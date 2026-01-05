Search here...

Satoja vanhoja kenkiä huuhtoutui rannalle: selitystä ei vielä ole

Fabienne Ba.
Goottilaisen romaanin arvoinen kohtaus avautuu Ogmore-by-Sean rannalla Etelä-Walesissa. Yli 400 nahkakenkää , jotka todennäköisesti ovat peräisin viktoriaaniselta aikakaudelta, kaivettiin kallioista esiin vapaaehtoisryhmän toimesta joulukuun puolivälissä 2025. Siitä lähtien tiedemiehet ja paikalliset ovat ihmetelleet: mistä nämä vuoroveden rannalle ajamat oudot jäänteet ovat peräisin?

Poikkeuksellinen löytö keräilyn aikana

Emma Lamport ja hänen vapaaehtoistiiminsä, jotka ovat siivonneet muovijätettä rannikolta syyskuusta lähtien, löysivät laskuveden aikaan kallioiden seasta noin 200 naulattua kenkää. Paljaalla silmällä kuluneet pohjat, mustunut nahka ja tyyli viittasivat välittömästi vuosiin 1830–1901. Muutamassa päivässä kenkien määrä nousi yli 400:aan – kaikki oikeajalkaisia.

Italialaisen haaksirikon mahdollisuus on kiehtova.

Uskottavin hypoteesi: italialainen kauppalaiva upposi lähellä Tusker Rockia, petollista, laskuveden aikaan näkyvää luotoa, ja alas pudotti kenkälastin, jonka virtaukset kuljettivat rannalle. Bangorin yliopiston merentutkija Michael Roberts vahvistaa, että viktoriaanisen ajan hylyt voivat nykyään hajota ja vapauttaa esineitä. Tältä alueelta ei kuitenkaan ole rekisteröity italialaisia hylkyjä, mikä lisää mysteeriä.

Merkkejä eroosion vapauttamasta haaksirikosta?

Muutama vuosi sitten löydettiin samanlainen kenkä, mutta se jäi huomaamatta. Jotkut asiantuntijat uskovat, että rannikon eroosio on saattanut äskettäin paljastaa yli vuosisadan ajan hautautuneen aarteen. Rannan kalliomuodostumat, jotka kykenevät keräämään merijätettä, voisivat selittää kerääntymisen yhteen kohtaan. Vasemman jalan kenkien täydellinen puuttuminen on kuitenkin edelleen selittämätön yksityiskohta.

Tieteellinen selvitys on käynnissä.

Bangorin yliopisto analysoi parhaillaan materiaaleja, nahan tarkkaa alkuperää ja hiiliajoitusta. "Meillä ei ole aavistustakaan, kuinka kauan nämä esineet ovat olleet siellä", tutkijat myönsivät BBC:n raportissa. Muita teorioita on syntymässä: unohdettu laiton kaatopaikka viktoriaaniselta ajalta, tarkoituksella hylätty lasti tai jopa tahaton paikallishistorian vääristely. Paikalliset ovat antaneet paikalle lempinimen "Linnan kengät", ja siitä on tullut lähes pyhiinvaelluspaikka.

Mysteeri, joka on edelleen ratkaisematta tammikuussa 2026

Tähän mennessä ei ole löydetty virallista todistetta haaksirikosta. Kengät, jotka ovat huomattavan hyvin säilyneet suolasta ja hiekasta huolimatta, todistavat kuitenkin korkealaatuisesta muinaisesta parkitsemisesta. Ogmore-by-Sea, joka tunnetaan villimaisemistaan, yhdistetään nyt myös tähän odottamattomaan arkeologiseen arvoitukseen. Paljastaako seuraava myrsky uusia esineitä... vai haudatun laivan?

Samaan aikaan rannalla pysyvät edelleen näiden "viktoriaanisten haamujen" leimat, jotka kaikki ovat salaperäisesti huuhtoutuneet rannalle samalla jalalla.

