Il taglio di media lunghezza si colloca tra le spalle e la parte superiore del petto, precisamente tra i 20 e i 30 centimetri sotto la clavicola. Rappresenta il perfetto equilibrio tra libertà e praticità.

Né troppo corto, né eccessivamente lungo, questo taglio si sta affermando come il più richiesto nei saloni per la primavera 2026.

L'esperta parrucchiera Delphine Courteille riassume perfettamente il concetto: "una lunghezza che è un vero e proprio segno distintivo, né sobria né radicale" .

Versatile, valorizzante, adattabile a tutte le forme e a tutti gli stili di vita, merita una guida completa: tagli di tendenza, colori raffinati, prodotti essenziali e consigli per chi ha superato i 50 anni.

I tagli di capelli di media lunghezza più trendy del momento

Tre stili dominano inequivocabilmente le tendenze capelli di questa stagione, ognuno con una propria identità ben definita.

Il Clavicut, minimalista e chic

Il Clavicut sfiora delicatamente le clavicole. La sua linea retta richiede una tecnica impeccabile, ma il risultato dona immediatamente densità ai capelli . I capelli fini acquistano finalmente corpo.

Questo taglio allunga visivamente il collo, consentendo comunque di raccogliere i capelli. Il suo look minimalista trascende le stagioni con un'eleganza naturale.

Il Soft Shag contemporaneo

Descritto da Delphine Courteille come "la grande star del momento" , il Soft Shag contemporaneo riprende lo spirito dello Shag degli anni '70, ma con molta più leggerezza.

I suoi sottili strati creano l'illusione di una texture densa ma ariosa. Ideale per capelli fini, normali o leggermente mossi , dona volume naturale senza bisogno di asciugatura quotidiana con il phon.

Sophie Marceau incarna alla perfezione questo stile elegante e informale.

Il taglio a farfalla glamour

Il taglio Butterfly Cut prevede ciocche corte che incorniciano il viso, lasciando alcune lunghezze intatte.

Le due fasi si aprono come ali, fornendo una struttura dinamica e un decollo immediato dalle radici .

Kim Kardashian l'ha sfoggiata al Super Bowl del 2026, confermandone il lato glamour e moderno. Una piega con spazzola rotonda accentua l'effetto arioso.

Come adattare il taglio di capelli di media lunghezza alla forma del viso

Ogni forma del viso richiede scelte specifiche per armonizzare e incorniciare i lineamenti in modo intelligente.

Un viso rotondo trae beneficio dalle linee verticali. Un caschetto leggermente asimmetrico o delle onde scalate allungano la silhouette. Una frangia leggera o una frangia laterale affinano i lineamenti senza appesantire l'intero look.

Un viso quadrato trae beneficio da scalature graduali e delicate che addolciscono una mascella pronunciata. Un caschetto mosso o una frangia a tendina sono particolarmente adatti in questo caso.

Un viso a forma di cuore richiede un equilibrio tra una fronte ampia e un mento stretto. La frangia a tendina raggiunge questo risultato alla perfezione. Un caschetto con punte scalate aggiunge volume intorno alla mascella.

Evitate qualsiasi taglio che concentri il volume sulla parte superiore della testa. I visi ovali , al contrario, si adattano a quasi tutte le varianti del taglio di media lunghezza. Questa è la forma del viso più versatile, che permette scelte audaci come lo shag.

Il long bob e le sue varianti: una scelta versatile e affidabile

Tra il Midi Bob e il Lob , la famiglia del long bob offre varianti per ogni personalità.

Taglio Lunghezza Rendering Colloquio Quadrato classico Sul mento Struttura Regolare Bob di mezzogiorno Collo medio Sofisticato Moderare Pallonetto Clavicole Versatile Debole

Il caschetto midi arriva tra il mento e le spalle. Versione allungata del classico caschetto, si adatta a tutti i tipi di capelli e si muove in modo naturale. Permette di raccoglierli facilmente, garantendo al contempo la massima libertà di styling.

