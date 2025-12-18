"Hyvä paino on 48 kg": nämä korealaiset naiset todistavat "ahdistavasta" fyysisestä ihanteesta

Soulissa kadulla sisällöntuottaja Louise Aubery ojensi mikrofoninsa ohikulkijoille ja kysyi heiltä yksinkertaisen kysymyksen: "Mikä teille on kaunis paino?" Vastaukset paljastivat valtavan sosiaalisen paineen, joka liittyy laihuuteen. Yhteiskunnassa, jossa ulkonäöllä on keskeinen rooli, monet nuoret naiset myöntävät jatkuvasti tuomitsevansa tai vertaavansa itseään muihin.

Ihannepainon kultti: "50 kg on liikaa"

Useimmat Louise Auberyn haastattelemat naiset mainitsivat tietyn painon: 48 kg. Heille tämä oli "ihannepaino", joka heijasteli kauneusihannetta. Eräs nuori nainen uskoutui: "Itse asiassa terveellinen paino 160 cm pitkälle on 55 kg... mutta ihannepaino on 48 kg. Se on kaunista." Vielä yksi vivahde: "Ulkonäkö on tärkeämpää! Kaikki riippuu lihasmassasta, rasvasta ja luurakenteesta."

Nämä kommentit heijastavat vallitsevaa normia: laihuutta menestyksen ja kauneuden synonyyminä. Monet myöntävät tuntevansa stressiä tai syyllisyyttä tämän paineen vuoksi. "Se stressaa minua vähän. Kaikki ystäväni ovat dieetillä", yksi osallistuja uskoutuu.

Katso tämä postaus Instagramissa Louise Auberyn jakama julkaisu || MyBetterSelf (@louiseaubery)

Nämä kertomukset muistuttavat omista epäonnistumisistamme.

Louise Auberyn julkaisu herätti internetin käyttäjien keskuudessa voimakkaita reaktioita. Monissa kommenteissa ilmaistiin surua tai kauhua näitä äärimmäisiä standardeja kohtaan: "Se on niin surullista! Aivan kuten me vuonna 2015. Oikeasti, kuka painaa 50 kg?" Nämä sanat kaikuvat kauas Etelä-Korean rajojen ulkopuolelle. Ne tuovat mieleen vuodet, jolloin pakkomielle "koosta 34" tai "ihmedieeteistä" hallitsi sosiaalista mediaa Euroopassa. Monet naiset kamppailevat edelleen irtautuakseen tästä pakkomielteestä.

Muutama toivon täyteinen nuotti

Jotkut haastatelluista naisista lähettivät kuitenkin hyväntahtoisemman viestin. Yksi heistä päätti vastauksensa hellällä lauseella: "Olemme jo hyvin kauniita sellaisina kuin olemme. Kun lihomme, se on kaunista myös toisella tavalla." Louise Aubery, joka tunnetaan sitoutumisestaan kehon hyväksymiseen, kiitti näitä sanoja.

Tämä Soulissa tehty katuhaastattelu paljastaa universaalin jännitteen: kauneuden ja itsetunnon välillä. Vaikka haastatellut korealaiset naiset puhuvat aseistariisuvalla vilpittömyydellä, heidän sanansa resonoivat kaikissa niissä, jotka ovat koskaan pelänneet vaa'an numeroa. "Todellinen kauneus", kuten Louise Aubery muistuttaa, mitataan vähemmän kiloissa kuin vapaudessa.