Capelli fini: queste acconciature donano volume

Parrucchiere
Anaëlle G.
@tishmal / Instagram

I capelli fini hanno un fascino unico, grazie alla loro texture leggera e alla loro delicata caduta. Tuttavia, se desiderate un po' più di volume o movimento, alcune acconciature possono fare la differenza. Senza una trasformazione radicale, potete giocare con tagli e styling per dare dimensione alla vostra chioma.

Prima di tutto: i tuoi capelli, il tuo ciclo mestruale

Avere i capelli fini o piatti non è un difetto. Ogni chioma è unica e i tuoi meritano di essere apprezzati così come sono, con la loro texture e morbidezza naturali. Il volume non è né un requisito né uno standard da raggiungere. Alcune persone amano i capelli lisci e piatti, e sono altrettanto belli.

L'obiettivo non è "correggere" nulla, ma semplicemente offrirti delle opzioni se desideri provare stili diversi. Se preferisci dare un po' più di volume alla tua acconciatura, ecco alcuni semplici suggerimenti.

Il quadrato sfocato, l'alleato naturale

Il bob morbido e scalato è una delle acconciature più consigliate per creare l'illusione di volume. Tagliato all'altezza della mascella o leggermente al di sotto, incornicia il viso donando leggerezza. Il suo segreto? Onde morbide e punte leggermente texturizzate che creano un effetto arioso. Il risultato: i capelli appaiono più folti senza perdere il loro aspetto naturale.

La sfumatura delicata per un maggiore movimento

Anche i tagli scalati possono essere un'ottima opzione, purché non esagerati. Giocando con lunghezze diverse, aggiungono movimento ed evitano un effetto piatto e "tirato all'indietro". Tuttavia, attenzione alle scalature troppo marcate: possono far sembrare i capelli ancora più sottili. L'obiettivo è creare dimensione, non togliere volume.

@pied.de.poule_london #taglioascalato #parrucchierelondra ♬ suono originale - ♡

Effetto mosso, volume immediato

I capelli mossi rimangono un metodo infallibile per aggiungere volume visivamente. Le onde creano texture e danno immediatamente l'impressione di capelli più folti. La buona notizia è che ci sono molti modi per ottenere questo effetto. Con un ferro arricciacapelli, delle trecce o anche tecniche senza calore, puoi adattarlo alle tue preferenze e alla tua routine.

@tishmal La mia acconciatura preferita quando viaggio 🌊 #capellilunghiondulati #comedarevolumeaicapelli #tishmal ♬ Frog Rock - Remi Wolf

Gli elementi di fissaggio che cambiano tutto

Non dimenticate le acconciature raccolte. Alcune possono addirittura aumentare il volume in un batter d'occhio. Una coda di cavallo alta, leggermente tirata indietro, o uno chignon morbido possono creare l'illusione di maggiore pienezza. Lasciare libere alcune ciocche ad incorniciare il viso aggiunge movimento e un aspetto più naturale.

@janelle.alexandria prova questo trucco per la coda di cavallo per aggiungere tantissimo volume alla tua coda di cavallo!! Non ricordo chi sia l'autore originale, ma sentiti libero di taggarlo se lo sai 🫶🏼🫶🏼 #ideeperacconciature #trucchipercapelli #capellivoluminosi ♬ Cool - Remastered 2019 - Gwen Stefani

Consigli semplici

Sui social media, molte persone con i capelli sottili condividono le loro tecniche per dare volume senza appesantirli. Asciugature morbide con il phon, bigodini riscaldati e acconciature leggere si stanno rivelando molto popolari. Questi consigli dimostrano che non è necessario stravolgere completamente la propria acconciatura per renderla splendida. Basta giocare con la sua texture e il suo movimento.

In definitiva, che amiate i vostri capelli sottili così come sono o che desideriate donare loro un po' più di volume, la cosa più importante è che vi sentiate bene con i vostri capelli. Non devono conformarsi a uno standard per essere belli: lo sono già, a modo vostro.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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