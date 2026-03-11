Tämä isoäiti, joka aloitti yksin matkustamisen 83-vuotiaana, inspiroi edelleen matkailijoita

Matka
Fabienne Ba.
Babushka1927/Facebook

Unelmien saavuttamiselle ei ole ikärajaa. Elena Erkhovan, venäläisen isoäidin, joka tuli kuuluisaksi nimellä "Baba Lena", tarina on tästä silmiinpistävä esimerkki. Vietettyään suurimman osan elämästään matkustamiskyvyttömänä, hän päätti lähteä tutkimaan maailmaa 83-vuotiaana ja inspiroi tuhansia ihmisiä matkallaan.

Matkustamisen intohimo toteutui myöhemmin elämässä

Elena Erkhova syntyi Krasnojarskissa Siperiassa. Monien vuosien ajan hänen rajalliset taloudelliset resurssinsa estivät häntä matkustamasta, vaikka hän halusi tutustua muihin maihin. Vasta vanhoilla päivillään hän onnistui viimein toteuttamaan tämän unelman. 83-vuotiaana hän päätti alkaa matkustaa yksin ja käyttää eläkkeensä ja kukkien ja neuletuotteiden myynnistä ansaitsemansa rahat. Vähitellen hän pystyi järjestämään erilaisia matkoja, ensin Venäjän sisällä ja sitten ulkomaille.

Matkustaa useissa maissa

Vuosien varrella Baba Lena on vieraillut lukuisissa kohteissa. Tutkimiensa maiden joukossa ovat Saksa, Italia, Thaimaa ja Vietnam. Hän jakaa seikkailujaan sosiaalisessa mediassa, usein liittäen mukaansa valokuvia, jotka on otettu kuuluisien monumenttien edessä tai vierailemiensa kaupunkien kaduilla. Hänen julkaisunsa herättävät nopeasti huomiota ja tavoittavat kansainvälisen yleisön. Monet internetin käyttäjät ovat vaikuttuneita hänen energiastaan ja päättäväisyydestään matkustaa yksin hänen iässään.

Kasvava suosio internetissä

Ajan myötä Baba Lenasta on tullut todellinen sosiaalisen median persoona. Hänen Instagram-tilillään on tuhansia seuraajia, jotka haluavat seurata hänen uusimpia seikkailujaan. Hän kertoo matkakokemuksistaan ja jakaa hetkiä arjestaan. Hänen tarinansa resonoi erityisesti ihmisten kanssa, jotka haaveilevat matkustamisesta, mutta joskus ajattelevat, että on liian myöhäistä aloittaa. Monille hän ilmentää ajatusta siitä, että henkilökohtaisia projekteja voi saavuttaa missä tahansa elämänvaiheessa.

Tarina, joka inspiroi edelleen

Elena Erkhova menehtyi vuonna 2018 91-vuotiaana. Hänen tarinaansa jaetaan kuitenkin edelleen laajalti verkossa ja mediassa. Se muistuttaa siitä, että on mahdollista muuttaa elämänrytmiään ja tavoitella unelmiaan myös myöhemmällä iällä. Monet matkailijat mainitsevat Baba Lenan edelleen inspiraation lähteenä uskaltaakseen lähteä seikkailuille iästä riippumatta.

Päättämällä matkustaa yksin 83-vuotiaana Elena Erkhova muutti pitkäaikaisen unelmansa seikkailujen sarjaksi ympäri maailmaa. Baba Lenana tunnettu Elena todisti, ettei koskaan ole liian myöhäistä tutkia uusia horisontteja. Hänen tarinansa inspiroi edelleen monia matkailijoita ja muistuttaa meitä siitä, että uteliaisuus ja löytöjenjano voivat kestää läpi elämän.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Sosiaalisessa mediassa vaikuttajien "köyhyysturismi" aiheuttaa levottomuutta.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sosiaalisessa mediassa vaikuttajien "köyhyysturismi" aiheuttaa levottomuutta.

Sosiaalista mediaa hallitsevassa huomiotaloudessa osa sisällöstä houkuttelee miljoonia katselukertoja kuvaamalla köyhyyttä tai epävarmoja elinolosuhteita. Nämä kuvat herättävät kuitenkin...

Passikuva: voiko "liian raskas" meikki aiheuttaa ongelmia lentokentällä?

Täydellisesti määritellyt ääriviivat, graafinen rajauskynä, upea hehku… entä jos passikuvastasi tulisi pahin vihollisesi koneeseen pääsyssä? Kasvojentunnistuksen yleistyessä oikean...

Tätä yleistä elettä lennon jälkeen tulisi välttää lentoemännän mukaan.

Useiden ilmassa vietettyjen tuntien jälkeen haluat vain hypätä kuumaan suihkuun ja antaa väsymyksen sulaa pois. Tämä uskomattoman houkutteleva...

Miten tämä ulkomaalainen onnistuu asumaan viiden tähden hotellissa vuokraa halvemmalla?

Muutto toiseen maahan rahan säästämiseksi ei ole enää epätavallista. Tavallisen asunnon vaihtaminen viiden tähden hotellihuoneeseen vuokran hinnalla on...

Miksi turistit nyt parveilevat tähän tavalliseen paikkaan?

Unohda loputtomat jonot ikonisten monumenttien luona. Uusi turistikohde? Supermarketit. Kyllä, näistä arkipäiväisistä paikoista on tulossa näkemisen arvoisia paikkoja,...

"Liikaturismin" vuoksi tämä ikoninen japanilainen festivaali on peruttu.

Fujiyoshidan (Yamanashin prefektuuri, Japani) viranomaiset ovat päättäneet perua vuoden 2026 kirsikankukkafestivaalin, joka on perinteisesti erittäin suosittu kevättapahtuma. Tämä...