Miksi "looksmaxxing", tämä nuorten miesten pakkomielle fyysiseen ulkonäköön, on huolenaihe?

Ulkonäön optimointi, kehosta huolehtiminen, hyvä olo omassa nahassaan: ei mitään uutta auringon alla. Sosiaalisessa mediassa syntynyt trendi vie tätä logiikkaa kuitenkin paljon pidemmälle. ”Looksmaxxing” on yhtä kiehtovaa kuin hälyttävääkin, erityisesti nuorten miesten keskuudessa.

Kun kehosta tulee optimoitava projekti

Lookmaxxing perustuu yksinkertaiseen… ja vaaralliseen ajatukseen: ulkonäkösi on avain menestykseesi. Flirttailu, sosiaalinen asema, itseluottamus – kaikki riippuu oletettavasti fysiikastasi. Alustoilla,kuten TikTok , Reddit ja YouTube, runsas sisältö kannustaa käyttäjiä analysoimaan kasvojensa ja vartalonsa jokaista yksityiskohtaa: symmetriaa, leukalinjaa, silmiä, mittasuhteita. Jotkut jopa tarjoavat kauneus"rankingia" tai "pisteitä", ikään kuin olisi olemassa universaali kaava "täydelliselle maskuliinisuudelle".

Tämän seurauksena kehoasi voidaan nopeasti pitää ei enää tilana, jossa asutaan, vaan projektina, jota on jatkuvasti parannettava, korjattava ja optimoitava. Visiona voi olla uuvuttava ja irtautunut todellisuudesta.

Käytännöt, jotka voivat mennä liian pitkälle

Vaikka itsestä huolehtiminen voi olla positiivista, jotkut looksmaxxingiin liittyvät käytännöt menevät paljon tätä pidemmälle. Näitä ovat esimerkiksi "mewing" (kielen asettaminen kitalakea vasten leuan muokkaamiseksi), intensiiviset pureskeluharjoitukset, erittäin tiukat dieetit ja äärimmäinen fyysinen harjoittelu.

Vielä huolestuttavampaa on, että käytössä on vaarallisia menetelmiä, kuten "luunmurskaaminen", jossa kasvoluita lyödään niiden muodon muuttamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset varoittavat hyvin todellisista riskeistä: vammoista, nivelongelmista, hermovaurioista… puhumattakaan psykologisista vaikutuksista. Koska kun haluttuja tuloksia ei saavuteta – mikä on usein tapana – turhautuminen voi olla voimakasta.

Henkinen paine, joka iskee

Tämän "maksimaalisen" pyrkimyksen taustalla on myös vaikutus mielenterveyteen. Jotkut asiantuntijat ovat havainneet kehonkuvahäiriöiden, erityisesti kehonkuvahäiriön, lisääntymistä miehillä. Tässä tapauksessa saatat tuntea, että kehosi ei ole koskaan tarpeeksi lihaksikas, ei koskaan tarpeeksi määritelty, ei koskaan tarpeeksi "täydellinen", vaikka se ei olisikaan todellisuutta.

Tämä keskittyminen "virheisiin" voi johtaa ahdistukseen , itseluottamuksen menetykseen, sosiaaliseen eristäytymiseen tai jopa epätasapainoisiin ruokailutottumuksiin. Ansa? Ajatus siitä, että ongelma johtuu yksinomaan ulkonäöstäsi, vaikka se usein liittyy siihen, miten näet itsesi.

Hyvin jäykkä näkemys maskuliinisuudesta

Lookmaxing ei ole pelkästään estetiikkaa. Se edistää myös hyvin kodifioitua maskuliinisuuden kuvaa : neliömäinen leuka, hoikka ja lihaksikas vartalo, hallitseva ryhti ja kylmä katse. Tämä malli jättää vähän tilaa vartaloiden, tyylien tai persoonallisuuksien monimuotoisuudelle. Se voi myös vahvistaa viriiliysnormeja, joissa miehen arvo liittyy hänen ulkonäköönsä ja viehättävyyteensä.

Joillekin nuorille tästä pyrkimyksestä tulee keino saada takaisin hallinta epävarmana koetussa maailmassa. Paitsi että tällä kontrollilla on hintansa: jatkuva paine, jatkuva vertailu ja vaikeus tuntea olevansa "riittävä".

Varoitus ammattilaisilta

Ilmiön laajuuden edessä psykologit ja sosiologit soittavat hälytyskelloja . Nuorten miesten todistukset tästä ongelmasta moninkertaistuvat: peiliriippuvuus, selfie-riippuvuus ja epäonnistumisen tunteet saavuttamattomien standardien edessä. Sosiaalisella medialla on tätä vahvistava rooli. Näkemällä jatkuvasti samoja kasvoja, samoja vartaloita, samoja "ihanteita", nämä kuvat alkavat vaikuttaa normaaleilta, vaikka ne ovat usein epärealistisia tai vahvasti suodatettuja.

Kohti rauhallisempaa lähestymistapaa kehoon

Onneksi vaihtoehtoja on syntymässä. Yhä useammat asiantuntijat kannustavat vivahteikkaampaan lähestymistapaan minäkuvaan: kehittämään kriittistä ajattelutaitoa verkkosisältöön liittyen, arvostamaan kehon monimuotoisuutta ja ehdottamaan avoimempia maskuliinisuuden malleja.

Kehosi ei ole ongelma, joka pitäisi korjata, eikä projekti, josta pitäisi tehdä kannattavaa. Se kehittyy, se ilmaisee itseään ja kulkee mukanasi joka päivä. Itsestäsi huolehtiminen voi olla positiivinen prosessi, kunhan se ei muutu jatkuvaksi paineeksi. Sinulla on oikeus haluta tuntea olosi hyväksi kehossasi ilman, että yrität mukautua mihinkään ihanteeseen.

Loppujen lopuksi keskustelu looksmaxxingista nostaa esiin olennaisen kysymyksen: entä jos hyvä olo ei riipu pelkästään siitä, mitä näemme peilistä, vaan myös siitä, miten päätämme katsoa itseämme?