Nämä tilanteet, jotka ovat yleisiä naisen elämässä, ovat itse asiassa väkivaltaa.

Ne esitetään sinulle "normaaleina". Olet kuullut niitä toistuvan lapsuudesta asti, kuin väistämätöntä taustamelua. Silti näiden tapojen takana piilee väkivalta. Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) jakoi Instagramissa videon, jossa listattiin kahdeksan yleistä tilannetta naisen elämässä. Kokemuksia, joita monet pitävät harmittomina... mutta jotka itse asiassa myötävaikuttavat jatkuvaan paineeseen, erityisesti naisten kehoon ja paikkaan julkisissa tiloissa liittyen. Niiden nimeäminen on jo ensimmäinen askel niiden purkamiseen.

1. Sitoutuminen "kiinnittämään huomiota" läpi elämän

"Ole varovainen": tarkalleen ottaen mistä? Hameestasi, kaula-aukostasi, siitä, miten naurat, kävelet, puhut tai kävelet kotiin. Tästä jatkuvasta valppaudesta tulee lopulta normaalia. Vaaran tai tuomion ennakointi on kuitenkin kaikkea muuta kuin harmitonta. Tämä henkinen taakka, joka on sisäistetty hyvin nuoresta iästä lähtien, rajoittaa naisten spontaaniutta ja vapautta. Se opettaa sinulle, että turvallisuutesi riippuu käyttäytymisestäsi, ei muiden kunnioittamisesta.

2. Saat palautetta kehostasi

"Oletko laihtunut?" , "Olet lihonnut lantiosi ympärille" , "Sinun pitäisi katsoa, mitä syöt." Ulkonäköä koskevat huomautukset naamioidaan usein huolenpidoksi tai kohteliaisuuksiksi. Olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia, ne kuitenkin alentavat arvosi ulkonäkösi perusteella. Mutta kehosi ei ole julkinen keskustelunaihe. Sitä ei tarvitse arvioida, kommentoida tai analysoida. Se kuuluu sinulle kaikessa monimuotoisuudessaan, vahvuudessaan, pehmeydessään, muodoissaan ja muutoksissaan.

3. Ruoan kieltäminen itseltäsi, koska olet "jo syönyt liikaa"

Itsensä rajoittaminen aterian jälkeen, syyllisyydentunto jälkiruoasta, hetken ruokanautinnon kompensointi… nämä refleksit ovat niin yleisiä monilla naisilla, että ne vaikuttavat normaaleilta. Silti ne heijastavat vahingoittunutta suhdetta ruokaan, jota usein ruokkivat ulkoiset paineet. Syöminen kylläiseksi, ruoan nauttiminen, kehosi kuunteleminen: nämä ovat yksinkertaisia mutta tehokkaita tekoja. Kehosi ansaitsee ravitsemista, ei rangaistusta.

4. Kestävät vitsit painostasi perheen aterioiden aikana

Juusto- ja jälkiruokalajien välissä lausuttu pahamaineinen "Emme enää tunne sinua" -lausahdus. Pieni "vitsi" pilkkaa vartaloasi, muotoasi ja ruokahaluasi. Koska kyseessä on perheasia, sen pitäisi olla ok. Paitsi että oletettu huumori ei kumoa vaikutusta. Nämä toistuvat kommentit naisille (ja joskus muillekin) voivat heikentää itsetuntoa ja vahvistaa ajatusta siitä, että kehosi on yhteinen asia. Mutta ulkonäkösi ei ole naurun asia.

5. Pelko mennä ulos yksin yöllä

Kadun ylittäminen. Avainten pitäminen tiukasti kädessä. Sijaintisi jakaminen. Tätä pelkoa esitetään usein naisten oikeutettuna varovaisuusrefleksinä. Ja se onkin sitä, mutta se paljastaa myös todellisuuden: kaikki eivät koe julkista tilaa samalla tavalla. Kun pelosta tulee juurtunut tapa, se ei ole vain varotoimenpide; se on merkki syvästä epätasapainosta.

6. Lautasestasi tehtyjen kommenttien kuuleminen

"Vau, olet hyvä syöjä", "Oletko varma, että syöt kaiken tuon loppuun?" Jälleen kerran kontrolli kohdistuu siihen, mitä lautasellasi on. Syömästäsi tulee moraalinen mittari. Nämä kommentit vahvistavat ajatusta siitä, että naisen tulisi syödä vähän, huomaamattomasti ja aiheuttamatta hässäkkää. Silti ruokahalusi on täysin normaali. Se on vilkas, oikeutettu ja luonnollinen.

7. Keskeytykseksi tai huomiotta jättämiseksi tuleminen siksi, että olet nainen

Kokouksissa, keskusteluissa, illallispöydässä: aloitat lauseen, sinut keskeytetään. Esität idean, mies tarttuu siihen ja saa yhtäkkiä vahvistuksen. Tämä edelleen yleinen ilmiö tekee naisten äänistä näkymättömiä. Kuunneltavaksi tulemisen ei pitäisi koskaan olla etuoikeus. Äänelläsi on sama arvo, sama merkitys, sama oikeutus.

8. Altistuminen kaikkialla läsnä oleville kuville "täydellisestä vartalosta"

Mainokset, sosiaalinen media, aikakauslehdet: kaikkialla edistetään yhtä ihannetta. Sileä, hoikka, nuori, muokattu. Jatkuvan näkyvyyden kautta tästä ihanteesta tulee äänetön normi. Silti todellinen kauneus on monimuotoista. Sitä esiintyy kaikissa vartalotyypeissä, kokoluokissa, ihonsävyissä, tarinoissa. Näistä epärealistisista standardeista luopuminen tarkoittaa oman käsityksen ja itsetunnon takaisin ottamista.

Viime kädessä Flavie Milsonneaun painottama on ratkaisevan tärkeää: niin kauan kuin näitä tilanteita ei tunnisteta ongelmallisiksi, niitä siedetään hiljaisuudessa. Näiden kokemusten sanoittaminen tarkoittaa kieltäytymistä niiden trivialisoinnista. Se tarkoittaa sen tunnustamista, että naisten kehoon ja käyttäytymiseen kohdistuvat paineet eivät ole pelkkiä yksityiskohtia, vaan syvälle juurtuneita mekanismeja. Vähitellen niistä irrottautuminen tarkoittaa tilan, vapauden ja itseluottamuksen takaisin saamista. Kehosi ei ole ongelma, joka pitäisi korjata. Läsnäolosi ei ole virhe, jota pitäisi vähätellä. Sinulla on oikeus olla olemassa täysillä, ilman anteeksipyyntöjä.