Kuulokkeet korvissa: mitä tämä joskus paljastaa sisäisestä tilasta

Olipa kyse sitten asioiden hoitamisesta, metromatkasta, kaduilla kävelemisestä tai jopa työstä, meillä on kuulokkeet kiinni korvissamme aamusta iltaan. Tämä asuste, joka peittää kaupungin hälinän ja korvaa junien melun miellyttävällä soittolistalla, on lähes päämme jatke. Kuulokkeiden liiallinen käyttö ei ole vailla psykologisia seurauksia.

Vaikeus kuunnella itseään

Kuulokkeet ovat käytännössä liimattu korvillemme. Työmatkalla ne soittavat podcastin vauhdikkaita tarinoita tai ties kuinka monennen äänikirjamme mukaansatempaavaa kerrontaa. Töissä ne räjäyttävät "intensiiviseksi keskittymiseksi" kutsuttua musiikkia, joka eristää meidät ulkoisista häiriötekijöistä ja juttelevista työtovereista. Kuntosalilla ne motivoivat meitä energisoivilla potpureilla. Ja illalla, kun olemme kotona, ne soittavat sateen tai ukkosen ääniä, aikuisten tuutulaulujamme. Lyhyesti sanottuna nämä Bluetooth- yhteydellä varustetut lisävarusteet, radion ja Walkmanin seuraajat, ovat kuulomme jatke.

Kun niistä loppuu virta, se on maailmanloppu. Tunnet olosi täysin avuttomaksi, aivan kuin et selviäisi päivästäkään ympäristön melussa. Aivan kuin sinulla olisi kuuloyliherkkyys autojen torville, moottoreille ja ihmisten hälinälle. Kuulokkeiden jatkuva käyttö ei ole vain pakoa omaan kuplaan. Kyse on sisäisen äänesi minimoimisesta ja tunteidesi vaimentamisesta. Kun kuulokkeiden äänenvoimakkuus on suurimmillaan, tunteesi ovat "hiljaisessa" tilassa.

”Kuulokkeet voivat olla arvokas työkalu stressin lievittämiseen kuuntelemalla musiikkia tai mindfulness-podcastia. Niiden liiallinen ja pakonomaisen käyttö voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkut ihmiset eristäytyvät ja omaksuvat sosiaalisia välttelykäyttäytymisiä”, toteaa tohtori Grant Blashki Body and Soul -lehdessä. Näin ollen tiibetiläisten äänimaljojen sinfonian kuunteleminen rauhoittumiseen ennen haastattelua ei ole samalla ”pelastavalla” vaikutuksella kuin satunnaisten hittien kuunteleminen lounastauolla. Kuulokkeista riippuvaiset ihmiset ovat yleensä samoja, jotka eivät siedä hiljaisuutta, täydellistä liikkumattomuutta. He pelkäävät tätä yksinäisyyttä ja sisäistä myllerrystä.

Kun musiikista tulee turvapaikka

Kuulokeriippuvuuden selitys on kenties rationaalisempi eikä aina heijasta paniikissa olevaa hiljaisuuden pelkoa. On tunnettu tosiasia, että "musiikki rauhoittaa sielua". Se on terapiaamme, jota saa helposti kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden kautta. Eikä ole tarvetta pukea korvilleen Pharrell Williamsin "Happy"-kappaletta nauttiakseen pienestä dopamiiniryöpystä. Musiikki "vaikuttaa aivojen lääkeainekiertoon, koska se on yhteydessä mielihyvä- ja palkitsemisjärjestelmään", selittää neurologi ja neurofysiologi Pierre Lemarquis actu.fr:lle.

Tämä selittää korvissamme lähes pakkomielteisen rytmin ja grooven kaipuun. Yksi ääni johtaa toiseen, vähän kuin suklaapalat. Musiikki myös laukaisee endogeenisen morfiinin vapautumisen ja matkii masennuslääkkeiden kemiallista koostumusta kehossa. Ilman riippuvuuden riskiä. Tämä on varmasti syy siihen, miksi emme voi vastustaa kiusausta painaa toistoa, riippumatta siitä, mitä olemme tekemässä. Musiikki toimii tällöin kotelona vihamielisyyden edessä.

Kuten asiantuntija huomauttaa, musiikki luo myös läsnäolon illuusion: se rikkoo eristäytyneisyyden. Sillä on myös se etu, että se herättää henkiin positiivisia tunteita. Murrosiän tai perhejuhlien yhteydessä soineen musiikin kuuntelu on todella rauhoittavaa. Ei ole syyttä, että Alzheimerin tautia sairastaville määrätään "muisto"musiikkituokioita. Tietenkin historian pahimmista sarjamurhaajista kertovien tositapahtumiin perustuvien rikosjaksojen kuunteleminen ei ole aivan yhtä hyödyllistä.

Tylsyyden pelko taustalla

Kuulokkeiden pitäminen tiukasti paikoillaan ja pienten bassosävelten antaminen rytmittää arkea on myös tapa paeta monotonisuutta. Tämä kuulotottumus, joka ei ole kaikkea muuta kuin poikkeuksellinen, heijastaa jatkuvaa tarvetta olla häiriötekijöitä, vaikeutta olla "tekemättä mitään". Äänisisällön kuunteleminen toistuvasti estää meitä unelmoimasta, ajattelemasta, kuvittelemasta ja luomasta.

Maisemien katseleminen junassa ilman, että korvat täyttyvät uusimmista hiteistä, tuntuu lähes mahdottomalta. Aivan kuten kuulokkeiden jättäminen kotiin yksin kävelylle lähtiessä. Silti tylsyys, vaikka se joskus onkin ahdistavaa ja huimaavaa, on syvästi palauttavaa. "Sinun on annettava itsellesi hiljaisuuden hetkiä: lyhyt kävely ilman kuulokkeita tai annettava ajatustesi vaellella", lisää zürichiläinen musiikkipsykologi ja muusikko, tohtori Teresa Wenhart 20 Minutes -lehden sivuilla.

Kuulokkeiden pitäminen aamusta iltaan ei ole merkki vetäytymisestä eikä "epäsosiaalisesta" asenteesta. Tämä moderni käytös, jota usein pidetään epäkohteliaana, viittaa taustalla oleviin ongelmiin.