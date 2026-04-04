"Täydellisyyden" tavoittelu passikuvassa: huolestuttava trendi

Virallisissa valokuvissa, jotka koristavat passimme tai henkilökorttimme etusivua, emme näytä aivan parhaimmaltamme. Mutta viime aikoina internetin "siistit tytöt" ovat improvisoineet imartelevia kuvaussessioita kuvauskopin mustan verhon takana ja näyttäneet kasvot, jotka ovat ristiriidassa tämän väsyneen, synkän "karkurin" kuvan kanssa. Uusi trendi on käynnissä...

Henkilöllisyystodistuskuva, liiallisen romantisoitu

Yleensä se on kuva, jonka pidämme huolellisesti piilossa, poissa näkyvistä. Häpeä valtaa meidät, kun ojennamme sen virkamiehille tai poliisille. On sanottava, ettei se ole erityisen imarteleva kuva. Tässä muodollisessa muotokuvassa, jossa hymyileminen on kielletty, näytämme käytännössä rikollisilta. Vain vankilan numero ja raidallinen univormu puuttuvat, mikä täydentää illuusion pakoilevasta vangista.

Tummat silmänaluset, kiristynyt ilme, väsynyt ilme – tällä henkilöllisyystodistustamme koristavalla valokuvalla on taipumus luoda epävarmuutta jopa maailman itsevarmimmissa ihmisissä. Joka kerta salama yllättää meidät ja vangitsee kiiltävällä paperilla kasvot, joita tuskin tunnistamme. Silti juuri nämä kasvot määrittelevät identiteettimme.

Viime aikoina näitä kuvia – kuvia, joita emme edes näyttäisi uhattuna ja jotka eivät olisi koskaan päätyneet Facebook-seinällemme – esitellään ylpeänä sosiaalisessa mediassa. Monet tekevät käsittämättömän: tekevät henkilöllisyystodistuskuvista esteettisesti miellyttäviä ja haluttavia. He menestyvät siellä, missä me olemme väsymättä epäonnistuneet, täydellisesti toteutetusta kokokasvokuvasta huolimatta.

Vaikka yritimme uhmata osavaltion standardeja pyrkimällä maksimaaliseen kuvaukselliseen vetovoimaan, painaja ei koskaan tehnyt yhteistyötä. Ja Kardashian-klaanille, joka ihannoi jopa kaikkein arkisin hetkiä, yksi yritys riittää hämärtämään rajan tottelevaisen kuvan ja deittiprofiilikuvan välillä. Nämä kuvat, joiden ei koskaan ollut tarkoitus poistua lompakoistamme, ovat nyt kohteliaisuuksien magneetteja ja tykkäysten syöttejä. Sen lisäksi, että ne antavat tietynlaista sosiaalista valtaa, ne paljastavat oireellisia saneluita. Vakavimpinakin hetkinä meidän on suoriuduttava ja "myytävä itsemme parhaassa mahdollisessa valossa".

Katso tämä postaus Instagramissa Charlotte Vidalin (@charlotte.vidl) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa Alice K:n (@dear_ali_s) jakama julkaisu

Julkkikset, tämän liikkeen alullepanijat

Kaikki alkoi Kylie Jenneristä , samasta joka teki ampiaisvyötäröstä, paljaista huulista ja korkeat poskipäät tunnetuksi. Vuonna 2020 hänen ajokorttinsa kuva ilmestyi yhtäkkiä hänen syötteelleen ammattimaisesti tuotettujen kuvien ja huolellisesti lavastettujen kuvausten keskelle. Tämä muotokuva neutraalia taustaa vasten paljasti huolellisesti meikatun naisen, jolla oli moitteettomasti muotoillut hiukset. Virheettömällä posliininvärisellä ihollaan, intensiivisellä katseellaan, ruusunpunaisilla poskillaan ja hienovaraisesti maalatuilla, täyteläisillä huulillaan se antoi illuusion photoshopatuista kasvoista. Silti se oli yksinkertaisesti heijastus aidosta Kyliestä, aina uskollisena itselleen.

Tämä valokuva, jolla oli merkittävä oikeudellinen painoarvo, ei ollut enää pilkan lähde, vaan halun kohde, menestyksen merkki. Sitten tytöt parveilivat valokuva-automaatteihin poseeraamaan kameralle ja seuraamaan vastakkaisia meikkiohjeita selvitäkseen tästä sokaisevasta kokemuksesta tyytyväisinä. Nykyään virallisissa asiakirjoissa on jopa käyttöohjeita "potentiaalisi vapauttamiseen". Asu, meikki, ryhti, asenne... kaikki neuvot ovat sallittuja "Instagram-kelpoisen" kuvan saamiseksi. Nämä itsekeskeiset otokset eivät enää noudata vain punaisella kirjoitettuja ohjeita; ne noudattavat "kuvitteellisia" esteettisiä sääntöjä.

Joten suorassa seisomisen, selkeiden kasvojen, hiusten ja kuvassa pysymisen lisäksi sinun on myös osoitettava karismaa vain egon vuoksi? Koska ei, tämä ei ole mikään univormun käyttämisen fantasian toteuttamiseen tarkoitettu tekniikka.

Uuden kollektiivisen kompleksin syntyminen

Passikuvamme, jonka otamme velvollisuudesta emmekä huviksemme, on kaikkea muuta kuin imarteleva. Toinen silmämme on suurempi kuin toinen, meillä on näkyviä epäpuhtauksia, rasvainen kiilto ja hiuksemme ovat sekaisin – kaikki kuvauskopin paineen ansiota. Lyhyesti sanottuna näytämme enemmän masentuneelta gangsterilta kuin ihaillulta supermallilta.

Koska kuvausyrityksiä on vain kolme tietyn aikarajan sisällä ja valaistus on kova, pettymystä voi odottaa jo ennen lopullista vedosta. Joillekin henkilöllisyystodistuksen valokuvat ovat konkreettinen todiste "loistostamme": ne todistavat fyysisestä evoluutiostamme ja toimivat visuaalisena aikajanana. Toisille ne ovat vain muistutus jo voimassa olevista määräyksistä. Pohjimmiltaan se on jälleen yksi vaatimus: pysyä "esiintymiskelpoisena" myös äärimmäisissä olosuhteissa.

Henkilöllisyystodistuksesta on näin ollen tullut todellinen kauneuskilpailu. Tämä kuva, jonka tarkoituksena oli edustaa meitä raa'assa tilassamme, on päätynyt "vääristyneeksi". Silti se näkee harvoin päivänvaloa. Eikä meitä tuomitse välinpitämätön, viiksinen poliisi.