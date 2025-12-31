Flossie compie 30 anni: il gatto più vecchio del mondo festeggia il suo compleanno

Flossie non si limita a spegnere 30 candeline: sta consolidando ulteriormente il suo posto nella storia felina. Questo gatto britannico, riconosciuto dal Guinness dei primati come il gatto più anziano del mondo, ha appena festeggiato il suo 30° compleanno, un'età che, secondo le stime dei veterinari, equivale a circa 140-150 anni umani.

Un record certificato dal Guinness World Records

Nato il 29 dicembre 1995, Flossie si è guadagnato ufficialmente il titolo di "gatto vivente più anziano" nel novembre 2022, quando aveva già 27 anni. Da allora, ha continuato a sfidare il tempo e le statistiche, poiché la durata media della vita di un gatto domestico è in genere di circa 12-15 anni. Nonostante la sordità e la vista gravemente compromessa, il team del Guinness dei Primati sottolinea che rimane attivo, docile e in salute relativamente buona per la sua età.

🥳 Incontra Flossie: il gatto più anziano del pianeta compie oggi 30 anni Flossie è nata il 29 dicembre 1995, il che significa che ha circa 140-150 anni umani, se si considera la conversione dell'età da gatto a umano. È da tempo inserita nel Guinness dei primati per la sua eccezionale longevità.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) 29 dicembre 2025

Una vita turbolenta e quattro case in 30 anni

Flossie nacque in una cucciolata di gatti randagi che vivevano vicino a un ospedale nel Merseyside, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Inizialmente fu adottato da un dipendente dell'ospedale, prima di essere accolto dalla sorella del dipendente dopo la sua morte nel 2005. Quattordici anni dopo, anche questa donna morì e Flossie trascorse altri tre anni con un altro membro della famiglia prima di essere affidato all'ente benefico Cats Protection, che alla fine lo affidò a Victoria Green.

Un'adozione tardiva che cambia tutto

Quando Victoria Green ha scoperto la cartella clinica di Flossie, ha capito che il gatto aveva... 27 anni. "Siamo rimasti sbalorditi", ha detto la coordinatrice locale di Cats Protection, sottolineando che è raro trovare adottanti disposti ad accogliere un animale così anziano. Victoria ha fatto dei preparativi speciali per lui, installando persino una piccola scala per aiutarlo a salire sul divano, spiegando nel frattempo che Flossie salta ancora in giro come un gattino.

Un anniversario simbolico per tutti gli amanti dei gatti

Compiendo 30 anni, Flossie entra a far parte dell'esclusivo club dei gatti eccezionalmente longevi, anche se il record assoluto rimane detenuto da Creme Puff, una femmina texana morta a 38 anni e 3 giorni. La sua storia sottolinea l'importanza di adottare gatti anziani: con cure adeguate, un ambiente sicuro e tanto affetto, anche i gatti molto anziani possono ancora vivere molti anni felici. Sia per Victoria che per Flossie, questo compleanno non è solo un numero: è la celebrazione di un legame tardivo ma prezioso.

In definitiva, Flossie è un simbolo di tenerezza, resilienza e dell'importanza di cure attente per gli animali anziani. Il suo percorso, segnato da diverse famiglie e da un'adozione tardiva, ci ricorda che ogni gatto, indipendentemente dall'età, merita una seconda possibilità e tanto amore. Mentre festeggia il suo trentesimo compleanno, Flossie ispira tutti gli amanti degli animali ad apprezzare ogni momento trascorso con i loro compagni a quattro zampe, perché ogni anno conta e ogni legame è prezioso.