Tämä isoäiti, joka aloitti yksin matkustamisen 83-vuotiaana, inspiroi edelleen matkailijoita

Unelmien saavuttamiselle ei ole ikärajaa. Elena Erkhovan, venäläisen isoäidin, joka tuli kuuluisaksi nimellä "Baba Lena", tarina on tästä silmiinpistävä esimerkki. Vietettyään suurimman osan elämästään matkustamiskyvyttömänä, hän päätti lähteä tutkimaan maailmaa 83-vuotiaana ja inspiroi tuhansia ihmisiä matkallaan.

Matkustamisen intohimo toteutui myöhemmin elämässä

Elena Erkhova syntyi Krasnojarskissa Siperiassa. Monien vuosien ajan hänen rajalliset taloudelliset resurssinsa estivät häntä matkustamasta, vaikka hän halusi tutustua muihin maihin. Vasta vanhoilla päivillään hän onnistui viimein toteuttamaan tämän unelman. 83-vuotiaana hän päätti alkaa matkustaa yksin ja käyttää eläkkeensä ja kukkien ja neuletuotteiden myynnistä ansaitsemansa rahat. Vähitellen hän pystyi järjestämään erilaisia matkoja, ensin Venäjän sisällä ja sitten ulkomaille.

Matkustaa useissa maissa

Vuosien varrella Baba Lena on vieraillut lukuisissa kohteissa. Tutkimiensa maiden joukossa ovat Saksa, Italia, Thaimaa ja Vietnam. Hän jakaa seikkailujaan sosiaalisessa mediassa, usein liittäen mukaansa valokuvia, jotka on otettu kuuluisien monumenttien edessä tai vierailemiensa kaupunkien kaduilla. Hänen julkaisunsa herättävät nopeasti huomiota ja tavoittavat kansainvälisen yleisön. Monet internetin käyttäjät ovat vaikuttuneita hänen energiastaan ja päättäväisyydestään matkustaa yksin hänen iässään.

Kasvava suosio internetissä

Ajan myötä Baba Lenasta on tullut todellinen sosiaalisen median persoona. Hänen Instagram-tilillään on tuhansia seuraajia, jotka haluavat seurata hänen uusimpia seikkailujaan. Hän kertoo matkakokemuksistaan ja jakaa hetkiä arjestaan. Hänen tarinansa resonoi erityisesti ihmisten kanssa, jotka haaveilevat matkustamisesta, mutta joskus ajattelevat, että on liian myöhäistä aloittaa. Monille hän ilmentää ajatusta siitä, että henkilökohtaisia projekteja voi saavuttaa missä tahansa elämänvaiheessa.

Tarina, joka inspiroi edelleen

Elena Erkhova menehtyi vuonna 2018 91-vuotiaana. Hänen tarinaansa jaetaan kuitenkin edelleen laajalti verkossa ja mediassa. Se muistuttaa siitä, että on mahdollista muuttaa elämänrytmiään ja tavoitella unelmiaan myös myöhemmällä iällä. Monet matkailijat mainitsevat Baba Lenan edelleen inspiraation lähteenä uskaltaakseen lähteä seikkailuille iästä riippumatta.

Päättämällä matkustaa yksin 83-vuotiaana Elena Erkhova muutti pitkäaikaisen unelmansa seikkailujen sarjaksi ympäri maailmaa. Baba Lenana tunnettu Elena todisti, ettei koskaan ole liian myöhäistä tutkia uusia horisontteja. Hänen tarinansa inspiroi edelleen monia matkailijoita ja muistuttaa meitä siitä, että uteliaisuus ja löytöjenjano voivat kestää läpi elämän.