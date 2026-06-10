Masennuksesta finaaliin: tennispelaaja Maja Chwalińskan merkittävä paluu

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@majachwalinska _ Instagram

Tennisfanit muistavat vuoden 2026 Ranskan avoimet pitkään. Odotettujen huippupelaajien joukossa 24-vuotias puolalainen pelaaja teki turnauksen liikuttavimman juoksun: Maja Chwalińska. Hän teki näyttävän harppauksen WTA-rankingissa nousten sijalta 114 sijalle 21.

Historiallinen finaali maailmanlistan sijalle 114

Maja Chwalińskasta tuli toinen karsintojen kautta tullut pelaaja, joka ylsi Roland-Garrosin Grand Slam -turnauksen välieriin – ennen finaalia. Tämä saavutus on sitäkin merkittävämpi, kun otetaan huomioon, että hän sijoittui vuonna 2023 maailman 300 parhaan ulkopuolelle, sijalle 349.

Pariisin turnauksessa hän voitti peräkkäin neljä maailman 50 parhaan pelaajan joukkoon kuuluvaa pelaajaa, mukaan lukien venäläisen Diana Shnaiderin välierissä. Tämä huippukunto hurmasi ranskalaisen yleisön – ja erityisesti lukuisat puolalaiset kannattajat, jotka tulivat paikalle heiluttaen punavalkoisia lippuja ja huutaen hänen nimeään Court Philippe-Chatrierin katsomossa.

Kesäkuun 6. päivänä 2026 pelatussa finaalissa nuori venäläinen Mirra Andreeva, 19-vuotias ja maailmanlistan kahdeksanneksi paras, voitti kahdessa erässä (6-3, 6-2). "Tein parhaani, olen pahoillani. En koskaan unohda näitä kolmea viikkoa, se on varma", selvästi liikuttunut Maja Chwalińska sanoi kentällä ottelun jälkeen. Turnauksen päätteeksi hän teki näyttävän harppauksen WTA-rankingissa hypäten maailmanlistan sijalta 114 sijalle 21 – lähes 100 sijaa.

Masennus, joka oli pitänyt hänet poissa oikeussaleista vuonna 2021

Tämän tarinan tekee todella poikkeukselliseksi hänen kulkemansa matka. Vuonna 2021 Maja Chwalińska ilmoitti julkisesti kärsineensä vakavasta masennuksesta yli puolitoista vuotta – ja teki vaikean päätöksen jättää ammattilaisuransa väliaikaisesti. Tällainen lausunto on harvinainen urheilumaailmassa, jota mielenterveysongelmiin liittyvät tabut edelleen leimaavat.

Muutamaa kuukautta myöhemmin hän kertoi kokemuksestaan erityisen silmiinpistävän tapauksen. "Aluksi pakotin itseni. Ajattelin, että minun piti pysyä vahvana, sitkeänä ja jatkaa harjoittelua. Mutta jossain vaiheessa en pystynyt enää edes nousemaan sängystä. Olin yksinkertaisesti eloton, rehellisesti sanottuna. Tajusin, että minun oli pidettävä tauko – muuten en pystyisi enää elämään."

Paluu, kärsivällisyys, jälleenrakennus

Useiden kuukausien ajan pelaaja vetäytyi kokonaan kentiltä keskittyäkseen mielenterveyteensä. "En rehellisesti sanottuna tiennyt, palaisinko vai en. Muutaman kuukauden kuluttua päätin palata", hän selitti äskettäin. Kärsivällinen paluu, jota leimasivat useat mestaruudet takakentällä (Praha, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras) ennen tätä äkillistä räjähdystä Pariisissa.

Ääni, jolla on merkitystä urheilun mielenterveydelle

Urheilusaavutustensa lisäksi Maja Chwalińskan matka on nyt saanut symbolisen ulottuvuuden. Kuten japanilainen tennispelaaja Naomi Osaka, yhdysvaltalainen voimistelija Simone Biles tai viime aikoina ranskalainen maajoukkuekoripalloilija Victor Wembanyama , hän ilmentää tätä uutta urheilijoiden sukupolvea, jotka kieltäytyvät piilottamasta henkilökohtaisia kamppailujaan ja jotka muistuttavat meitä siitä, ettei suorituskykyä voida saavuttaa mielenterveyden kustannuksella. Hänen todistuksensa, sekä selkeä että uhmakas, tulee epäilemättä olemaan virstanpylväs naisten urheilukertomusten historiassa.

Maja Chwalińska ei ehkä voittanut vuoden 2026 Ranskan avoimia, mutta hänellä on ollut yksi naisten tenniksen inspiroivimmista suorituksista tällä vuosikymmenellä. Ja hän muistutti meitä harvinaisen oivaltavasti siitä, ettei menestystä ole ilman oikeutta joskus pysäyttää kaikki uudelleenrakentamisen mahdollistamiseksi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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