Cabaia naisten matkalaukut: käytännölliset ja monipuoliset kaikkiin seikkailuihisi

Seikkailulle lähtö tyylikkään ja toimivan matkalaukun kanssa on mahdollista.

Cabaian naisten matkalaukut täyttävät tämän vaatimuksen kahdella lippulaivamallillaan: Duffle Adventurer 40L ja Duffle Étudier 48L .

Ne on suunniteltu kevyeen matkustamiseen tinkimättä järjestelmällisyydestä, ja ne tekevät vaikutuksen huomattavalla monipuolisuudellaan . Olipa kyseessä sitten spontaani viikonloppuloma, työmatka tai useamman päivän pako, jokainen malli mukautuu tarpeisiisi.

Lisää tähän vakavasti otettavat ympäristövastuulliset sitoumukset ja vertaansa vailla oleva kestävyys, niin saat kumppaneita, jotka ansaitsevat paikkansa jokapäiväisessä elämässäsi.

Duffle Adventurer 40L vai Duffle Examiner 48L: kumman Cabaia-matkalaukun sinun pitäisi valita?

Näiden kahden matkalaukun valinta riippuu olennaisesti matkasi pituudesta. Duffle Adventurer 40L on mitoiltaan 29 × 30 × 45 cm ja painaa vain 1,34 kg.

Hintaansa 119,00 € ansiosta se on ihanteellinen kumppani viikonloppuihin ja työmatkoille. Sen koko mahdollistaa sen kuljettamisen käsimatkatavarana useimmilla lentoyhtiöillä, kuten Air Francella, EasyJetillä, KLM:llä, Lufthansalla, Ryanairalla, SWISS:llä, Transavialla ja Vuelingilla.

Duffle Analyser 48L on puolestaan mitoiltaan 28 × 58 × 30 cm ja painaa 1,43 kg. 149,00 euron hintainen reppu on suunniteltu 3–5 päivän retkille reilun tilavuutensa ansiosta. Suuremmasta tilavuudestaan huolimatta sen paino on huomattavan alhainen, mikä kertoo sen huolellisesti hallitusta keveydestä .

Molemmissa malleissa on yhteinen 3-in-1-kantojärjestelmä , vettähylkivä vegaaninen kangas ja modulaarinen MOLLE-järjestelmä . Ratkaiseva tekijä on yksinkertainen: matkasi kesto sanelee valintasi Adventurerin ja Chercherin välillä.

Älykkäitä säilytysratkaisuja ja kantovaihtoehtoja kaikkiin tilanteisiin

Seikkailijan edut tehokkaaseen organisointiin

Duffle Adventurerissa on 14-tuumainen läppäritasku , sisäiset painonappitaskut ja leveä yläaukko , jonka ansiosta viikatut vaatteet on helppo säilyttää rypistymättä niitä.

Mukana tulee kaksi MOLLE-taskua ja olkahihna, mikä tekee siitä erityisen täydellisen matkalaukun heti pakkauksesta otettaessa.

Vierailija ja sen erikoissäilytystila

Examinerissa on puolestaan erillinen kenkälokero , mikä on todellinen etu vaatteiden suojaamisessa pohjilta. Sen 45 asteen kulmassa oleva vesipullotasku mahdollistaa nopean pääsyn pulloon liikkeellä ollessa.

Turvallinen 15-tuumainen kannettavan tietokoneen lokero ja magneettikahvat täydentävät jokapäiväistä mukavuutta ajatellen suunnitellun paketin.

Yhteistä molemmille matkalaukuille ovat ulkoinen vetoketjullinen litteä tasku varkaudenestojärjestelmällä , tukeva muovikoukku avainten ripustamiseen ja siisti printtikuvioinen sisävuori.

3-in-1-kantojärjestelmä – kädessä vahvistettujen kahvojen avulla, olalla tai selässä pehmustettujen hihnojen ansiosta – takaa jokaiseen tilanteeseen sopivan ergonomian .

Ympäristöystävälliset matkalaukut, jotka on suunniteltu kestämään.

Cabaia on rakentanut maineensa konkreettisten ja todennettavien ympäristösitoumusten varaan. Pariisissa kehitetyllä tuotemerkillä on useita tunnustettuja sertifikaatteja:

EVE Vegan Label: tuotteet, jotka ovat taatusti eläinperäisistä aineista vapaita ja cruelty-free-tuotteita

Label: tuotteet, jotka ovat taatusti eläinperäisistä aineista vapaita ja cruelty-free-tuotteita B-Corp -sertifiointi korkeiden sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukaisesti

-sertifiointi korkeiden sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukaisesti Oeko-Tex Standard 100 -sertifiointi ja REACH-yhteensopivuus takaavat haitallisten kemikaalien puuttumisen

-sertifiointi ja REACH-yhteensopivuus takaavat haitallisten kemikaalien puuttumisen Global Recycled Standard (GRS, nro TE-00321941, Bureau Veritas) -sertifiointi, jossa vähintään 50 % kierrätysmateriaaleja

Valmistus tapahtuu SMETA- tai BSCI- sertifioiduissa työpajoissa, mikä takaa tiukat eettiset ja sosiaaliset käytännöt. Kierrätettävä ja kertakäyttömuovista vapaa pakkaus jatkaa tätä sitoutumista aina pakkauksen avaamiseen asti.

Näidenpussien arvioitu käyttöikä on 30 vuotta , ja niillä on elinikäinen takuu ja vaihtomahdollisuus vikojen varalta. Kestävä sijoitus, kaukana kertakäyttömalleista.

Saatavilla olevien värien laaja valikoima – viininpunainen, ruskea, musta, sininen, pinkki, harmaa, vihreä, beige, punainen ja monet muut – antaa jokaiselle naiselle mahdollisuuden löytää itselleen sopivan tyylin.

Mallien nimet inspiroivat matkustamista: Nizza, Reykjavik, Berliini, Wellington tai jopa New York.

Cabaia-matkalaukkuun pakattavat välttämättömät tavarat onnistuneeseen viikonloppuun

Matkasuunnittelun optimointi alkaa hyvällä vaatevalikoimalla. Pakkaa mukaan kaksi päiväasua ja yksi ilta-asu, alusvaatteet kahdeksi tai kolmeksi päiväksi, pyjama ja yhdet varakengät.

Matkakassin leveä suuaukko mahdollistaa viikattujen vaatteiden säilyttämisen vahingoittamatta niitä.

Asusteiden osalta MOLLE-taskujärjestelmä on korvaamaton. Voit sujauttaa sinne koruja, huiveja, shaaleja tai jopa hattuja vuodenajasta riippuen. Kesällä myös lippikset ja aurinkolasit löytävät helposti paikkansa.

Hyvin varusteltu meikkilaukku on välttämätön: hammasharja, hammastahna, deodorantti ja kylpytuotteita. Meikkaaville on välttämätöntä hankkia oma meikkisetti, joka sisältää täydellisen rutiinin ja meikinpoistoaineen.

Molempien mallien kanssa yhteensopiva Cabaia-kosmetiikkalaukku on myös käytännöllinen ratkaisu näiden tärkeiden tavaroiden keskittämiseen.

Vaatteet ja kengät päälokerossa Hygieniatuotteet ja meikkisarja MOLLE-pusseissa Henkilöllisyystodistukset ja kannettavat elektroniset laitteet varkaudenestotaskussa Sisäisissä nepparitaskuissa kausittaiset asusteet

Hoitotoimenpiteistä johtuen nämä laukut tulee puhdistaa käsin kostealla liinalla ja miedolla saippualla.

