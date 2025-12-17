Search here...

Kuinka monta päivää perheen kanssa ennen "räjähdystä"? Asiantuntijat antavat lopulta luvun

Yhteiskunta
Émilie Laurent
repas famille seuil tolérance
Freepik

Olet ehkä suunnitellut viettäväsi muutaman päivän perheesi kanssa joulunpyhiksi. Nautit herkullisista kotiruoista, selailet vanhoja valokuva-albumeita ja katsot yhdessä "Yksin kotona" -elokuvaa sulatellaksesi joulunajan herkkuja – suunnitelma kuulostaa idylliseltä. Älä kuitenkaan luota liikaa joulumieleen ja huolellisesti valmistettuihin ruokiin tämän pitkän lapsuudenkodissasi vietetyn ajan aikana. Terapeutit ovat laskeneet, kuinka kauan voit pisimmän kerran sietää näitä jälleennäkemisiä.

Perheen tapaamiset: enemmän rankkoja kuin rentouttavia

Jouluaaton lähestyessä saatat olla palaamassa vanhaan teini-ikäisen makuuhuoneeseesi, yhä poikabändin julisteiden peitossa. Elokuvissa tämä paluu perheen kotiin on aina ihana ja uskomattoman lohduttava. Perhe viettää kaiken aikansa rakentaen piparkakkukyliä, koristellen joulukuusta ja pukeutuneena rumiin, koristeltuihin neuleihin. Tosielämässä se on enemmän kuin "Grinch" kuin "Lumottu joulu".

Kuten joka vuosi, pelkäät, että jälleennäkeminen kärjistyy tai että vanhat kaunat nousevat pintaan bredele-suupalojen välissä. Huonosti ajoitettu poliittinen mielipide tai hieman tunkeileva kysymys parisuhdestatuksestasi ei laukaise sisäistä sotaa. Todellisuudessa, vaikka kaikki menisikin hyvin perheessä, voit silti kärsiä vakavasta sosiaalisesta krapulasta ja kyllästyä omaan piiriisi. Voit olla varma, ettet ole sydämetön etkä oikean elämän Grinchin kopio.

Terapeuteilla, joiden toimistot täyttyvät joka joulu, on tälle tunteiden purkaukselle järkevämpi selitys. ”Laajemmat perhetapaamiset vaativat aikuisia palaamaan entisiin perherooleihinsa säilyttäen samalla nykyisen aikuisen identiteettinsä”, selittää pari- ja perheterapeutti Erin Pash HuffPostille . Oman paikan löytäminen ja näiden odotusten täyttäminen voi olla erityisen vaikeaa. Kaiken lisäksi menetät jonkin verran autonomiaa. Sinun on noudatettava tiettyjä sääntöjä: noudatettava perhevelvoitteita, syötävä tiettyinä aikoina ja osallistuttava määrättyihin aktiviteetteihin. Lyhyesti sanottuna koko rutiinisi häiriintyy, ja neljän päivän kuluttua odotat jo innolla lähtöä.

Nämä merkit kertovat paljon kyllästymisasteestasi.

Joulunajan perhejuhlat ovat erityisen uuvuttavia. Jos mainokset ja komediat ovat vakuuttaneet sinut siitä, että nämä ovat vuoden arvokkainta aikaa, sinulla on täysi oikeus tuntea olosi ylikuormitetuksi, ylityöllistetyksi, ärtyneeksi ja turhautuneeksi. Vaikka olisit tottunut tukahduttamaan tunteesi ja vetäytymään vessaan, se ei ole paras ratkaisu. Iloisuuden teeskentelyn sijaan opi tunnistamaan rajasi.

Ärsyttääkö sinua pieninkin asia? Kuvitteletko kaikki mahdolliset skenaariot? Oletko uupunut, vaikka ainoa yrityksesi on levittää peitto syliisi? Onko vihasi käsin kosketeltavaa, siinä määrin, että setäsi ehdottaa sinulle drinkkiä "rentoutuaksesi"? Se johtuu varmasti siitä, että olet saavuttanut murtumispisteesi, sen hiljaisen "en kestä enää" -tilanteen.

