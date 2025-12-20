Search here...

Come mettere in mostra le radici grigie: la tendenza capelli che non ci aspettavamo

Parrucchiere
Fabienne Ba.
@classycasita @grey.roots _ Tik Tok

Dopo decenni passati a nascondere sistematicamente i capelli grigi, le radici grigie vengono ora accolte come una scelta elegante e liberatoria. Questa estetica naturale sta guadagnando terreno tra la fascia d'età over 40, sostenuta da celebrità e influencer che celebrano l'invecchiamento senza riserve.

Dal camuffamento forzato all'esibizione volontaria

Un tempo sinonimo di invecchiamento da nascondere, le radici grigie sono oggi un elemento di tendenza. Che si tratti di un netto contrasto con lunghezze castane, bionde o nere, o di una graduale transizione verso un colore argentato, questa ricrescita intenzionale crea un effetto sfumato chic e naturale. Sarah Jessica Parker e altre star pioniere hanno reso popolare questo look sofisticato e urbano.

Le ragioni di un'ascesa fulminea verso il successo

Stanchi delle aggressive tinture mensili, desiderosi di risparmiare tempo e denaro e di rinunciare ai prodotti chimici, questa tendenza risponde a un desiderio di autenticità. Libera le persone dalla tirannia dell'eterna giovinezza, valorizzando i capelli sale e pepe come simbolo di saggezza e carisma. Su TikTok e Instagram, #greyroots sta esplodendo di tutorial e testimonianze positive.

Look stimolanti e varianti eleganti

Radici pure su capelli lunghi e ondulati per un effetto balayage naturale, riflessi bianchi sfumati nel biondo cenere o un sorprendente grigio totale: le possibilità sono infinite. Tagli corti strutturati o chignon morbidi esaltano in modo particolare questi eleganti contrasti.

Manutenzione minima per un grigio luminoso

Shampoo blu o viola per neutralizzare i toni gialli, maschere idratanti ricche di proteine, oli nutrienti come l'argan o il cocco: bastano pochi semplici accorgimenti per mantenere i capelli grigi setosi e lucenti. Evitate il calore eccessivo e optate per l'asciugatura all'aria per una texture leggera e ariosa.

Un movimento corporeo positivo per i capelli

Questo revival del grigio sfida gli standard di bellezza, celebrando la diversità dei capelli maturi. Fa parte di un'ondata inclusiva in cui età fa rima con stile all'avanguardia, invitando tutte le generazioni ad abbracciare la propria evoluzione naturale senza giudizi.

