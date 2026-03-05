Espanjan pääministeri myönsi Gisèle Pelicotille, josta on tullut maailmanlaajuinen rohkeuden symboli.

Gisèle Pelicot, sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaisen taistelun symbolinen hahmo, sai Espanjan ansioritarikunnan 3. maaliskuuta 2026 pääministeri Pedro Sánchezilta. Tämä kunnianosoitus tunnustaa hänen yleismaailmallisen kamppailunsa "häpeän siirtämiseksi tekijöiltä".

Juhlallinen kunnianosoitus Madridissa

Liikuttavassa seremoniassa Pedro Sánchez ylisti Gisèle Pelicot'n "päättäväisyyttä" muuttaa "hiljaisuus kollektiiviseksi tietoisuudeksi". Hän ilmaisi "syvän kunnioituksensa" tälle naiselle, joka uskalsi nostaa äänensä "sietämätöntä miesväkivaltaa" vastaan ja laajensi aktivismiaan Ranskan rajojen ulkopuolelle.

Espanjan johtaja palkitsi seitsenkymppisen hänen uraauurtavasta roolistaan "koko yhteiskunnalle välttämättömässä kulttuurisessa muutoksessa" naisten oikeuksien ja vapauksien puolustamisessa. Tämä virallinen tunnustus tekee Gisèle Pelicot'sta maailmanlaajuisen asian edelläkävijän.

Mazanista Euroopan pääkaupunkeihin

Gisèle Pelicot on esiintynyt lukuisia kertoja kansainvälisissä julkisissa paikoissa entisen aviomiehensä Mazanissa käydyn uraauurtavan oikeudenkäynnin jälkeen, jossa 50 miestä tuomittiin huumeisiin liittyvistä joukkoraiskauksista. Hänen kirjansa "Et la joie de vivre" (Ja elämän ilo), jota on jo myyty satojatuhansia kappaleita, kertoo hänen koettelemuksistaan ja sinnikkyydestään.

Kuningatar Camilla vastaanotti Lontoossa

Hiljattain Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuningatar Camillan myöntämä kunnianosoitus Gisèle Pelicotille, joka sanoi olevansa "järkyttynyt" tarinastaan, järjestää nyt sarjan tapaamisia ympäri Eurooppaa. Madridista Lontooseen hän vie yleismaailmallista viestiä: häpeän on siirryttävä tekijöille ja uhrien on puhuttava.

Myöntämällä Gisèle Pelicot'lle mitalin Pedro Sánchez kunnioittaa naista, joka muutti Mazanin oikeudenkäynnin globaaliksi yhteiskunnalliseksi käännekohdaksi. Horjumattoman rohkeuden symbolina hän muistuttaa meitä siitä, että kärsimyksen muuttaminen kollektiiviseksi kamppailuksi voi muuttaa ajattelutapoja. Ansaittu kunnianosoitus henkilölle, joka nyt hylkää uhrin leiman.