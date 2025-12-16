Questo colore di capelli a base rossa sta diventando la tendenza del momento.

Il colore dei capelli "rubino nero" si sta affermando come una delle principali tendenze rosse della stagione, in una versione profonda, scura e ultra-lucida.

Cos'è il "rubino nero"?

Ruby Noir è un rosso intenso e saturo, mescolato a una base marrone o nera, che a seconda della luce assume un aspetto quasi rubino. Si colloca a metà strada tra il rosso rubino, il rosso vino e il rosso ciliegia, con riflessi ciliegia o bordeaux più visibili alla luce del sole o sotto l'illuminazione artificiale. Questa tonalità è già disponibile in confezioni di tinture per capelli, ad esempio nella gamma Keratin Color con il nome "1.8 Ruby Noir", concepito come un rosso reale, intenso e luminoso. È particolarmente apprezzato per l'autunno e l'inverno, quando i toni caldi e profondi sono in primo piano nelle hair mood board.

Perché questo colore è così popolare oggi?

Gli esperti di colore citano i rossi intensi come il rubino o il ciliegia nera come le tonalità chiave per i capelli rossi in questo momento, poiché rimangono audaci senza essere troppo appariscenti. Il rubino nero aggiunge profondità, lucentezza e un effetto lussuoso, pur rimanendo indossabile tutti i giorni, soprattutto su una base castana.

Questa tonalità è attraente anche perché valorizza particolarmente le carnagioni da medie a scure e quelle con sottotoni neutri o freddi, aggiungendo ricchezza e dimensione senza esagerare. Sui capelli texturizzati, i riflessi rubino esaltano la definizione e la lucentezza dei ricci, contribuendo alla sua popolarità sui social media.

A chi sta meglio (e come dovrebbe essere indossato)?

Il nero rubino funziona molto bene su basi castane da chiare a scure, dove si deposita come un velo rubino intenso, con una manutenzione più semplice rispetto ai capelli molto chiari. Sui capelli biondi, sarà spesso necessaria una pre-pigmentazione o dovrete accettare un risultato molto intenso, quasi "rosso vampiro".

Per un look alla moda, diversi professionisti consigliano:

o un rubino nero ultra lucido a colori pieni

Potrebbe trattarsi di un balayage rosso rubino su una base castana o nera, per un effetto smokey e un look più soft alle radici.

La manutenzione prevede l'uso di shampoo per capelli colorati, trattamenti ripigmentanti come rosso ciliegia/nero ciliegia per nutrire i riflessi e una protezione termica rigorosa per mantenere la lucentezza.

Profondo, misterioso e intensamente luminoso, il rubino nero si sta affermando come la tonalità di rosso più desiderabile di questa stagione. Un perfetto mix di eleganza classica e audacia contemporanea, questo colore di capelli soddisfa tutti i requisiti: facile da indossare ogni giorno, valorizza un'ampia gamma di carnagioni ed è perfettamente di tendenza. Che si opti per una chioma folta o per dei riflessi delicati, il rubino nero promette un effetto chic e sofisticato, a patto di prendersene cura. Una cosa è certa: quest'inverno, la tendenza è tutta sui riflessi rubino.