Vakuutusyhtiö hylkäsi hänet painonsa vuoksi, tämä plus-kokoinen malli tuomitsee "rasvakammon"

Vielä vuonna 2026 jotkut painoon liittyvät ennakkoluulot ovat edelleen syvälle juurtuneita. Amerikkalainen plus-kokoinen malli Tess Holliday toi tämän hiljattain esiin jakamalla kokemuksen, joka herätti huomattavaa reaktiota TikTokissa: häneltä evättiin henkivakuutus painonsa vuoksi. Hänen julkinen lausuntonsa on herättänyt uudelleen keskustelun rasvakammosta ja tietyillä toimialoilla käytettävistä kriteereistä.

Päätös, jonka hän koki epäoikeudenmukaisena

TikTok-videolla Tess Holliday kertoo, kuinka hänet katsottiin Yhdysvalloissa henkivakuutuksen kelpaamattomaksi. Huumoria ja väsymystä sekoittavalla sävyllä hän selittää luulleensa täyttävänsä vaaditut profiilit: tupakoimaton, alkoholiton ja ilman tunnettuja terveysongelmia. Hänen mukaansa yksi tekijä kuitenkin riitti kallistamaan vaakaa: hänen painonsa.

Malli, joka on 160 cm pitkä ja painaa yli 135 kiloa, vakuuttaa liikkuvansa päivittäin, ettei hän ole missään lääketieteellisessä hoidossa eikä kärsi ennestään mistään sairauksista. Hänelle tilanne heijastaa laajempaa ongelmaa: edelleen hyvin stereotyyppistä näkemystä kehoista tietyillä terveydenhuoltoon ja vakuutuksiin liittyvillä aloilla.

Keskustelu painoindeksistä on kiihtynyt uudelleen.

Tämä tapaus tuo esiin myös usein kritisoidun mittarin: painoindeksin eli BMI:n. Tätä indikaattoria käytetään edelleen laajalti terveysriskien arviointiin lääketieteen ja vakuutusalan aloilla, mutta monet asiantuntijat kyseenalaistavat sen nyt. Useat tutkimukset korostavat, että se ei ota huomioon olennaisia tekijöitä, kuten fyysistä kuntoa, lihasmassaa, elämäntapoja ja henkilön yleistä terveydentilaa.

Vuonna 2024 julkaistu tutkimus osoitti, että suuri enemmistö lihavista ihmisistä kertoi kokeneensa tuomitsemista, häpeää tai leimautumista lääketieteellisissä ympäristöissä. Kehopositiivisuuden aktivistien kannalta ongelma ei siis ole pelkästään tilastokysymys. Se koskee myös sitä, miten "epänormaaleiksi" pidettyjä kehoja pidetään ja miten jotkut instituutiot automaattisesti yhdistävät "suuren painon" huonoon terveyteen.

Vuosia sitoutunut henkilö

Tess Holliday on pitkään ollut yksi kehopositiivisuusliikkeen näkyvimmistä hahmoista. Vuonna 2013 hän lanseerasi hashtag-tunnisteen #EffYourBeautyStandards tuomitakseen epärealistisia kauneusstandardeja ja kannustaakseen monimuotoisempaan kehojen esittämiseen. Yli kymmenen vuotta myöhemmin hän uskoo, että taistelu on edelleen yhtä välttämätöntä. Helmikuussa 2026 hän ilmoitti liikkeen virallisesta uudelleenkäynnistyksestä muistuttaen kaikkia siitä, että monia ihmisiä kohdellaan edelleen ikään kuin heidän kehonsa olisivat "korjattava ongelma".

Hän puhuu säännöllisesti päivittäin kohtaamistaan syrjivistä kommenteista ja käytöksestä. Vuonna 2025 hän oli jo julkisesti tuominnut United Airlinesin lentoemännän sopimattoman kommentin, jossa tämä ehdotti hänen "laihtuvan" lapsensa vuoksi lennon aikana.

Näiden todistusten takana piilee laajempi todellisuus

Tess Hollidayn tarina menee paljon hänen henkilökohtaisten kokemustensa ulkopuolelle. Palveluista kieltäytyminen, tunkeilevat huomautukset, lääketieteelliset arviot ja pyytämättä esitetty kritiikki: monet ylipainoiset ihmiset kertovat kokevansa tällaisia tilanteita säännöllisesti. Tämä tapaus toimii myös muistutuksena jostain tärkeästä: ihmisen paino ei määrittele hänen arvoaan, elämäntapaansa tai yleistä terveydentilaansa. Kehot ovat erilaisia, ja jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti ulkonäöstään riippumatta.

Lopuksi on tärkeää muistaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa elää kehossaan. Jotkut ihmiset haluavat laihtua, toiset eivät, ja jokaisen tulisi voida tehdä omat valintansa ilman tuomitsemista tai syrjintää.

Tämän uuden julkisen lausunnon kautta Tess Holliday tuo lopulta esiin kysymyksen, joka on edelleen erittäin ajankohtainen: miksi fyysinen ulkonäkö edelleen ehdollistaa pääsyä tiettyihin oikeuksiin tai palveluihin?