"Zombie filler": questo fenomeno estetico di tendenza che sta suscitando polemiche

Diffuso ampiamente sui social media, il termine "zombie filler" è tanto intrigante quanto preoccupante. Alcuni contenuti affermano che si tratti di una "tecnica che utilizza grasso di cadavere per alterare l'aspetto del viso".
Una voce amplificata dai social media
Il termine "zombie filler" viene utilizzato principalmente online (Instagram, TikTok) per generare clamore o creare scalpore. Diversi post virali associano questo termine all'idea di prodotti realizzati con tessuti umani post-mortem. Tuttavia, tali affermazioni non si basano su alcuna prova medica riconosciuta.
Le organizzazioni professionali di chirurgia plastica e dermatologia non menzionano alcuna tecnica standard che preveda l'utilizzo di grasso da cadavere in procedure estetiche. Gli specialisti sottolineano che "le pratiche mediche sono rigorosamente regolamentate da standard di sicurezza, etica e tracciabilità dei prodotti utilizzati". La natura virale di certi contenuti può contribuire alla diffusione di informazioni inaccurate o decontestualizzate, il che spiega l'importanza di affidarsi a fonti scientifiche attendibili.
Quali sostanze vengono effettivamente utilizzate in medicina estetica?
I "filler" utilizzati oggi si basano principalmente su sostanze note e studiate, come l'acido ialuronico, naturalmente presente nell'organismo, o il grasso autologo, ovvero il grasso prelevato dal corpo stesso del paziente mediante specifiche procedure.
Queste tecniche sono utilizzate da diversi anni in un contesto medico regolamentato. Le autorità sanitarie impongono protocolli rigorosi per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità dei prodotti utilizzati. Nessuna organizzazione scientifica riconosciuta menziona l'utilizzo di tessuti provenienti da persone decedute per scopi cosmetici di routine.
@le_progres_ Negli Stati Uniti sta emergendo un nuovo e sorprendente metodo di chirurgia estetica. Consiste nell'iniettare grasso prelevato direttamente da persone decedute. Mentre questo tipo di trasferimento di grasso è già utilizzato nella chirurgia ricostruttiva, in particolare per le vittime di ustioni, si tratta di una novità assoluta nel campo puramente estetico. In Francia, questa pratica è vietata. #ebrainfo #chirurgia #cosmetica #usa #stayinformedontiktok ♬ Original sound - Le Progrès
Perché questo termine suscita tante reazioni?
La popolarità del termine "zombie filler" è in parte dovuta alla sua natura scioccante, che ne facilita la diffusione sulle piattaforme dei social media. Alcuni contenuti utilizzano un linguaggio volutamente ansiogeno per attirare l'attenzione, senza necessariamente rispecchiare la realtà medica.
Questo fenomeno mette in luce un problema più ampio: la difficoltà per il pubblico di distinguere le informazioni affidabili dai contenuti sensazionalistici in un ambiente digitale dove la viralità spesso prevale sul rigore scientifico. Gli esperti raccomandano di verificare le fonti e di consultare professionisti qualificati prima di trarre conclusioni sulle pratiche mediche.
Il termine "zombie filler" illustra come certe espressioni virali possano generare preoccupazione senza essere basate su solide prove scientifiche. Ad oggi, non esistono dati affidabili che confermino l'esistenza di una tecnica cosmetica che utilizzi grasso di cadavere. Questa situazione sottolinea l'importanza di dare priorità alle fonti di informazione mediche riconosciute, al fine di comprendere meglio le pratiche reali ed evitare la diffusione di informazioni fuorvianti.