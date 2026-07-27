Miksi naiset maksavat kampaajalla enemmän kuin miehet?

Yhteiskunta
Léa Michel
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Kampaamoon astuminen voi joskus tuoda yllätyksen, kun on aika maksaa lasku. Samankaltaisesta palvelusta naiset maksavat usein enemmän kuin miehet. Mistä tämä hintaero sitten johtuu? Tarkastellaanpa tätä edelleen hyvin yleistä käytäntöä tarkemmin.

Hinnat, jotka pysyvät hyvin erilaisina

Kuluttajajärjestö CLCV tutki hintoja 902 parturi-kampaamossa eri puolilla Ranskaa. Tulokset ovat yksiselitteisiä: shampoon pesun, leikkauksen ja muotoilun sisältävä paketti maksaa miehille keskimäärin 20,46 euroa, kun taas naisille se maksaa 30,07 euroa. Tämä on noin 47 %:n ero. Vielä yllättävämpää oli, että kaikista analysoiduista liikkeistä vain yksi tarjosi unisex-hinnoittelua, joka laskettiin yksinomaan käytetyn ajan ja tuotteiden perusteella erottelematta mies- ja naisasiakkaita.

Hiusten pituus ei selitä kaikkea

Ammattilaiset usein väittävät, että pidemmät hiukset vaativat enemmän aikaa, tekniikkaa ja tuotteita. Tässä tapauksessa korkeampi hinta on ymmärrettävä. Todellisuudessa tämä perustelu ei kuitenkaan aina vastaa hinnastoja.

Kyselyssä mainitaan esimerkiksi kampaamo, jossa lyhyt hiustenleikkaus naiselle maksaa 69 euroa, kun taas miehelle se maksaa 34 euroa hiusten pituudesta riippumatta. Pitkä, niin sanottu feminiininen hiustenleikkaus maksaa 72 euroa, vain muutaman euron enemmän. Toisin sanoen hintaero näyttää joskus liittyvän enemmän hinnastossa ilmoitettuun sukupuoleen kuin itse palveluun.

Sallittu käytäntö... mutta herättää kysymyksiä

Ranskassa kampaamot voivat vapaasti asettaa omat hintansa, kunhan ne ovat selkeästi esillä. Eri hintojen tarjoaminen naisille ja miehille ei siis ole laitonta. CLCV (Kansallinen kuluttajaliitto) nostaa kuitenkin esiin toisen ongelman: yli joka viides kampaamo ei noudattanut asianmukaisesti vaatimusta hintojensa esillepanosta näkyvästi kampaamon ulkopuolella. Ilman näitä tietoja hintojen vertailu ennen kampaamoon istumista on vaikeampaa.

Messut, jotka muuttavat sääntöjä

Yhä useammat yritykset valitsevat nyt erilaisen lähestymistavan. Sukupuolen mukaisten hintojen eriyttämisen sijaan ne laskevat ne konkreettisten kriteerien perusteella: hiusten pituus, palveluun tarvittava aika tai käytettyjen tuotteiden määrä. Tätä menetelmää pidetään usein läpinäkyvämpänä. Se antaa heille myös mahdollisuuden toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistavammin ilman, että on pakko valita "nainen"- tai "mies"-kategorian välillä.

Hyvä kysymys

Jos olet menossa lyhyelle hiustenleikkaukselle ja hinta tuntuu korkealta, älä epäröi kysyä, mikä oikeuttaa hinnan. Käytetty aika, käytetty tekniikka tai suoritetut käsittelyt voivat selittää eron... mutta nämä tekijät ansaitsevat olla selkeästi eriteltyjä.

Viime kädessä monissa salongeissa havaittu hintaero näyttää johtuvan pääasiassa vakiintuneista liiketoimintakäytännöistä. Tämä trendi on vähitellen muuttumassa, kun asiakkaat haluavat oikeudenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää hinnoittelua, joka perustuu ensisijaisesti tosiasiallisesti tarjottuihin palveluihin.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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