Il lob , invece, si ferma all'altezza delle clavicole e incornicia delicatamente il viso. Monica Bellucci lo ha sfoggiato con notevole eleganza. Una versione leggermente angolata con punte texturizzate massimizza l'effetto lifting naturale.

Quale colore di capelli dovrei scegliere per valorizzare un taglio di media lunghezza?

Evitate colori scuri e uniformi: induriscono i lineamenti e accentuano i segni dell'invecchiamento. Meglio optare per schiariture strategiche o babylights che creino tocchi di luce intorno al viso.

Questa combinazione di taglio di media lunghezza e colorazione luminosa è la formula vincente per un effetto ringiovanente massimo .

Riflessi dorati, color miele o caramello donano calore all'incarnato. Le tonalità cenere si adattano meglio alle carnagioni rosate. Un castano cenere caldo riscalda le carnagioni chiare, mentre un biondo miele aggiunge luminosità senza schiarire eccessivamente i capelli.

Sfumando le mèches con le radici a vista si crea un look molto moderno e naturale. I prodotti senza solfati e parabeni aiutano a mantenere la vivacità del colore nel tempo.

Prodotti essenziali per la cura quotidiana dei capelli di media lunghezza

Una cura adeguata fa la differenza nel mantenere un taglio di media lunghezza impeccabile settimana dopo settimana.

Protezione termica : essenziale prima di utilizzare qualsiasi strumento di riscaldamento per prevenire danni alle lame.

: essenziale prima di utilizzare qualsiasi strumento di riscaldamento per prevenire danni alle lame. Olio per capelli : poche gocce controllano l'effetto crespo, donano lucentezza e combattono le doppie punte.

: poche gocce controllano l'effetto crespo, donano lucentezza e combattono le doppie punte. Spray al sale marino : perfetto per un finish naturale e leggermente texturizzato, ideale per bob alla francese.

: perfetto per un finish naturale e leggermente texturizzato, ideale per bob alla francese. Shampoo secco : rinfresca i capelli, assorbe l'eccesso di sebo e permette di saltare un giorno di lavaggio.

: rinfresca i capelli, assorbe l'eccesso di sebo e permette di saltare un giorno di lavaggio. Mousse volumizzante : definisce i ricci o dona corpo ai capelli fini.

: definisce i ricci o dona corpo ai capelli fini. Maschere idratanti : particolarmente utili in inverno per compensare l'aria secca.

Uno spray a tenuta flessibile fissa l'acconciatura senza irrigidire i capelli . Il taglio andrebbe inoltre ritoccato ogni otto settimane per mantenere una linea definita.

I trattamenti di sigillatura prevengono le spaccature alle estremità causate dall'attrito sulle spalle, un punto debole caratteristico di questa lunghezza.

Tagli di capelli di media lunghezza per donne over 50, personalizzati in base allo stile di vita individuale.

Dopo i 50 anni, alcuni tagli di media lunghezza si distinguono per il loro naturale effetto ringiovanente . Il lob scalato con punte texturizzate offre l'effetto lifting più pronunciato, come dimostra con disinvoltura Monica Bellucci.

Il Midi Flick è considerato il taglio più efficace per rimodellare i contorni del viso: le sue punte accuratamente modellate creano un immediato movimento verso l'alto.

Le frange a tendina, citate in particolare da Brigitte Macron, ammorbidiscono gli angoli e si armonizzano perfettamente con gli occhiali.

I tagli di capelli scalati compensano efficacemente il diradamento dei capelli dovuto all'età.

La personalizzazione va oltre l'età. Una donna sportiva sceglie un taglio liscio di media lunghezza, facile da raccogliere dopo l'allenamento. Una mamma attiva opta per la praticità con un caschetto scalato.

Il professionista in cerca di raffinatezza si rivolge a un design asimmetrico strutturato .

Una donna in carriera potrebbe preferire un taglio pulito e contemporaneo, mentre un'artista potrebbe optare per un volume naturale con un Wolf Cut o un Soft Shag. Ogni stile di vita trova la sua acconciatura perfetta nella vasta gamma di tagli di media lunghezza disponibili.