Mikä on "käsilaukkutesti" työhaastattelussa?

Entä jos käsilaukustasi tulisi ammatillisen arvioinnin kohde? Joissakin rekrytointiprosesseissa on yhä yleisempi käytäntö nimeltä "käsilaukkutesti". Se esitetään "menetelmänä organisaation tai persoonallisuuden analysointiin", ja se herättää paljon kritiikkiä, erityisesti yksityisyyden ja tasa-arvon osalta.

Melko yllättävä rekrytointimenetelmä, lievästi sanottuna.

"Käsilaukkutestissä" rekrytoija pyytää ehdokasta näyttämään tai tyhjentämään laukkunsa sisällön haastattelun aikana. Ideana on tarkkailla, miten tavarat on järjestetty, jotta voidaan päätellä tiettyjä luonteenpiirteitä.

Lompakosta, avaimista, meikeistä, muistikirjasta, välipaloista tai kuiteista tulee sitten oletettuja vihjeitä ehdokkaan henkilökohtaisen järjestelmällisyyden paljastamiseen. Testin logiikan mukaan jäsennelty laukku, jossa on omat lokeronsa, osoittaisi metodista ja tinkimätöntä ajattelutapaa, kun taas ylikuormitettu tai vähemmän järjestelmällinen laukku voitaisiin tulkita – virheellisesti – merkkinä epäjärjestyksestä. Lisäksi tämä erityisesti sosiaalisessa mediassa suosittu käytäntö kohdistuu lähes yksinomaan naisiin.

Mitä rekrytoijat luulevat analysoivansa

Tätä lähestymistapaa kannattavat rekrytoijat väittävät, että se on tapa mennä ansioluettelon ulkopuolelle ja tarkkailla ehdokkaan "todellista elämää". He uskovat, että useiden näkökohtien on paljastavaa:

Henkilökohtainen organisointi: pussien, strukturoidun säilytysjärjestelmän tai hyödyllisten esineiden sarjan olemassaolo tulkittaisiin todisteeksi ennakoinnista ja tehokkaasta arjen hallinnasta.

Persoonallisuus: tietyt esineet voidaan tulkita vihjeiksi tavoista tai kiinnostuksen kohteista.

Prioriteetit ja valmistautuminen: muistikirja, kirja tai laturi voivat viitata uteliaisuuteen, valmistautumiseen tai käytännöllisyyteen.

Nämä tulkinnat perustuvat kuitenkin pitkälti oletuksiin. Täysi laukku voi yksinkertaisesti heijastaa kiireistä elämäntapaa, järjestelmällisyyttä tai tarvetta kantaa mukana useita hyödyllisiä tavaroita kiireisenä päivänä. Henkilökohtainen järjestelmällisyys ei ole vain asusteen ulkonäköä.

Erittäin kiistanalainen käytäntö

"Käsilaukkutesti" on erittäin jakava. Monet tuomitsevat sen syvästi puolueelliseksi työkaluksi.

Ensinnäkin se herättää tasa-arvokysymyksen. Miehet kohtaavat harvoin samanlaisia vaatimuksia henkilökohtaisten tavaroidensa suhteen. Siksi pelkkä naisiin liittyvän asusteen kohdistaminen vahvistaa epätasapainoa ehdokkaiden arvioinnissa.

Lisäksi tällaiset pyynnöt voivat paljastaa intiimejä esineitä, kuten lääkkeitä, hygieniatuotteita tai henkilökohtaisia asiakirjoja. Näiden esineiden pyytäminen jonkun paljastamaan ammatillisessa yhteydessä voidaan tulkita yksityisyyden loukkaamiseksi.

Ranskassa lainsäädäntö säätelee tiukasti rekrytointimenetelmiä. Työlaki kieltää kysymykset tai käytännöt, jotka loukkaavat yksityisyyttä tai eivät liity suoraan tehtävän edellyttämiin taitoihin. Tässä yhteydessä henkilökohtaisen laukun sisällön tarkastamista ei pidetä laillisena arviointimenetelmänä. Tästä huolimatta käytäntöä voi edelleen esiintyä epävirallisissa tilanteissa tai tietyissä yrityskulttuureissa, jotka ovat vähemmän tietoisia näistä asioista.

Loppujen lopuksi "käsilaukkutesti" on yhtä kiehtova kuin hämmentäväkin, koska se korostaa tiettyjä ennakkoluuloja, joita edelleen esiintyy rekrytointiprosesseissa. Ehdokkaan arvioiminen hänen laukkunsa sisällön perusteella on stereotypioiden heijastamista sen sijaan, että arvioitaisiin todellisia taitoja. Ammatillista menestystä ei kuitenkaan mitata sillä, miten omaisuutensa järjestetään.