Kaksikielisyys tarjoaa tunnistamattoman edun tiettyjä päätöksiä tehtäessä.

Oletko onnekas, että osaat sujuvasti kahta kieltä, koska katsot televisiosarjoja niiden alkuperäiskielellä, käyt säännöllisesti koulua tai sinulla on kaksoiskansalaisuus? Se ei ole vain ansioluettelosi vahvuus, vaan myös arvokas työkalu jokapäiväisessä elämässäsi, varsinkin jos olet jatkuvasti päättämätön. Näin voit muuttaa sen sisäiseksi voimaksi.

Ajattelu molemmilla kielillä, tapa kehittää

Jos et ole nukkunut tai tehnyt kynistäsi puhalluspyssyjä kielitunneillasi, sinun on oltava edistyneellä tasolla ja sinulla on oltava rikkaampi sanavarasto kuin vain "hei" tai "kippis". Opitpa vieraita kieliä koulussa, Netflixin kautta tai kotona, siitä ei ole hyötyä vain maailmalla matkustaessa tai työhaussa . Kaksikielisyys on ominaisuus, jota voit korostaa työhaastatteluissa tai soveltaa käytäntöön tilaisuuden tullen. Sinun ei tarvitse odottaa erityistä tilaisuutta, sattumanvaraista kohtaamista baarissa tai kansainvälisen liiketoiminnan työpaikkaa puhuaksesi toista kieltäsi.

Fast Companyn mukaan kieli vaikuttaa suoraan ajattelutapaamme. Ranskan tai espanjan kielessä monet sanat ovat sukupuolitettuja ja aiheuttavat hämmennystä sen sijaan, että yksinkertaistaisivat päättelyä. Siksi ongelmalla ei ole samaa ratkaisua riippuen siitä, millä kielellä sitä käsitellään.

Kun puhut vain omaa äidinkieltäsi, harvoin tajuat, kuinka paljon käyttämäsi sanat voivat muokata ajatteluasi ja tulkintaasi todellisuudesta. Tämän Fast Company paljastaa. Se on kuin kaksiteräinen miekka. Jos sinulla on sisäinen kääntäjä päässäsi ja pystyt vaihtamaan kielestä toiseen ilman suurempaa vaivaa, voit helposti muuttaa tulkintaasi ja saada perspektiiviä.

Yksinkertainen temppu näkökulman vaihtamiseen

Jos kohtaat pulmia tai vaikeita valintoja, vaihda aivosi toiselle kielelle, aivan kuten teet Netflixin asetuksissa. TV-sarjat ja elokuvat ovat erinomaisia esimerkkejä käännösten vaikutuksen ymmärtämisestä.

Joskus käsikirjoitus vaihtelee kielestä toiseen, tarjoten enemmän yksityiskohtia tai jättäen joitakin pois. Tämä pätee myös käännettyihin kirjallisiin teoksiin. Monet ranskalaiset lukijat pitivät Fredda McFaddenin menestysromaaneja "latteina" ja "sieluttomina", kun taas englanninkieliset lukijat ahmivat ne epäröimättä. Mekanismi on samanlainen, kun teet päätöksiä tai käyt monologia itsensä kanssa.

Kognitiotieteilijä Viorica Marian tutkii kirjassaan ” The Power of Language ” sitä, miten useiden kielten puhuminen vaikuttaa ajatteluumme. Hänen tutkimuksensa osoittavat erityisesti, että ajattelukykymme voi muuttua käyttämämme kielen mukaan. Äidinkielellä ajattelu yleensä herättää tunteita syvemmin, koska se on kieli, johon muistomme, tapamme ja tunnereaktiomme ovat syvimmin juurtuneet.

Toisaalta toisella kielellä ajattelu vaatii enemmän henkistä ponnistelua: tilanteita analysoidaan usein suuremmalla irrottautumisella ja pohdinnalla. Tämän seurauksena vieraalla kielellä tehdyt päätökset ovat yleensä vähemmän tunnepohjaisia ja enemmän rationaalisen loogisen ohjauksen alaisia. Viime kädessä tämä on tapa jättää tunteet syrjään ja keskittyä olennaiseen.

Hyödyllinen refleksi ottaa askel taaksepäin ja pohtia valintojaan

Eron, uranvaihdoksen, perheriidan tai jopa yksinkertaisen viestin edessä, johon et tiedä, miten vastata, kielen vaihtaminen voi olla hyödyllinen henkinen työkalu. Ei ajattelun mutkistamiseksi entisestään, vaan pikemminkin sen selkeyttämiseksi.

Toisella kielellä ajattelu toimii vähän kuin suodatin. Muistot, tunneautomaatiot ja impulsiiviset refleksit ovat usein vähemmän latautuneita. Tarkkailet tilannetta hieman kauempana, aivan kuin katsoisit ongelmaa eri näkökulmasta. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi karkottaa intuitio tai tukahduttaa tunteesi. Niillä on tietysti paikkansa päätöksissämme, mutta kun sinulla on taipumus pohtia, katastrofoida tai antaa katumuksen pelon ohjata sinua, henkinen vaihtaminen toiseen kieleen voi auttaa rauhoittamaan sisäistä myllerrystä.

Käytännössä tämä voi olla niinkin yksinkertaista kuin kysyä itseltään toisella kielellä: "Mitä minä oikeastaan haluan?" , "Onko tämä todella huono idea?" tai "Mikä olisi järkevin vaihtoehto?" . Jotkut ihmiset jopa pitävät kaksikielistä päiväkirjaa, jossa he vaihtavat kieltä mielialansa tai huolenaiheidensa luonteen mukaan.

Usean kielen osaaminen ei ole vain kahvin tilaamista ulkomailta tai työpaikan saamista. Se voi olla myös hienovarainen mutta tehokas tapa hioa ajatteluaan, kyseenalaistaa oletuksiaan ja joskus tehdä päätöksiä, jotka ovat enemmän linjassa sen kanssa, mitä todella haluaa.