisia muuttaa betonirakennukset voimaantumisen leikkikentäksi. Skeittilaudoillaan he luovat uuden polun ja haastavat...

Koulunkäynnin vaille jääneet afgaanitytöt uhmaavat oppimiskieltoa

Siitä lähtien, kun Taliban kaappasi vallan vuonna 2021, afgaanityttöjä on suljettu pois koulusta massiivisesti. Miljoonilta nuorilta naisilta puuttuu...

Tämä nainen kertoo päivittäin kokemastaan naisvihamielisestä häirinnästä.

TikTokissa sisällöntuottaja Jessie (@jessie.song) jakoi hiljattain kiinalaisnaisen koskettavan todistuksen, jossa hän kuvailee päivittäin kokemaansa häirintää ja seksismiä. Muutamalla...

Asioita, joita ei koskaan sanota naisyrittäjien elämästä

Usein korostettujen naisyrittäjien inspiroivien muotokuvien takana päivittäinen todellisuus on vivahteikkaampi, jopa vaikeampi kuin voisi kuvitella. Vaikka luvut osoittavat...

© 2025 The Body Optimist