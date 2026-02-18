Amerikkalainen nainen loukkaantui vakavasti, ja kaksi retkeilijää pelasti hänet epäilyttävien jälkien ansiosta.

Kokenut amerikkalainen vaeltaja koki hiljattain kuolemanrajan Utahin vuoristossa. Hän selvisi selviytymisestään kahden muukalaisen nopean harkinnan ansiosta, jotka päättivät seurata salaperäistä verivanaa hänen luokseen. Onnettomuus on karu muistutus siitä, kuinka vuoret, jopa tutut, ovat edelleen arvaamattomia ympäristöjä, jotka vaativat varovaisuutta ja valmistautumista.

Dramaattinen pudotus Bridal Veil Fallsilla

Helmikuun 3. päivänä Jacque Tietijen, kokenut vuorikiipeilijä, joka oli jo kiivennyt Everestin huipulle, lähti yksin vaellukselle lähelle Bridal Veil Fallsia Utahissa. Daily Mailin mukaan hän putosi jyrkällä polulla voimakkaasti noin 45 asteen rinteessä ja menetti tajuntansa kärsien vakavan päävamman. Tajuttomana hän makasi yli tunnin kylmässä kykenemättä huutamaan apua.

Verivana kuin Ariadnen lanka

Hieman myöhemmin kaksi retkeilijää oli samalla alueella ja huomasivat jotain epätavallista: verijäljen lumessa tai maassa. Siinä missä muut olisivat saattaneet kääntyä takaisin, he päättivät seurata tätä häiritsevää jälkiä, kunnes löysivät Jacque Tietijenin tajuttomana ja suuressa hädässä kallionseinämän juurelta. He huusivat välittömästi apua, peittivät hänet takkeillaan ja yrittivät pitää hänet lämpimänä odottaessaan evakuointihelikopteria.

Nuoren naisen perhe uskoo, että hänen nopea ajattelukykynsä ja aloitteellisuutensa pelastivat hänen henkensä. Hänen kälynsä puhuu miehistä todellisina sankareina ja korostaa heidän tarkkaavaisuuttaan yksityiskohtiin sekä päätöstään olla jättämättä huomiotta häiritseviä merkkejä.

Vakavat vammat ja varovainen ennuste

Jacque Tietijen lennätettiin Utah Valleyn sairaalaan, jossa lääkärit diagnosoivat hänellä kallonmurtuman, useita aivoverenvuotoja, kasvojen murtumia ja lukuisia ruhjeita. Hänet sijoitettiin tehohoitoon, ja lääkintätiimit seurasivat tarkasti hänen aivojensa turvotusta. Lääkärit varoittivat, että jos turvotus pahenee liian voimakkaaksi, kallon luun osan poistamiseksi tehtävä hätäleikkaus saattaa olla tarpeen, jotta aivojen tila voi laajentua.

Hänen perheensä on käynnistänyt varainkeruukampanjan sairaanhoitokulujen kattamiseksi ja valmistautuu mahdollisesti pitkään ja epävarmaan toipumiseen. Kaikki korostavat, että laajasta kokemuksestaan huolimatta hän ei ollut immuuni onnettomuuksille, mikä osoittaa vuoristoaktiviteettien luontaiset riskit.

Turvallisuusoppitunnit, jotka kannattaa muistaa

Vaeltajaperhe ja ystävät korostavat useita perussääntöjä, jotka onnettomuus on tuonut selkeästi esiin. He suosittelevat erityisesti, ettei koskaan vaella yksin, että aina kerrotaan reitistä ja odotetusta paluuajasta jollekulle, ja että vältetään alueita, joiden tiedetään olevan epävakaita tai liian teknisiä. He myös korostavat sopivan kylmän sään varusteiden käytön tärkeyttä, jopa retkellä, joka vaikuttaa "helpolta" tai lyhyeltä.

Pelastajien näkökulmasta tämäntyyppinen interventio korostaa silminnäkijöiden reagointikyvyn ratkaisevaa merkitystä: epätavallisen yksityiskohdan, kuten verijäljen, huomaaminen, uskallus mennä tarkistamaan tilanteen, hätäpalvelujen nopea hälyttäminen ja alustava suojautuminen kylmältä ovat kaikki toimia, jotka voivat muuttaa tragedian lopputulosta.

Tarina selviytymisestä ja solidaarisuudesta

Jacque Tietijenin onnettomuus on tarina raa'asta takaiskusta tutussa ympäristössä, mutta se on myös tarina solidaarisuuden ketjusta, joka aktivoitui juuri oikealla hetkellä. Kahden nimettömän retkeilijän valppaudesta nopeisiin pelastustoimiin ja lääkintätiimien asiantuntemukseen jokainen lenkki mahdollisti hänen selviytymisensä vakavista vammoistaan huolimatta.

Vuoristofaneille tämä tarina on voimakas muistutus: edes kokeneimmat vaeltajat eivät ole koskaan täysin turvassa, ja varovaisuus, valmistautuminen ja muiden huomioiminen ovat parhaita liittolaisia estämään seikkailun muuttumisen tragediaksi.