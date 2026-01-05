Brigitte Macronin kyberkiusaaminen: kymmenen vastaajan tuomio on langetettu.

Pariisilainen tuomioistuin tuomitsi 5. tammikuuta 2026 kahdeksan Brigitte Macroniin kohdistunutta kyberkiusaajaa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, jotka vaihtelivat neljästä kahdeksaan kuukauteen ja yhdestä kuuteen kuukauteen vankeutta. Tuomiot kohdistuivat Ranskan presidentti Emmanuel Macronin vaimon sukupuolta ja yksityiselämää koskevien loukkausten ja vihapuheiden levittämiseen verkossa.

Sukupuoleen ja läheisyyteen kohdistuvat hyökkäykset

Le Monden mukaan oikeuden puheenjohtajatuomari Thierry Donnard korosti "pahantahtoista tarkoitusta" "pahantahtoisilla, halventavilla ja loukkaavilla" huomautuksilla. Nämä hyökkäykset ovat osa massiivista Emmanuelia ja Brigitte Macronia koskevan väärän tiedon aaltoa, mukaan lukien perusteeton huhu hänen transsukupuolisuudestaan.

Syvällinen vaikutus perheeseen

Brigitte Macron, joka ei ollut läsnä kuulemisessa, teki valituksen elokuun lopulla 2024 sen jälkeen, kun huhulla oli ollut "erittäin voimakas vaikutus" hänen ympärillään oleviin ihmisiin. Hän kertoi tutkijoille, että hänen lastenlapsensa olivat kuulleet luokkatovereidensa sanovan, että "heidän isoäitinsä oli mies", mikä paljasti tämän verkkohäirinnän henkilökohtaisen vaikutuksen.

Vankka oikeudellinen vastaus Ranskassa ja Yhdysvalloissa

Tämä päätös on askel presidenttiparin oikeudellisessa vastauksessa, jonka seurauksena he ovat ryhtyneet oikeustoimiin huhujen pääasiallisia levittäjiä vastaan sekä Ranskassa että Yhdysvalloissa. Annetut tuomiot heijastavat julkisuuden henkilöihin kohdistuvan kyberkiusaamisen vakavuutta, erityisesti silloin, kun se koskee heidän yksityisyyttään ja perhettään.

Vahva signaali netissä leviäviä huhuja vastaan

Nämä tuomiot tulevat keskellä vihapuheen lisääntymistä verkossa, jota sosiaalisen median anonymiteetti voimistaa. Rangaistamalla kahdeksan vastaajaa ankarasti Ranskan oikeusjärjestelmä on asettanut tärkeän virstanpylvään taistelussa verkkokiusaamista vastaan ja vahvistanut sen tosiasian, että kunnianloukkauksesta ja ilkeämielisistä huhuista seuraa vakavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tämä ennakkotapaus voisi pelotella muita lähetystoiminnan harjoittajia ja vahvistaa verkkoväkivallan uhrien suojelua. Jää nähtäväksi, rajoittuuko tämä oikeudellinen lujuus julkisuuden henkilöitä tai poliittisia henkilöitä koskeviin tapauksiin, vai sovelletaanko sitä samalla tarkkuudella myös tavallisiin ihmisiin – eli niihin, jotka eivät ole julkisuudessa – kohdistuvan häirinnän tilanteissa, joiden ääniä ja kärsimyksiä on vielä liian usein vaikea tunnustaa.

Tämä tuomio on Brigitte Macronin ensimmäinen oikeudellinen voitto ja käännekohta julkisuuden henkilöiden suojelemisessa verkkoväkivaltaa vastaan. Asettamalla selkeät rajat sosiaalisen median myrkylliselle anonymiteetille Ranskan oikeusjärjestelmä tasoittaa tietä suuremmalle vastuulle internetin käyttäjien keskuudessa suojellen paitsi korkean profiilin henkilöitä myös tavallisia verkkohäirinnän uhreja.