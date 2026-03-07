Sosiaalisessa mediassa vaikuttajien "köyhyysturismi" aiheuttaa levottomuutta.

Sosiaalista mediaa hallitsevassa huomiotaloudessa osa sisällöstä houkuttelee miljoonia katselukertoja kuvaamalla köyhyyttä tai epävarmoja elinolosuhteita. Nämä kuvat herättävät kuitenkin myös kasvavaa levottomuutta. Useat tutkijat ja tarkkailijat puhuvat nykyään "köyhyysturismista" tai "köyhyyspornosta" kuvaamaan sisältöä, joka muuttaa kurjuuden tilanteet spektaakkeliksi verkkoyleisölle.

"Köyhyysturismi", tutkijoiden tutkima ilmiö

Käsite ei ole uusi. Akateemisessa kirjallisuudessa "slummimatkailu" viittaa järjestettyihin vierailuihin köyhiin tai marginalisoituneisiin kaupunginosiin, jotka usein esitetään vaihtoehtoisina matkailukokemuksina. Tutkijat selittävät, että tämä ilmiö on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä ja on nyt erillinen tutkimusalue matkailun ja kaupunkitutkimuksen sisällä. "Slummimatkailun" tutkimus on kehittynyt huomattavasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, ja tutkimus on keskittynyt sen taloudellisiin, sosiaalisiin ja eettisiin vaikutuksiin.

Historiallisesti tämä käytäntö juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin varakkaiden luokkien vierailijat matkustivat Lontoon tai New Yorkin kaltaisten kaupunkien köyhempiin kaupunginosiin tarkkailemaan asukkaiden elinoloja. Nykyään näitä vierailuja tapahtuu useilla maailman alueilla, erityisesti Etelä-Afrikassa, Intiassa, Keniassa ja Brasiliassa.

[upotus]https://www.tiktok.com/@ettevi_wanderlust/video/7611331190200552734[/upotus]

Kun sosiaalinen media muuttaa köyhyyden viraaliksi sisällöksi

YouTuben, TikTokin ja Instagramin nousun myötä nämä käytännöt ovat saaneet uuden ulottuvuuden. Vierailuja heikommassa asemassa oleville kaupunginosille kuvataan ja levitetään nyt laajalti. Videoilla esimerkiksi sisällöntuottajat tutkivat slummeja, kokevat "selviytymispäivän" köyhillä alueilla tai jakavat rahaa asukkaille kameran edessä. Tämän tyyppistä sisältöä syytetään joskus köyhyyden hyödyntämisestä sitoutumisen ja mainostulojen luomiseksi.

Jotkut tutkijat kutsuvat tätä "köyhyyspornoksi", termillä, jota käytetään kuvaamaan mediassa esitettyjä köyhyyskuvauksia, joiden tarkoituksena on herättää voimakas tunnereaktio tai herättää huomiota. Useiden analyysien mukaan nämä kuvat voivat pelkistää monimutkaisia sosiaalisia todellisuuksia kliseiksi tai yksinkertaistetuiksi kertomuksiksi. Myös sosiaalisella medialla on rooli näiden kuvien laajalle leviämisessä, ja miljoonat käyttäjät voivat jakaa ja kommentoida niitä.

Brasilian favelat, usein mainittu esimerkki

Brasilia on yksi tutkituimmista esimerkeistä köyhyysmatkailun tutkimuksessa. Rio de Janeirossa jotkut favelat – köyhät kaupunginosat, joille on ominaista räikeä sosiaalinen eriarvoisuus – ovat tulleet matkailukohteiksi. Opastettuja kierroksia on järjestetty siellä useiden vuosikymmenten ajan, erityisesti Rocinhan kaltaisissa kaupunginosissa, joka on yksi maan suurimmista faveloista.

Sosiologi Bianca Freire-Medeirosin tekemän tutkimuksen mukaan nämä matkat voivat houkutella useita tuhansia turisteja kuukaudessa tiettyihin kaupunginosiin. Nämä matkat ovat kuitenkin erittäin kiistanalaisia. Tutkijat huomauttavat , että köyhyyttä voidaan hyödyntää matkailuvetona, mikä herättää kysymyksiä asukkaiden edustuksesta ja paikallisyhteisöille koituvista todellisista hyödyistä.

Jotkut tutkimukset osoittavat myös, että turistikierroksia järjestävät joskus yhteisön ulkopuoliset toimijat, joilla on ennalta määritellyt reitit, jotka eivät aina vastaa asukkaiden jokapäiväistä todellisuutta. Näissä tapauksissa vierailijat voivat ajaa kaupunginosien läpi tai pysähtyä tietyissä paikoissa, mikä osaltaan muuttaa nämä tilat näköalapaikoiksi.

[upotus]https://www.tiktok.com/@wilawilaxo/video/7479495112226262318?q=poverty%20tourism&t=1772798167113[/upotus]

Tietoisuuden ja voyeurismin välillä

Tutkijat kuitenkin korostavat, että asia on monimutkainen. Jotkut yhteisöpohjaiset matkailualoitteet pyrkivät luomaan tasapainoisempia malleja, joissa paikalliset asukkaat osallistuvat suoraan matkojen järjestämiseen ja hyötyvät osan tuloista. Tietoisuuden lisäämisen ja hyväksikäytön välinen raja on kuitenkin edelleen keskeinen keskustelunaihe.

Köyhien asuinalueiden matkailun etiikkaa käsittelevä analyysi korostaa, että "nämä käytännöt voivat vahvistaa valtadynamiikkaa vierailijoiden ja asukkaiden välillä, erityisesti silloin, kun köyhyydestä tulee havainnoinnin tai uteliaisuuden kohde". Tutkijat huomauttavat myös, että "verkossa levitetyt kuvat voivat vaikuttaa käsityksiin näistä asuinalueista ja niiden asukkaista, joskus vahvistaen stereotypioita".

"Köyhyysmatkailusta" käytävä keskustelu havainnollistaa digitaalisessa tilassa eriarvoisuuden esittämiseen liittyviä jännitteitä. Vaikka osa sisällöstä väittää lisäävänsä tietoisuutta usein näkymättömistä sosiaalisista todellisuuksista, toista sisältöä syytetään epävarmuuden muuttamisesta spektaakkeliksi, jonka tarkoituksena on luoda näkemyksiä. Sosiaalisen median aikakaudella näistä eettisistä kysymyksistä tulee entistä tärkeämpiä, koska sisällöntuottajien levittämät kuvat voivat tavoittaa maailmanlaajuisen yleisön ja vaikuttaa pysyvästi kokonaisten yhteisöjen käsityksiin.