"Hiljainen lomailu", uusi työpaikkatrendi, joka herättää kysymyksiä yrityksille

Työskentely merinäköalalla ilman lomaa… tämä ajatus on kasvattanut suosiotaan. Etätyön yleistyessä jotkut työntekijät ovat omaksuneet uuden tavan: he lähtevät lomalle jatkaen työskentelyä ilmoittamatta siitä työnantajalleen. Tämä "hiljaiseksi lomailuksi" kutsuttu käytäntö herättää yhtä paljon kysymyksiä kuin se on kiehtova.

Kun toimisto tulee lomalle

"Hiljainen lomailu" tarkoittaa tilannetta, jossa jatkat työtehtäviäsi lomakohteessa ollessasi. Rannalla, vuorilla, perheen kotona tai aurinkoisessa kaupungissa: maisemat vaihtuvat, mutta työ pysyy. Toisin kuin perinteisellä lomalla, et ole varsinaisesti poissa. Vastaat sähköposteihin, osallistut videoneuvotteluihin ja jatkat tavanomaisia tehtäviäsi. Mitä eroa on? Työnantajallesi ei ilmoiteta, että olet lähtenyt tavalliselta työpaikaltasi.

Tavoitteena ei siis välttämättä ole vähentää työskentelyä, vaan nauttia miellyttävämmästä ympäristöstä käyttämättä loma-aikaa. Tämä käytäntö on linjassa muiden hybridityöhön liittyvien ilmiöiden, kuten sosiaalisessa mediassa laajalti suosituksi tulleen "hiljaisen irtisanoutumisen", kanssa.

Etätyön yleistymisen myötä syntynyt trendi

Pandemian jälkeen etätyöstä on tullut monilla aloilla pysyvä osa työtä. Toimisto ei ole enää välttämättä kiinteä paikka: se voi nyt olla olohuone, coworking-tila… tai jopa terassi merelle päin. Kun tehtävät on tehty ja internet-yhteys toimii, työpaikan tarkka sijainti muuttuu joskus toissijaiseksi. Tämä uusi joustavuus on avannut oven ennennäkemättömille käytännöille, kuten "hiljaiselle lomailulle".

Asia sai merkittävää huomiota anglosaksisessa mediassa kesällä 2023. The Harris Pollin yli tuhannelle amerikkalaiselle työntekijälle tekemä kyselytutkimus paljasti, että 28 % oli jo antanut työnantajalleen ymmärtää heidän työskentelevän, vaikka he olivat todellisuudessa kiireisiä jonkin muun asian parissa. Kaikki eivät olleet lomalla, mutta luku kuvaa käyttäytymisen muutosta yhä digitalisoituvammassa työelämässä.

Miksi tämä käytäntö on houkutteleva?

Jos tämä trendi on kasvattanut suosiotaan, se johtuu siitä, että se vastaa useisiin nykyaikaisiin työelämään liittyviin odotuksiin.

Ensinnäkin joustavuuden tavoittelu. Monet työntekijät haluavat järjestää työnsä tavalla, joka on paremmin yhteensopiva heidän henkilökohtaisen elämänsä ja hyvinvointinsa kanssa.

Sitten on vielä vaikeus todella irrottautua. Joissakin ammatillisissa ympäristöissä vapaan pitäminen voi joskus antaa vaikutelman vähemmän sitoutuneesta olemuksesta. Tämän seurauksena jotkut ihmiset haluavat mieluummin pysyä yhteydessä samalla kun vaihtavat ympäristöään.

Digitaaliset työkalut mahdollistavat myös läsnäolon illuusion luomisen. Sähköpostien ajoittaminen, "aktiivisen" tilan ylläpitäminen ammattimaisilla sähköpostitileillä tai nopea vastaaminen kannettavalta tietokoneelta.

Tämän näennäisen vapauden takana piilee kuitenkin paradoksi: etätyö voi tarjota enemmän itsenäisyyttä samalla vahvistaen hyperaavutettavuuden kulttuuria.

Lomia… mutta ei oikeastaan lepoa

Työskentely miellyttävässä paikassa saattaa tuntua houkuttelevalta, mutta se ei korvaa oikeaa lomaa. Työterveyshuollon asiantuntijat korostavat aidon irtioton tärkeyttä työvelvoitteista henkisen toipumisen edistämiseksi.

Kun olet jatkuvasti yhteydessä, aivosi eivät saa tarvittavaa palautumisaikaa. Pitkällä aikavälillä tämä yhteyden puute voi johtaa henkiseen väsymykseen, stressiin ja uupumukseen. "Hiljainen lomailu" paljastaa siis nykyaikaisen dilemman: haluta nauttia etätyön tarjoamasta vapaudesta ja olla samalla jatkuvasti tavoitettavissa.

Haaste yrityksille

Organisaatioille tämä käytäntö herättää useita tärkeitä kysymyksiä. Se liittyy erityisesti esimiesten ja työntekijöiden väliseen luottamukseen, mutta joskus myös tietoturvaan tai lakisääteisiin velvoitteisiin, jos työntekijä työskentelee toisesta maasta ilmoittamatta sitä.

Näiden uusien tapojen edessä jotkut yritykset ovat alkaneet kokeilla läpinäkyvämpiä ratkaisuja. Yksi näistä on "työskentely", konsepti, jonka avulla työntekijät voivat työskennellä tilapäisesti lomakohteestaan, mutta ilmoitetulla ja säännellyllä tavalla.

Lyhyesti sanottuna "hiljainen lomailu" heijastaa syvällistä muutosta työsuhteessa, erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa, jotka arvostavat enemmän työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Tämä kehitys osoittaa ensisijaisesti yhden asian: joustavuudesta on tullut keskeinen odotus, mutta jotta se pysyisi hyödyllisenä kaikille, se edellyttää avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä. Loppujen lopuksi todellinen kysymys ei ehkä olekaan se, missä työskentelet, vaan pikemminkin se, miten säilyttää vapaus, luottamus ja aito oikeus lepoon.