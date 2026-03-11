A Parigi, questa attrice riporta in auge l'elegante riga laterale.

Le tendenze beauty evolvono regolarmente e alcune acconciature considerate "obsolete" finiscono spesso per tornare di moda. È il caso della riga laterale, che sembra stia vivendo una rinascita. Durante la settimana della moda di Parigi, l'attrice francese Léa Seydoux ha attirato l'attenzione sfoggiando questa acconciatura, ravvivando l'interesse per questo taglio di capelli.

Un'apparizione notevole alla settimana della moda di Parigi

Léa Seydoux ha partecipato alla sfilata di Louis Vuitton tenutasi nella Cour Carrée del Louvre a Parigi. L'evento, ideato dal direttore artistico Nicolas Ghesquière, ha riunito numerose personalità del mondo della moda e del cinema. Per l'occasione, l'attrice francese ha optato per un'elegante acconciatura con morbide onde e riga laterale. Questo look semplice ma sofisticato ha subito catturato l'attenzione degli osservatori di moda e degli appassionati di bellezza.

Un'acconciatura ispirata allo chic classico

La riga laterale è da tempo associata all'estetica hollywoodiana. Negli anni '40 e '50, molte attrici adottarono questo stile per incorniciare il viso e aggiungere movimento alle loro acconciature. Questo tipo di acconciatura crea spesso una frangia leggermente asimmetrica, donando un effetto sofisticato senza richiedere uno styling complesso. Nel caso di Léa Seydoux, l'acconciatura era abbinata a onde naturali, esaltando un look elegante e romantico.

Il ritorno di una tendenza degli anni 2000

La riga laterale è stata una tendenza fondamentale anche negli anni 2000 e all'inizio del 2010, ampiamente adottata sul red carpet e nella vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, le tendenze capelli hanno privilegiato la riga centrale, considerata più moderna e minimalista. Tuttavia, alcuni stilisti e parrucchieri stanno ora osservando un graduale ritorno della riga laterale, in particolare in occasione di sfilate ed eventi di moda.

Un semplice trucco per dare volume ai tuoi capelli

Oltre al suo fascino estetico, la riga laterale offre anche un vantaggio pratico: può aggiungere volume ai capelli. I parrucchieri spiegano che "allontanare la riga dall'attaccatura naturale crea un senso di dimensionalità alle radici". Questo fa apparire i capelli più folti e aggiunge movimento all'acconciatura. Questa tecnica viene spesso utilizzata per aggiungere volume ai capelli fini o per strutturare un'acconciatura senza utilizzare troppi prodotti per lo styling.

Presentandosi con la riga laterale durante la Paris Fashion Week, Léa Seydoux ha riportato alla ribalta un'acconciatura classica, uno stile che potrebbe tornare di moda tra le tendenze attuali. Facile da realizzare e valorizzante, questa acconciatura dimostra che un semplice dettaglio può a volte trasformare un intero look.