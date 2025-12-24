Non hai tempo per la piega? Questo trucco aggiunge volume in 5 minuti.

Non hai tempo per una messa in piega completa? Questo trucco, scovato in un Reel dalla truccatrice @makeupbymelissam su Instagram, dona volume alle radici in meno di 5 minuti, senza toccare il resto dei capelli. Perfetto per passare dalle uscite serali all'aperitivo dopo il lavoro senza passare un'altra ora davanti allo specchio.

Un metodo pensato per il "giorno dopo la piega"

L'idea è semplice: recuperare la piega del giorno prima lavorando solo sulla zona che non è stata lisciata, ovvero le radici sulla sommità della testa. In questo modo, le lunghezze già lisce o ondulate non vengono toccate, risparmiando tempo prezioso e preservando lo stile originale. Per raggiungere questo obiettivo, @makeupbymelissam utilizza alcuni prodotti essenziali, facili da tenere a portata di mano:

3 bigodini di grande diametro

1 molletta per lo styling dei capelli

1 crema per l'asciugatura o lo styling

1 spray fissante leggero.

Il volume passo dopo passo in 5 minuti

Applicare una piccola quantità di crema modellante direttamente sulle radici, nella parte superiore della testa, lisciando i capelli all'indietro con le dita o con una spazzola piatta.

Isolare una grande ciocca di capelli sulla parte anteriore, lisciarla e appiattirla lateralmente utilizzando la spazzola e la molletta, per dirigere correttamente il movimento.

Sulla parte posteriore della testa, liscia una ciocca con un asciugacapelli (o un asciugacapelli con spazzola rotonda), quindi avvolgila immediatamente attorno a un bigodino.

Ripetere l'operazione sulla parte centrale del cranio fino al bordo della fronte, in modo da creare una "fascia" di volume omogeneo.

Spruzzare una leggera nebulizzazione di lacca fissante sui bigodini da una certa distanza per fissare l'acconciatura senza irrigidirli.

Lasciare agire per qualche minuto (il tempo necessario per truccarsi o vestirsi), quindi rimuovere delicatamente i bigodini e riposizionare le radici con le dita.

Il risultato: le radici tornano ad essere ariose, la parte superiore dei capelli appare "risvegliata" e il tutto dà l'illusione di una piega appena asciugata.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Murdick (@makeupbymelissam)

Perché questo trucco funziona così bene

Questa tecnica si concentra esclusivamente sulle radici, dove il volume viene inizialmente appiattito, anziché spazzolare nuovamente l'intera chioma. Questo evita di surriscaldare le lunghezze già acconciate, aggiungendo volume esattamente dove l'occhio viene inizialmente attirato.

Durante le feste, quando gli appuntamenti si accumulano più velocemente degli shampoo, questo trucco mirato può diventare una comoda "emergenza" per chi ne ha bisogno: tre bigodini, un po' di prodotto, pochi minuti e i capelli riacquistano volume all'istante. Certo, non c'è obbligo di volume, piega o acconciatura "pulita" per le feste o una serata fuori: puoi fare esattamente ciò che vuoi con i tuoi capelli, a seconda del tuo umore, della tua energia e dei tuoi desideri.