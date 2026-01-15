Search here...

Si taglia i capelli usando uno strumento da costruzione: il risultato è pazzesco!

Parrucchiere
Émilie Laurent
Couper cheveux matériel de BTP
Per mancanza di tempo, denaro o sicurezza, sempre più donne rinnovano il taglio di capelli a casa e ne sistemano le punte con quello che hanno a portata di mano. Una content creator, che unisce stile e lavoro di sartoria, ha affrontato questo compito con un oggetto più adatto a una cassetta degli attrezzi che a un beauty case. Suggerimento: la sua acconciatura era precisa come un laser.

Un laser per tagliare i capelli

Tagliarsi i capelli a casa è un'impresa rischiosa, soprattutto se non si è abili con la geometria e non si ha alcuna esperienza in fatto di capelli. Alcune donne seguono diligentemente tutorial online affidabili, mentre altre improvvisano, affidandosi alla propria intraprendenza. Un'appassionata di bellezza fai da te di nome @makristia ha sostituito il suo pettine con un laser da costruzione per guidare le forbici ed evitare un taglio asimmetrico e scalato.

La content creator, abile con il mascara quanto con il trapano e altrettanto a suo agio con una tuta o un abito di raso, è più abituata a modellare assi di legno che ad applicare trattamenti alla cheratina. Tuttavia, per questo piccolo restyling dei capelli, ha tirato fuori l'artiglieria pesante e ha saccheggiato non i cassetti del bagno, ma il banco da lavoro del garage. E bisogna dirlo, questa tecnica ispirata all'edilizia funziona a meraviglia!

Questo strumento di misurazione, molto utilizzato in edilizia, traccia una linea guida chiara sui capelli insolitamente lunghi dell'operaia esperta. Il suo collega, che non ha competenze da parrucchiere, dà una mano nella parte più difficile. Con il retro del tagliacapelli, rifinisce le punte e il risultato è degno di un parrucchiere .

Il trucco insolito ed economico che piace

Nella didascalia, la content creator, che parla tanto di umorismo quanto di gergo edile, giustifica il suo lavoro: "I saloni sono troppo costosi". E non ha tutti i torti. Le donne spendono in media 40 euro per un semplice taglio di capelli, mentre gli uomini ne spendono appena 10 dal barbiere di fiducia. Questa giovane donna, con le sue capacità manuali e la sua professione, ha usato abilmente la sua attrezzatura. E il successo è stato clamoroso.

Mentre alcune donne usano un elastico per capelli per sistemarsi l'acconciatura, questa tuttofare ha optato per un oggetto più familiare, di cui conosce la precisione. Nei commenti, gli utenti di Internet hanno persino elogiato questa insolita soluzione, paragonando la giovane donna a Kim Possible. "Questa potrebbe essere la cosa più ingegnosa che abbia mai visto su internet", si leggeva in un commento. Anche i professionisti del settore approvano l'idea. "Come parrucchiera, approvo, e potremmo usarla", ha aggiunto uno.

Sfatiamo gli stereotipi sulle donne amanti del fai da te

Nel suo video, la madre single non si limita a condividere un consiglio sui capelli; reinterpreta anche la sua professione, inesorabilmente associata agli uomini. Ridefinisce non solo la sua acconciatura, ma anche gli stereotipi che la circondano. Questi pantaloni cargo e anfibi sono i suoi abiti di tutti i giorni. Lungi dall'essere una fai da te del fine settimana o un'"assistente" sul lavoro che sa solo posare la carta da parati, si sporca le mani (o meglio, il cemento).

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo attrezzo, riutilizzato rispetto alla sua funzione originale, non è solo un accessorio occasionale che prende polvere nel suo garage. È uno strumento che porta sempre con sé. Perché quando va al lavoro, non prende una borsa firmata, ma una valigetta piena di chiavi inglesi e cacciaviti. Con questa acconciatura, dimostra che non tutte le donne nel settore edile hanno tagli di capelli maschili e atteggiamenti "mascolini".

Se hai mai pensato di tagliarti i capelli da sola, sai cosa fare. Questo tutorial, diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto sui social media, è perfetto per dare ai tuoi capelli un nuovo look fresco.

Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Il "caschetto coreano 2 in 1": questo taglio di capelli di tendenza valorizzerà tutte le forme del viso nel 2026

