Secondo un parrucchiere, questi 4 segnali dimostrano che il tuo taglio di capelli non ti dona.

Esci dal salone con capelli impeccabili, eppure, poche ore dopo, lo specchio sembra giocarti brutti scherzi. Il taglio che hai scelto potrebbe non adattarsi alla tua texture naturale. Secondo il famoso parrucchiere Christophe Nicolas Biot, alcuni segnali visibili rivelano che un taglio potrebbe non essere adatto ai tuoi capelli. Ma, soprattutto, ricorda: l'unica persona che può decidere se un taglio ti si addice sei tu.

1. Capelli che si gonfiano e perdono la forma

I tuoi capelli sembrano sporgere in tutte le direzioni? Questo non significa necessariamente che siano "ingestibili". Christophe Nicolas Biot spiega che quando le lunghezze si allargano in modo casuale, spesso è perché il taglio non segue il movimento naturale dei capelli. La mancanza di struttura crea questo volume difficile da domare, anche con i migliori prodotti per lo styling. Un taglio ben fatto dovrebbe, al contrario, lavorare con i capelli, non contro di essi, per valorizzarli ogni giorno.

2. Ciocche di capelli che sporgono nonostante tutti i tuoi sforzi

Ti spazzoli i capelli, applichi sieri e trattamenti, eppure alcune ciocche si rifiutano di stare al loro posto? Il parrucchiere ti fa notare un errore comune: tagliare i capelli bagnati. L'acqua allunga temporaneamente la fibra capillare, distorcendo la forma naturale di ricci o onde. Una volta asciutti, i capelli riacquistano il loro movimento autentico, il che può dare l'impressione di un taglio "malfatto". Comprendere questa dinamica ti permette di scegliere meglio uno stile che si adatti alla tua texture piuttosto che contrastarla.

3. Una consistenza persistente simile a una mousse

Anche dopo aver usato shampoo liscianti e trattamenti anti-crespo, i tuoi capelli appaiono ancora gonfi o crespi? Questo spesso indica che il tuo taglio non rispetta la texture naturale dei tuoi capelli. Christophe Nicolas Biot sottolinea che non si tratta di correggere la texture, ma di scegliere un taglio che la valorizzi. Un buon taglio dovrebbe creare un equilibrio tra forma e movimento naturale, permettendo ai capelli di esprimersi appieno senza doverli appiattire o lisciare costantemente.

4. La costante necessità di lisciare o appiattire

Se passi il tempo a lisciare i capelli o a pettinarli all'indietro per ottenere il look desiderato, potrebbe essere un segno che il taglio non è adatto a te. L'esperta osserva che molte persone cercano di "camuffare" un taglio che non si adatta alle loro onde naturali. Tuttavia, i tuoi capelli meritano di essere apprezzati così come sono. La forma imposta da uno stile inadatto finisce per scontrarsi con la tua texture, invece di valorizzarla.

La soluzione proposta: il taglio a secco… ma soprattutto il tuo giudizio

Di fronte a questi segnali, Christophe Nicolas Biot consiglia il taglio a secco, una tecnica che segue il movimento naturale del capello e ne struttura la forma senza appiattirne la texture. Questo approccio consente un risultato armonioso e facile da acconciare, nel rispetto della natura dei capelli.

Soprattutto, il consiglio migliore rimane semplice: l'unica persona che può davvero decidere se un taglio di capelli ti si addice sei tu. I capelli sono una tela per l'espressione personale e non ci sono regole universali. Che tu ami i tuoi ricci ribelli, i tuoi capelli crespi o le tue lunghezze lisce, la tua scelta dovrebbe prima di tutto piacere a te. Le tendenze e le opinioni degli esperti possono guidarti, ma la tua soddisfazione rimane lo standard ultimo. Dopotutto, i tuoi capelli sono tuoi: divertiti, sperimenta e accogli ciò che ti rende felice.

In breve, invece di concentrarti su come "dovrebbe" essere il tuo taglio di capelli secondo standard o opinioni esterne, osserva semplicemente cosa funziona per te. Se ti senti a tuo agio con i tuoi capelli, che siano ricci, lisci, crespi o ribelli, allora ti stanno perfettamente.