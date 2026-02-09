In Florida il freddo sta provocando una sorprendente "pioggia di iguane"

La Florida, rinomata per il suo sole e il clima mite, ha recentemente assistito a una scena degna di un film horror: iguane che cadono dagli alberi come se piovesse. Questo sorprendente fenomeno è legato a un'eccezionale ondata di freddo e alle caratteristiche biologiche uniche di questi rettili.

Uno stato soleggiato che affronta un freddo insolito

Lo Stato del Sole è più noto per le sue spiagge e le sue palme che per le sue temperature rigide. Eppure, negli ultimi giorni, alcune regioni hanno registrato temperature eccezionalmente basse, ben al di sotto della media stagionale. A Orlando, il termometro è addirittura sceso a circa -4 °C, un evento raro per questa parte del paese. Questo improvviso calo di temperatura ha innescato una reazione a catena tra la fauna selvatica locale, in particolare tra le iguane verdi.

Perché le iguane cadono dagli alberi?

Le iguane sono rettili a sangue freddo, il che significa che dipendono interamente dalla temperatura esterna per attivare i muscoli e mantenere le loro funzioni vitali. Quando arriva il freddo, il loro metabolismo rallenta considerevolmente. Entrano quindi in uno stato di letargia, quasi totale immobilità.

Appollaiate sugli alberi per crogiolarsi al sole, queste iguane perdono improvvisamente la capacità di aggrapparsi ai rami quando la temperatura scende troppo rapidamente. Di conseguenza, cadono a terra congelate, creando l'impressione di una vera e propria "pioggia di iguane". Uno spettacolo tanto sorprendente quanto sconcertante per la gente del posto.

Una quiete temporanea, non una pioggia mortale

È importante chiarire che queste cadute non sempre comportano la morte dell'animale. In molti casi, le iguane rimangono semplicemente paralizzate dal freddo. Con l'aumento delle temperature, alcune riacquistano gradualmente la mobilità e possono muoversi come se nulla fosse accaduto. Questa reazione è quindi principalmente una risposta fisiologica a un intenso stress da calore, e non un fenomeno sistematicamente fatale.

Un fenomeno raro, ma già osservato.

Sebbene questa "pioggia di iguane" sia stata impressionante per la sua portata, non è la prima volta che si verifica in Florida. Episodi simili sono stati osservati durante precedenti ondate di freddo, ma raramente con temperature così basse o una visibilità così scarsa nelle aree urbane.

Di fronte a questa situazione eccezionale, i servizi di protezione della fauna selvatica hanno istituito centri di raccolta. Ai residenti è stato chiesto di segnalare o portare con sé eventuali iguane immobili trovate nei loro cortili, strade o spazi pubblici. Diverse migliaia di animali sono stati recuperati. A causa del loro stato di non protezione, alcune iguane sono state purtroppo soppresse "in conformità con le normative della Florida", mentre altre sono state curate secondo i protocolli locali.

In breve, questo evento serve a ricordare una verità fondamentale: le variazioni climatiche estreme possono avere effetti sorprendenti, a volte spettacolari, sugli ecosistemi e sulle specie che li abitano. Questa "pioggia di iguane" non è solo una "curiosità virale", ma anche un esempio dell'impatto del clima sugli esseri viventi, e un promemoria che l'equilibrio tra specie, clima ed esseri umani rimane tanto fragile quanto affascinante.