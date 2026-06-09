Nainen vetoaa etsimään miestä, joka pelasti hänet Milanossa tapahtuneen iskun jälkeen.

Tarina kiertää parhaillaan Italian mediassa. Anna Aksamit kertoi joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi keskellä kirkasta päivää Milanossa. Tuntemattoman pelastamana hän käynnisti sosiaalisessa mediassa vetoomuksen miehen löytämiseksi – ja ilmaistakseen kiitollisuuttaan, jota hän sanoo "ei koskaan unohda".

Päivällä tehty isku Milanossa

Anna Aksamitin paikalliselle italialaiselle medialle kertoman mukaan tapahtumat sattuivat Porta Romanan kaupunginosassa, joka on yksi eteläisen Milanon asuinalueista. Aksamit kertoi menneensä supermarkettiin huomatessaan 6–8 nuoren miehen ryhmän seuraavan häntä. Hyvin nopeasti miehet piirittivät hänet, ahdistelivat häntä ja löivät häntä sitten kasvoihin ja vatsaan.

Yhä shokissa hän muistaa hyökkääjistään vain hyvin hataria muistoja. "Muistan vain, että he olivat nuoria ja joivat olutta", hän selitti todistuksessaan. Väkivaltaa oli sitäkin vaikeampaa kestää, koska se tapahtui turvallisena tunnettuna kaupunginosana, suuren eurooppalaisen kaupungin sydämessä.

Tuntemattoman ohikulkijan sankarillinen teko

Juuri tämän äärimmäisen eristäytyneen hetken aikana mies – jota Anna Aksamit kuvaili "pitkäksi, lihaksikkaaksi italialaiseksi" – puuttui yksin tilanteeseen ja ajoi ryhmän pois. Hänen väliintulonsa ansiosta Anna Aksamit välttyi mahdollisesti paljon pahemmalta kohtalolta. Tuolloin Anna Aksamit ei ajatellut kysyä miehen nimeä tai yhteystietoja. Järkyttyneenä ja tyrmistyneenä hän pystyi vain palaamaan kotiin itkien koko yön. Muutamaa päivää myöhemmin hän toivoo nyt löytävänsä tämän muukalaisen – jota hän kuvailee "todelliseksi sankariksi" – ilmaistakseen kiitollisuutensa.

Sosiaalisessa mediassa välitetty vetoomus

Löytääkseen hänet Anna Aksamit julkaisi vetoomuksen omassa sosiaalisessa mediassaan toivoen, että verkkoyhteistyö auttaisi heitä löytämään yhteyden. Hänen aloitettaan ovat jo jakaneet laajalti italialaiset, puolalaiset ja kansainväliset internetin käyttäjät, jotka jakavat hänen julkaisuaan laajasti. Tavoitteena on auttaa tätä miestä – joka ei todennäköisesti ole tietoinen tekojensa vaikutuksista – ymmärtämään tekojensa merkityksen.

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Valitus on tehty ja muistutus naisten turvallisuudesta kaupungissa on annettu.

Pelastajansa etsinnän lisäksi Anna Aksamit ilmoitti myös aikomuksestaan tehdä valitus Italian viranomaisille. Tämän yksittäistapauksen lisäksi hänen todistuksensa valitettavasti herättää uudelleen keskustelun naisten turvallisuudesta julkisilla paikoilla. Milanossa, kuten monissa muissakin Euroopan kaupungeissa, useat feministiset järjestöt ovat jo vuosia nostaneet hälytyksen lisääntyneestä jengiväkivallasta, joka kohdistuu yksin naisiin – jopa kirkkaassa päivänvalossa, "hiljaisiksi" pidetyillä alueilla.

Anna Aksamitin tarina on siis sekä kertomus niin sanotusta "tavallisesta" väkivallasta, joka on edelleen sietämätöntä, että osoitus inhimillisestä solidaarisuudesta. Toivokaamme, että tämä tuntematon mies, milanolaisen iltapäivän hiljainen sankari, saa lopulta ansaitsemansa tunnustuksen.