Pensavamo che questo accessorio degli anni '90 fosse caduto nel dimenticatoio, ma sta per tornare di moda nel 2026.

La moda ama attingere ai suoi archivi. Dopo diversi pezzi iconici degli anni '90 e 2000, un accessorio per capelli che molti credevano relegato in fondo a un cassetto sta per tornare alla ribalta. Nel 2026, la fascia a zig-zag farà un ritorno inaspettato... e potrebbe benissimo diventare uno degli accessori per capelli più divertenti del momento.

Avvistati sulle passerelle della Settimana della Moda

La fascia per capelli a zig-zag ha fatto un grande ritorno alla Settimana della Moda di Parigi. Sulla passerella di Miu Miu, diverse modelle hanno sfoggiato questo iconico accessorio frastagliato, immediatamente riconoscibile. Composta da piccole onde successive, spesso in metallo o plastica, questa fascia aiuta a tenere indietro i capelli e a dare struttura all'acconciatura.

Sulle passerelle, è stato utilizzato per creare look semplici ma di grande impatto grafico, lasciando il viso scoperto e i capelli illuminati in modo naturale. Per molti osservatori del mondo della moda, questa scelta non è casuale. Fa parte di una tendenza più ampia: la reinterpretazione dei codici estetici degli anni '90 e dei primi anni 2000.

Un accessorio di culto degli anni '90

Per molti, la fascia per capelli a zig-zag evoca immediatamente ricordi della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000. All'epoca, questo accessorio era ovunque: nei cortili delle scuole, sulle riviste per adolescenti e sul red carpet. Diverse celebrità hanno contribuito in modo significativo alla sua popolarità. Britney Spears e Paris Hilton l'hanno indossata in numerose occasioni, mentre anche David Beckham l'ha adottata, contribuendo a renderla un elemento di spicco della cultura pop.

Il suo successo è dovuto in gran parte alla sua forma unica. Le onde della fascia mantengono i capelli in posizione creando al contempo un leggero volume sulla sommità del capo. Il risultato: un'acconciatura rapida e pratica che aggiunge immediatamente stile senza troppi sforzi.

Il grande ritorno dell'estetica Y2K

Se questo accessorio sta tornando di moda oggi, è anche perché si inserisce in un trend molto presente nella moda attuale: l'estetica Y2K. Questo termine si riferisce agli stili popolari intorno all'anno 2000, ora riscoperti e reinterpretati dai designer. Nelle ultime stagioni, molti brand hanno rivisitato i codici visivi di quel periodo. Mini borse, fermagli per capelli colorati, occhiali da sole e cerchietti stanno gradualmente tornando nelle collezioni e nei look di tutti i giorni.

La fascia per capelli a zig-zag si inserisce perfettamente in questo abbraccio di nostalgia. Per le generazioni più giovani, rappresenta un divertente accessorio retrò. Per altri, evoca semplicemente un'epoca in cui la moda si concedeva maggiore leggerezza e sperimentazione.

Un accessorio facile da adottare

Se questo accessorio sta tornando di moda, è anche grazie alla sua semplicità. A differenza di alcune acconciature elaborate, la fascia a zig-zag permette di sistemare i capelli in pochi secondi. Può essere indossata in molti modi:

con i capelli sciolti per uno stile naturale e rilassato

con una coda di cavallo o uno chignon per mettere in risalto il viso

sui capelli corti per aggiungere dimensione all'acconciatura

Questo accessorio ha anche il vantaggio di essere adatto a tutti i tipi e lunghezze di capelli. Non mira a trasformare la tua chioma, ma piuttosto a valorizzarla e ad esaltarla così com'è.

Una nostalgia che trascende le generazioni

Il ritorno della fascia per capelli a zig-zag illustra perfettamente il funzionamento della moda: ciò che sembrava superato può improvvisamente tornare di tendenza qualche decennio dopo. Gli accessori degli anni '90 e 2000 continuano a ispirare i designer e ad affascinare le nuove generazioni. Rivisitati, modernizzati o semplicemente reinterpretati con un tocco di ironia, trovano una seconda vita nelle tendenze attuali.

In definitiva, questo piccolo accessorio – la fascia per capelli a zig-zag – ci ricorda qualcosa di essenziale: la bellezza è anche un parco giochi. E a volte, una semplice fascia per capelli è tutto ciò che serve per dare al proprio stile un tocco retrò pieno di personalità.