Matkustaja väittää, että hänet poistettiin koneesta painonsa vuoksi; internetin käyttäjät reagoivat.

Amerikkalainen matkustaja Keirstyn Catron väittää tulleensa estettyä nousemasta lennolle painonsa vuoksi, mikä on herättänyt närkästystä sosiaalisessa mediassa. Hänen TikTokissa jaettu tilinsä on nostattanut uudelleen keskustelun lentoyhtiöiden matkustamotilaa koskevista käytännöistä.

Matkustaja kertoo, että häntä estettiin pääsemästä koneeseen.

Amerikkalainen sisällöntuottaja Keirstyn Catron (@lilcatron) väittää kokeneensa nöyryyttävän tilanteen New Yorkin LaGuardian lentokentältä lähteneellä lennolla marraskuussa 2025. Hänen TikTok-tilillään julkaistun tilin mukaan lentoyhtiön henkilökuntaan kuuluva kysyi häneltä, pystyisikö hän istumaan normaalilla paikalla ennen koneeseen nousua.

Nuori nainen selittää, että sananvaihto tapahtui muiden matkustajien edessä, mitä hän kuvailee "epämiellyttäväksi julkiseksi paljastukseksi". Sitten hän väittää, ettei häntä päästetty aikataulun mukaiseen koneeseensa, vedoten kokoonsa liittyvään kieltäytymiseen. Videollaan Keirstyn Catron (@lilcatron) ilmaisee hämmennyksensä ja ymmärryksensä tilanteesta. Hän uskoo, että hänet tuomittiin oletuksen perusteella, joka koski hänen kykyään mahtua normaalille istuimelle.

Käytännöt, jotka säätelevät aluksella käytettävissä olevaa tilaa

Monilla lentoyhtiöillä on sääntöjä istumapaikkojen käyttöasteesta, erityisesti silloin, kun matkustajan koko vaatii enemmän tilaa. Jotkut ehdot sallivat matkustajien ostaa ylimääräisen istumapaikan kaikkien matkustajien mukavuuden varmistamiseksi.

Useiden englanninkielisten tiedotusvälineiden mukaan kyseinen lentoyhtiö on ottanut käyttöön käytännön, jonka mukaan "enemmän tilaa tarvitsevia matkustajia voidaan pyytää varaamaan lisäpaikka etukäteen". Nämä lentoyhtiöiden esittämät toimenpiteet, "joiden tarkoituksena on varmistaa turvallisuus ja mukavuus lennossa", ovat säännöllisesti keskustelun aiheena niiden käytännön soveltamisesta ja vaikutuksista matkustajakokemukseen.

Video, joka on jaettu laajasti sosiaalisessa mediassa

TikTok-videon julkaisemisen jälkeen sitä jaettiin ja kommentoitiin laajalti verkossa. Monet internetin käyttäjät ilmaisivat tukensa matkustajalle ja tuomitsivat heidän mielestään leimaavan tilanteen. Toisissa kommenteissa korostettiin tarvetta parantaa lentomatkustuksen vastaanottoa ja saavutettavuutta erilaisille ruumiinrakenteille. Video on kerännyt satojatuhansia katselukertoja, uutisesta uutisoineet mediat kertovat.

Jotkut internetin käyttäjät uskovat, että tämäntyyppinen tilanne korostaa lentoliikenteen sopeutumisen puutetta työvoimansa monimuotoisuuteen. Toiset taas huomauttavat, että lentoyhtiöiden on myös täytettävä turvallisuus- ja logistiikkarajoitukset.

Toistuva keskustelu lentoliikenteen esteettömyydestä

Lentokoneissa käytettävissä oleva tila on säännöllisesti julkisen keskustelun aiheena, erityisesti niin sanotun vakioistuinkoon osalta. Useat järjestöt kannattavat "kehon monimuotoisuuden parempaa huomioon ottamista matkustamon suunnittelussa".

Alan asiantuntijat huomauttavat, että "jalkatilan asteittainen väheneminen vuosien varrella vastaa taloudellisiin vaatimuksiin, mutta voi myös aiheuttaa vaikeuksia joillekin matkustajille". Keirstyn Catronin (@lilcatron) lausunto on siis osa laajempaa keskustelua lentomatkustuksen esteettömyydestä ja siitä, miten lentoyhtiöt voivat sovittaa yhteen tekniset rajoitukset, matkustajien mukavuuden ja syrjinnän ehkäisyn.

Keirstyn Catronin (@lilcatron) todistuksen viraalisuus havainnollistaa sosiaalisen median kasvavaa merkitystä yksilöllisten matkakokemusten esiin nostamisessa. Se korostaa myös yleisön huomiota matkustajien osallisuuteen ja kunnioitukseen liittyviin kysymyksiin. Keskustelu lentomatkustuksen esteettömyydestä todennäköisesti jatkuu, kun ala kehittyy jatkuvasti vastatakseen jatkuvasti kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään.