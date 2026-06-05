Valmistujaisseremoniansa aikana tämä opiskelija piti esityksen, ja video levisi kulovalkean tavoin.

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@poeticpaige35 / Instagram

Diplomin vastaanottaminen, muutaman askelman laskeutuminen lavalle… ja yhtäkkiä tanssihulluuden puhkeaminen, joka huipentui volttiin raikuvien suosionosoitusten saattelemana. Baton Rougessa, Louisianassa (USA), kuvattu kohtaus levisi välittömästi viraaliksi sosiaalisessa mediassa.

Puhtaan ilon hetki

Toukokuun 19. päivänä 2026 A'Myria Marquee oli vastaanottamassa valmistujaisiaan GEO Next Generation High Schoolin valmistujaisseremoniassa Baton Rougessa. Heti kun hän oli tajunnut sen, hän aloitti improvisoidun, vimmaisen ja iloisen tanssirutiinin, joka sai aikaan suosionosoitukset ja naurunremakan koko salissa. Kirsikka kakun päällä: täydellisesti tehty voltti keskellä tanssia.

Videoleike levisi nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, ja sadattuhannet liikuttuneet internetin käyttäjät ovat nähneet sen. Tämä tarttuva ilonpurkaus toimii lempeänä muistutuksena siitä, kuinka paljon näitä hetkiä ansaitsee juhlia.

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Brittney Fordin (@poeticpaige35) jakama julkaisu

Paljon enemmän kuin tutkintotodistus: poikkeuksellinen urapolku

Tämän spontaanin kohtauksen takana piilee todellinen esterata. A'Myria Marquee selitti sosiaalisessa mediassa, ettei hän pelkästään "saanut ylioppilastutkintoa": hän suoritti myös "alempi korkeakoulututkinnon" - amerikkalaisen vastineen kaksivuotiselle kandidaatin tutkinnolle.

Käytännössä nuori nainen aloittaa siis yliopistossa suoraan kolmannella (viimeisellä) vuodellaan rikkoen ikäluokkansa normit. Juhlallisessa kirjoituksessaan hän osoitti kunnioitustaan äidilleen. "Kiitos, äiti, että aina uskoit minuun, tuet minua ja kannustat minua kehittymään joka päivä. Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman sinua", hän kirjoitti purppuraisen sydämen kera.

Tunteellinen opettaja kameran takana

Video kosketti syvästi, osittain sen kuvaajan ansiosta: Brittney Ford, A'Myria Marqueen opettaja ensimmäisestä luokasta lähtien. Hän jakoi hetken omalla Instagram-tilillään sydämellisen viestin kera.

”Ford rakastaa sinua ikuisesti ja aina… tiedäthän, että itken!”, hän kirjoitti ja täydensi viestiään punaisilla sydämillä. On korvaamatonta nähdä lapsuudesta asti tuntemasi oppilaan saavuttavan tällaisen virstanpylvään – ja se paistaa läpi videon jokaisessa sekunnissa, josta on puolestaan tullut opettajan ja hänen entisen oppilaansa välinen rakkaudentunnustus.

Tanssillaan ja odottamattomalla volttillaan A'Myria Marquee teki paljon enemmän kuin vain juhlisti valmistumispäiväänsä: hän muutti tavallisen seremonian puhtaaksi jaetun ilon katveeksi ja muistutti kaikkia siitä, että akateeminen matka, olipa kuinka erinomainen tahansa, on arvoton ilman siihen panostettua iloa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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