Piilokamera: hän vaihtaa asuaan ja miesten käytös muuttuu radikaalisti

Yhteiskunta
Léa Michel
TikTok-video aiheutti hiljattain kohua sosiaalisessa mediassa. Käyttäjä @filimonovadrian julkaisi videon, joka esittelee yllättävän sosiaalisen kokeen, joka kyseenalaistaa käsityksemme muista ihmisistä. Lähtökohta on yksinkertainen: tarkkailla, voiko pieni muutos aiheuttaa huomattavan eron ohikulkijoiden (erityisesti miesten) asenteissa.

Yksinkertainen, mutta paljastava kokemus

Tässä kokeessa nuorta naista kuvataan piilokameralla hänen kävellessään pahvilaatikoiden kanssa. Hän pudottaa ne tarkoituksella simuloidakseen tilannetta, jossa hän saattaisi tarvita apua. Video on kaksiosainen:

  • Ensimmäisessä osassa naisella on yllään verkkarit, yksinkertainen ja mukava asu, jota tietyt sosiaaliset normit usein pitävät "rentona" tai "valmistautumattomana". Kuvat osoittavat, että tässä versiossa miespuoliset ohikulkijat jättävät hänet paljon useammin huomiotta; kukaan ei tunnu huomaavan, että hän tarvitsee apua.
  • Toisessa osassa sama nainen on pukeutunut lyhyeen hameeseen. Sama tilanne, samat eleet: tällä kertaa miesten reaktio muuttuu radikaalisti, monet pysähtyvät auttamaan häntä spontaanisti.

Kontrasti on silmiinpistävä ja välitön: tämä yksinkertainen vaatteidenvaihto näyttää riittävän vaikuttamaan ympärillä olevien miesten huomion ja asenteen herättämiseen. Tämä korostaa sitä, että monet miehet puuttuvat asiaan omien havaintojensa perusteella: kun hänellä on yllään verkkarit, harvat auttavat häntä, kun taas kun hänellä on yllään lyhyt ja/tai syvään uurrettu mekko tai hame, häntä auttavien miesten määrä kasvaa merkittävästi, mikä valitettavasti paljastaa vaatetyylin vaikutuksen miesten käyttäytymiseen.

@filimonovadrian Kun mies sanoo: "Sisällä on väliä 💔 (Sosiaalinen kokeilu)

♬ Alkuperäinen ääni - Sanoitukset07

Kommentit ovat raivokkaita.

Reaktiot videon alla moninkertaistuvat. Jotkut ilmaisevat tyrmistystään: "Vaatteilla näyttää olevan väliä", "On surullista nähdä, että ulkonäöllä on niin paljon merkitystä", kun taas toiset muistuttavat solidaarisuuden ja ystävällisyyden perusperiaatteista: "Ulkonäköisyydestä riippumatta apua tarvitsevan auttamisen pitäisi olla automaattista." Nämä keskustelut osoittavat, että jopa hyvin yksinkertaisessa tilanteessa sosiaaliset käsitykset ja kulttuuriset odotukset voivat vaikuttaa syvästi reaktioihimme.

Miksi tämä video koskettaa meitä niin paljon?

Tämäntyyppinen video herättää ajatuksia, koska se korostaa epämukavaa totuutta: me kaikki teemme nopeita, usein tiedostamattomia, arvioita ympärillämme olevista ihmisistä. Se saa meidät pohtimaan omaa käyttäytymistämme: autammeko toisiamme tasavertaisesti, vai vaikuttavatko ennakkoluulot hienovaraisesti huolenpitoomme ja ystävällisyyteemme?

Kutsu ystävällisyyteen ja avoimuuteen

Pelkän tilanteen tarkkailun lisäksi tämä kokemus on kutsu tietoisuuteen ja toimintaan. Se muistuttaa meitä siitä, että ystävällisyyden ja keskinäisen tuen ei pitäisi riippua pukeutumisesta tai sosiaalisista säännöistä. Se rohkaisee meitä toivottamaan jokaisen ihmisen tervetulleeksi kunnioittavasti ja avoimesti, katsomaan ulkonäön yli ja tarjoamaan huomiomme ja tukemme ehdoitta.

Vain muutamassa sekunnissa @filimonovadrian onnistuu tekemään näkyväksi ilmiön, joka on arkielämässä näkymätön. Tämä yksinkertainen ja vaikuttava video havainnollistaa, miten pinnalliset yksityiskohdat voivat vaikuttaa siihen, miten näemme muut. Ennen kaikkea se muistuttaa meitä siitä, että ihmisen todellista arvoa ei mitata hänen vaatteillaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