”Kiinnitä huomiota fyysisiin merkkeihin: jännityspäänsärkyyn, puristettuun leukaan, häiriintyneeseen uneen, ruoansulatusongelmiin tai tunteeseen, että tarvitset pitkän tauon vessassa vetääksesi henkeä”, Pash suosittelee. ”Jos alat nähdä unta sohvastasi tai laskea tunteja lähtöön, se tarkoittaa, että hermostosi lähettää sinulle hälytyssignaalin”, asiantuntija jatkaa.

Mitä terapeutit suosittelevat suojellakseen sinua

Kun perheen yhteisistä aterioista tulee liikaa, haluat vain vetäytyä mökkiin, jossa ei ole Wi-Fiä. Sen sijaan menet lasten pöytään, pysyt kulissien takana (eli keittiössä) tai pidät tauon ovensuussa. Ja juonipaljastus: se on täysin luonnollista. "Anna itsellesi lupa asettaa rajoja tuntematta syyllisyyttä. Tarve etäännyttää itsesi perheestäsi ei tarkoita, ettet rakastaisi heitä; se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että olet vain ihminen", Pash vakuuttaa.

Ateriasta ei tietenkään kannata tehdä tilien selvittelyä, sanoa ääneen, mitä sisälläsi on, tai lyhentää juhlallisuuksia hataraisilla tekosyillä. Voit kuitenkin käyttää harhautustaktiikoita pidentääksesi nautintoasi. "Luo itsellesi psykologista tilaa rajoittamalla aikaasi jokaisessa toiminnassa: sinun ei tarvitse olla läsnä jokaisessa keittiössä tapahtuvassa keskustelussa", asiantuntija neuvoo. Löydä oma mukavuusalueesi tämän epämukavuuden keskellä.

Perheen kokoontumiset, jotka ovat vuoden lopun perinne, voivat herättää sisäisen lapsesi. Ne kuitenkin todennäköisemmin häiritsevät sisäistä harmoniaasi. Pysyäksesi oikealla tiellä, ole rehellinen itsellesi.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Pidettäisiinkö sinua "normaalina" muualla? Tässä ovat keskimääräiset pituudet ja painot ympäri maailmaa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pidettäisiinkö sinua "normaalina" muualla? Tässä ovat keskimääräiset pituudet ja painot ympäri maailmaa.

Keskimääräinen pituus ja paino vaihtelevat huomattavasti maittain. Genetiikka, ruokavalio, elinolosuhteet, terveydenhuollon saatavuus ja taloudellinen historia: kaikki nämä tekijät...

Saneleeko nenämme todella ystävyysvalintamme? Haju voisi selittää kaiken.

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut kohtaamiset tuntuvat heti mukavilta, kun taas toiset tuntuvat oudon kylmiltä? Entä jos vastaus...

"Syntymäpäivävideot kuvataan toisinpäin": koskettava viesti

Entä jos rakkaimmat syntymäpäivämuistosi eivät olleetkaan sitä, mitä odotit? Viime viikkoina eräs idea on levinnyt somessa ja koskettanut...

Joululahja, jolla on todella merkitystä (eikä se olekaan se, jonka luulet)

Joulun lähestyessä sama kysymys herää joka vuosi: miten yllättää, koskettaa ja todella ilahduttaa? Loputtomien listojen ja viime hetken...

Hänen tietämättään sovituskopissa kuvattu todistuksensa paljastaa huolestuttavan vitsauksen.

Liloun tarina, joka kuvattiin hänen tietämättään sovituskopissa, järkytti hiljattain internetin käyttäjiä. Jakamalla kokemuksensa hän paljasti karmivan todellisuuden: arkipäivän...

Pituus, paino, vartalo: näin kauneusstandardit muuttuvat täysin maasta toiseen

Jo pelkkä "ihanteellisen kauneuden" ajatus saattaa tuntua huvittavalta, kun otetaan huomioon, kuinka paljon se vaihtelee mantereelta toiselle. Se,...

© 2025 The Body Optimist