Teksasissa tämä 70-vuotias nainen kuvitteli pienien talojen muodostaman turvapaikan naisille

Entä jos hyvä ikääntyminen tarkoittaisi asumista pienessä kodissa... ja osana suurta yhteisöä? Teksasissa (USA) asuva Robyn Yerian muutti taloudelliset huolensa kollektiiviseksi asumisprojektiksi. Hänen naisille varattu mikrokotikylänsä, "Linnunpesä", houkuttelee nyt ihmisiä paljon oman alueensa ulkopuolelta.

Henkilökohtaisesta ideasta kollektiiviseksi projektiksi

Eläkkeelle jäämisen lähestyessä Robyn Yerian tajusi, etteivät hänen säästönsä antaisi hänelle enää mahdollisuutta elää toivomallaan tavalla. Pienten talojen inspiroimana hän rakennutti omansa vuonna 2016. Muutamaa vuotta myöhemmin hän päätti viedä asian askeleen pidemmälle: luoda paikan, jossa muutkin naiset voisivat elää edullisemmin ja rauhallisemmin. Se, mikä oli tarkoitus olla käytännöllinen ratkaisu, muuttui nopeasti todelliseksi inhimilliseksi seikkailuksi.

Rohkea uhkapeli Texasin sydämessä

Toteuttaakseen ideansa Robyn sijoitti 35 000 dollaria eläkekassastaan ostaakseen lähes kaksi hehtaaria maata Cumbystä, pienestä kaupungista noin tunnin ajomatkan päässä Dallasista, Texasista. Maa oli täysin rakentamatonta. Sitten hän rahoitti vesi-, sähkö- ja viemäriliittymät, jolloin hänen kokonaisinvestointinsa nousi noin 150 000 dollariin. Merkittävä sitoumus, mutta sellainen, joka tasoitti tietä uraauurtavalle projektille.

Kylä, joka on suunniteltu erilaiseen elämään

Paikka tarjoaa nyt 14 täysin varusteltua paikkaa pientaloille tai matkailuautoille. Vuokra on 450 dollaria kuukaudessa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa asumisvaihtoehdoissa Yhdysvalloissa. Se on osoittautunut menestykseksi: 11 paikkaa on jo varattu, ja hakemuksia tulee jatkuvasti. Sadat naiset haluavat liittyä tähän yhteisöön, mikä osoittaa, että tämä malli vastaa aitoon tarpeeseen.

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Yhteisö, jossa keskinäinen tuki on välttämätöntä

Alun perin projektia ei ollut varattu naisille, mutta keskusteltuaan useiden tee-se-itse-työpajan osallistujien kanssa Robyn Yerian ymmärsi, että yksinomaan naisille tarkoitettu tila täytti erityisen tarpeen.

Useimmat asukkaista ovat 60–80-vuotiaita. He jakavat paljon muutakin kuin vain naapureita: yhteisiä aterioita, kyytejä lääkärikäynteihin, henkistä tukea ja pieniä arjen askareita. Jokainen säilyttää itsenäisyytensä tietäen samalla, että voi luottaa muihin. Jopa kylän koirat edistävät tätä ystävällistä ilmapiiriä vaeltelemalla vapaasti terassilta toiselle.

Yksi yksinkertainen sääntö: pidä mieliala hyvänä

Kylän toimintaperiaatteena on, että se voidaan tiivistää kahteen sanaan: "ei draamaa". Kunnioitus, ystävällisyys ja avoin kommunikaatio ovat yhteisöelämän kulmakiviä. Ennen "Linnunpesään" liittymistä jokainen hakija käy perusteellisen keskustelun perustajan kanssa ja tapaa sitten muut asukkaat. Tavoitteena ei ole vain löytää asunto, vaan tulla osaksi yhteisöä, jossa jokainen on valmis antamaan niin paljon kuin saa.

Vanheneminen vapaasti, ilman eristäytymistä

"Linnunpesä" tuo yhteen hyvin erilaisista taustoista tulevia naisia, olivatpa he sitten naimattomia, eronneita, leskiä tai aiemmin naimisissa olevia. Tätä monimuotoisuutta pidetään etuna. Robyn Yerianille projekti tarjoaa ensisijaisesti vaihtoehdon eristäytymiselle ja perinteisille asumisvaihtoehdoille. Jos asukas kohtaa vaikeuksia, ryhmä priorisoi kotona tarjottavia tukiratkaisuja, jotta hän voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Malli, joka jo inspiroi muita

Aloite herättää nyt huomiota paljon Texasin ulkopuolellakin. Monet ihmiset ovat kiinnostuneita tästä tavasta sovittaa yhteen autonomia, hallitut elinkustannukset ja solidaarisuus.

Pienten talojen kylänsä kautta Robyn Yerian osoittaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä kuvitella uutta elämäntapaa. Ja hänen projektinsa muistuttaa meitä siitä, että välittävä yhteisö voi joskus olla arvokkain omaisuus.