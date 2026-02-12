Mai più sbavature di lucidalabbra durante i pasti: il trucco che devi conoscere

È un momento temuto. Mangiare con il lucidalabbra è un'operazione delicata. A volte bisogna fare un po' di ginnastica facciale o qualche smorfia per valorizzare al meglio il trucco mattutino ed evitare di rovinarlo. Per garantire che il lucidalabbra appiccicoso resista alla prova dei pasti e rimanga al suo posto nonostante i bocconi abbondanti, una content creator ha scoperto una tecnica speciale.

Una tecnica che ci salva dal ridicolo

Il lucidalabbra era scomparso dai nostri beauty case in favore di una matita labbra nude e di un balsamo leggermente colorato. Ma di recente è tornato di moda, impreziosindo le nostre labbra con le sue note scintillanti e i suoi toni glaciali. Sebbene il lucidalabbra, con la sua texture setosa e fondente, fornisca quell'effetto luminoso tanto ricercato nel trucco, ha anche i suoi svantaggi.

La patina si attacca a tutto e, a fine pasto, c'è più cibo sulla forchetta che in bocca. Tutto si attacca a questa sostanza appiccicosa e, a fine pasto, persino le briciole diventano decorazioni a sé stanti, strass commestibili. E la situazione è ancora peggiore con i pasti veloci come gli hamburger, che richiedono una vera e propria contorsione della mascella.

In breve, mangiare con il lucidalabbra è quasi impossibile. Ma non c'è motivo di morire di fame solo per preservare quel trucco che ti ha fatto arrivare tardi stamattina. La content creator @hashandlyss, che sfoggia un lucidalabbra così denso che puoi quasi vederci il tuo riflesso, ha trovato una tecnica sottile per risolvere questo problema. E tutto si riduce al movimento della bocca. Le sue labbra non entrano in contatto diretto con il cibo. Tiene il cibo tra i denti e la lingua, poi mastica normalmente il suo pezzo di pane tostato. Il risultato: zero trasferimento.

Mangiare con il lucidalabbra, un'esperienza che strappa un sorriso

Mangiare con il lucidalabbra è oggetto di innumerevoli meme e video divertenti online. Sui social media, le beauty addicted si filmano con alette di pollo o panini sotto il mento per dimostrare la loro tecnica e condividere il loro gesto apparentemente innato. Trovano ingegnose tattiche diversive per evitare di affaticare troppo le labbra. Per bere, usano cannucce per evitare di sbavare il lucidalabbra sciropposo. È praticamente un'abilità che vale la pena aggiungere al curriculum.

Quando mangiamo con il lucidalabbra, tendiamo a essere particolarmente attente e a pensare più all'aspetto delle nostre labbra dopo che al sapore in sé. Eppure, nei commenti, gli utenti di Internet chiedono: "Nel peggiore dei casi, possiamo semplicemente riapplicarlo, giusto?". Ma i più preoccupati lo sanno bene: non si tratta di applicare uno strato di lucidalabbra come si farebbe con un balsamo per le labbra. Bisogna ridefinire i contorni con una matita, sfumare il prodotto con un pennello preciso e giocare con le ombre. È una forma d'arte. Da qui questa strategia infallibile, seppur un po' anticonvenzionale, per prolungare l'aspetto impeccabile del trucco.

Questi altri segreti di bellezza per un lucidalabbra a lunga tenuta

Un lucidalabbra appiccicoso, sbavato e a prova di impronte non è inevitabile. Anche se ci sono sempre più formule "ottimali" con la promessa "senza sbavature" stampata in grassetto sulla confezione, non è raro che perda un po' di brillantezza. Mentre è abbastanza facile opacizzare e fissare un rossetto classico con un po' di cipria, con un lucidalabbra è un po' più complicato. Tuttavia, il lucidalabbra non è incompatibile con il cibo. Basta smettere di usarlo come se si stesse posando per una pubblicità e iniziare a usarlo come una professionista.

Se vuoi mangiare liberamente senza preoccuparti che il tuo lucidalabbra resista ai denti, puoi rinforzarlo in anticipo e renderlo "waterproof". Su TikTok, le beauty addicted applicano il primer prima di stendere il lucidalabbra, mentre altre usano un pennello al posto del tradizionale applicatore per distribuire meglio il prodotto.

Mangiare con il lucidalabbra è intimidatorio. Abbiamo sempre paura di rovinarci il trucco e, anche se a volte il lucidalabbra è aromatizzato, non è mai piacevole ingoiarlo. Con questa tecnica ben affinata, non è altro che un brutto ricordo.