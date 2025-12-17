Kuinka monta päivää perheen kanssa ennen "räjähdystä"? Asiantuntijat antavat lopulta luvun

Olet ehkä suunnitellut viettäväsi muutaman päivän perheesi kanssa joulunpyhiksi. Nautit herkullisista kotiruoista, selailet vanhoja valokuva-albumeita ja katsot yhdessä "Yksin kotona" -elokuvaa sulatellaksesi joulunajan herkkuja – suunnitelma kuulostaa idylliseltä. Älä kuitenkaan luota liikaa joulumieleen ja huolellisesti valmistettuihin ruokiin tämän pitkän lapsuudenkodissasi vietetyn ajan aikana. Terapeutit ovat laskeneet, kuinka kauan voit pisimmän kerran sietää näitä jälleennäkemisiä.

Perheen tapaamiset: enemmän rankkoja kuin rentouttavia

Jouluaaton lähestyessä saatat olla palaamassa vanhaan teini-ikäisen makuuhuoneeseesi, yhä poikabändin julisteiden peitossa. Elokuvissa tämä paluu perheen kotiin on aina ihana ja uskomattoman lohduttava. Perhe viettää kaiken aikansa rakentaen piparkakkukyliä, koristellen joulukuusta ja pukeutuneena rumiin, koristeltuihin neuleihin. Tosielämässä se on enemmän kuin "Grinch" kuin "Lumottu joulu".

Kuten joka vuosi, pelkäät, että jälleennäkeminen kärjistyy tai että vanhat kaunat nousevat pintaan bredele-suupalojen välissä. Huonosti ajoitettu poliittinen mielipide tai hieman tunkeileva kysymys parisuhdestatuksestasi ei laukaise sisäistä sotaa. Todellisuudessa, vaikka kaikki menisikin hyvin perheessä, voit silti kärsiä vakavasta sosiaalisesta krapulasta ja kyllästyä omaan piiriisi. Voit olla varma, ettet ole sydämetön etkä oikean elämän Grinchin kopio.

Terapeuteilla, joiden toimistot täyttyvät joka joulu, on tälle tunteiden purkaukselle järkevämpi selitys. ”Laajemmat perhetapaamiset vaativat aikuisia palaamaan entisiin perherooleihinsa säilyttäen samalla nykyisen aikuisen identiteettinsä”, selittää pari- ja perheterapeutti Erin Pash HuffPostille . Oman paikan löytäminen ja näiden odotusten täyttäminen voi olla erityisen vaikeaa. Kaiken lisäksi menetät jonkin verran autonomiaa. Sinun on noudatettava tiettyjä sääntöjä: noudatettava perhevelvoitteita, syötävä tiettyinä aikoina ja osallistuttava määrättyihin aktiviteetteihin. Lyhyesti sanottuna koko rutiinisi häiriintyy, ja neljän päivän kuluttua odotat jo innolla lähtöä.

Nämä merkit kertovat paljon kyllästymisasteestasi.

Joulunajan perhejuhlat ovat erityisen uuvuttavia. Jos mainokset ja komediat ovat vakuuttaneet sinut siitä, että nämä ovat vuoden arvokkainta aikaa, sinulla on täysi oikeus tuntea olosi ylikuormitetuksi, ylityöllistetyksi, ärtyneeksi ja turhautuneeksi. Vaikka olisit tottunut tukahduttamaan tunteesi ja vetäytymään vessaan, se ei ole paras ratkaisu. Iloisuuden teeskentelyn sijaan opi tunnistamaan rajasi.

Ärsyttääkö sinua pieninkin asia? Kuvitteletko kaikki mahdolliset skenaariot? Oletko uupunut, vaikka ainoa yrityksesi on levittää peitto syliisi? Onko vihasi käsin kosketeltavaa, siinä määrin, että setäsi ehdottaa sinulle drinkkiä "rentoutuaksesi"? Se johtuu varmasti siitä, että olet saavuttanut murtumispisteesi, sen hiljaisen "en kestä enää" -tilanteen.

”Kiinnitä huomiota fyysisiin merkkeihin: jännityspäänsärkyyn, puristettuun leukaan, häiriintyneeseen uneen, ruoansulatusongelmiin tai tunteeseen, että tarvitset pitkän tauon vessassa vetääksesi henkeä”, Pash suosittelee. ”Jos alat nähdä unta sohvastasi tai laskea tunteja lähtöön, se tarkoittaa, että hermostosi lähettää sinulle hälytyssignaalin”, asiantuntija jatkaa.

Mitä terapeutit suosittelevat suojellakseen sinua

Kun perheen yhteisistä aterioista tulee liikaa, haluat vain vetäytyä mökkiin, jossa ei ole Wi-Fiä. Sen sijaan menet lasten pöytään, pysyt kulissien takana (eli keittiössä) tai pidät tauon ovensuussa. Ja juonipaljastus: se on täysin luonnollista. "Anna itsellesi lupa asettaa rajoja tuntematta syyllisyyttä. Tarve etäännyttää itsesi perheestäsi ei tarkoita, ettet rakastaisi heitä; se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että olet vain ihminen", Pash vakuuttaa.

Ateriasta ei tietenkään kannata tehdä tilien selvittelyä, sanoa ääneen, mitä sisälläsi on, tai lyhentää juhlallisuuksia hataraisilla tekosyillä. Voit kuitenkin käyttää harhautustaktiikoita pidentääksesi nautintoasi. "Luo itsellesi psykologista tilaa rajoittamalla aikaasi jokaisessa toiminnassa: sinun ei tarvitse olla läsnä jokaisessa keittiössä tapahtuvassa keskustelussa", asiantuntija neuvoo. Löydä oma mukavuusalueesi tämän epämukavuuden keskellä.

Perheen kokoontumiset, jotka ovat vuoden lopun perinne, voivat herättää sisäisen lapsesi. Ne kuitenkin todennäköisemmin häiritsevät sisäistä harmoniaasi. Pysyäksesi oikealla tiellä, ole rehellinen itsellesi.