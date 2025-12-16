Search here...

Questo colore di capelli a base rossa sta diventando la tendenza del momento.

Léa Michel
Il colore dei capelli "rubino nero" si sta affermando come una delle principali tendenze rosse della stagione, in una versione profonda, scura e ultra-lucida.

Cos'è il "rubino nero"?

Ruby Noir è un rosso intenso e saturo, mescolato a una base marrone o nera, che a seconda della luce assume un aspetto quasi rubino. Si colloca a metà strada tra il rosso rubino, il rosso vino e il rosso ciliegia, con riflessi ciliegia o bordeaux più visibili alla luce del sole o sotto l'illuminazione artificiale. Questa tonalità è già disponibile in confezioni di tinture per capelli, ad esempio nella gamma Keratin Color con il nome "1.8 Ruby Noir", concepito come un rosso reale, intenso e luminoso. È particolarmente apprezzato per l'autunno e l'inverno, quando i toni caldi e profondi sono in primo piano nelle hair mood board.

@ravenharp Il mio hobby preferito sono i miei capelli #hairtok #redhair #rubyhair #fallhair #transition #boxcolor #rubynoir #schwarzkopf ♬ suono originale - ❤️🎄 Carla 🎄❤️

Perché questo colore è così popolare oggi?

Gli esperti di colore citano i rossi intensi come il rubino o il ciliegia nera come le tonalità chiave per i capelli rossi in questo momento, poiché rimangono audaci senza essere troppo appariscenti. Il rubino nero aggiunge profondità, lucentezza e un effetto lussuoso, pur rimanendo indossabile tutti i giorni, soprattutto su una base castana.

Questa tonalità è attraente anche perché valorizza particolarmente le carnagioni da medie a scure e quelle con sottotoni neutri o freddi, aggiungendo ricchezza e dimensione senza esagerare. Sui capelli texturizzati, i riflessi rubino esaltano la definizione e la lucentezza dei ricci, contribuendo alla sua popolarità sui social media.

A chi sta meglio (e come dovrebbe essere indossato)?

Il nero rubino funziona molto bene su basi castane da chiare a scure, dove si deposita come un velo rubino intenso, con una manutenzione più semplice rispetto ai capelli molto chiari. Sui capelli biondi, sarà spesso necessaria una pre-pigmentazione o dovrete accettare un risultato molto intenso, quasi "rosso vampiro".

Per un look alla moda, diversi professionisti consigliano:

  • o un rubino nero ultra lucido a colori pieni
  • Potrebbe trattarsi di un balayage rosso rubino su una base castana o nera, per un effetto smokey e un look più soft alle radici.

La manutenzione prevede l'uso di shampoo per capelli colorati, trattamenti ripigmentanti come rosso ciliegia/nero ciliegia per nutrire i riflessi e una protezione termica rigorosa per mantenere la lucentezza.

Profondo, misterioso e intensamente luminoso, il rubino nero si sta affermando come la tonalità di rosso più desiderabile di questa stagione. Un perfetto mix di eleganza classica e audacia contemporanea, questo colore di capelli soddisfa tutti i requisiti: facile da indossare ogni giorno, valorizza un'ampia gamma di carnagioni ed è perfettamente di tendenza. Che si opti per una chioma folta o per dei riflessi delicati, il rubino nero promette un effetto chic e sofisticato, a patto di prendersene cura. Una cosa è certa: quest'inverno, la tendenza è tutta sui riflessi rubino.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
