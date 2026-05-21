"Women looksmaxxing", la tendenza estetica tra le giovani donne che sta destando preoccupazione

Trasformazioni estetiche, routine di cura della pelle sempre più elaborate, un'ossessione per il "viso perfetto"... negli ultimi mesi, una nuova parola ha invaso TikTok e i social media: "women looksmaxxing" (l'ottimizzazione dell'aspetto delle donne). Dietro questo termine dal suono quasi futuristico si cela una tendenza molto reale, che spinge alcune giovani donne a ottimizzare il proprio aspetto fin nei minimi dettagli. E sebbene prendersi cura di sé possa essere positivo, questa ricerca della perfezione sta iniziando a sollevare seri interrogativi.

Una tendenza nata su internet

Il termine "Looksmaxxing" deriva dalla contrazione inglese di "looks" (aspetto) e "maximizing" (massimizzare). L'idea? Diventare la versione "più attraente" possibile di se stessi attraverso un accumulo di tecniche di bellezza, forma fisica o estetiche. In origine, il fenomeno circolava principalmente nelle comunità online maschili. Oggi, la sua controparte femminile sta esplodendo sui social media, in particolare tra le adolescenti e le giovani donne.

Quando la bellezza diventa un "progetto"

Il principio del "women looksmaxxing" si basa sul miglioramento continuo: routine di cura della pelle estremamente precise, consigli nutrizionali, esercizi per "scolpire" il viso, trucco strategico, cura intensiva dei capelli e procedure cosmetiche sempre più diffuse. Ogni dettaglio del corpo diventa un "progetto da ottimizzare".

Su TikTok, i video associati a questo fenomeno promettono spesso un "prima e dopo" spettacolare. Alcuni creatori di contenuti condividono elenchi infiniti di abitudini che, a loro dire, li renderebbero più attraenti: postura migliore, denti più bianchi, pelle "di vetro", sopracciglia dalla forma "perfetta" o persino la riduzione di "imperfezioni" del viso. Questo approccio trasforma talvolta il benessere in una vera e propria ricerca della perfezione estetica.

Standard che diventano sempre più difficili da raggiungere

Il problema, secondo molti esperti, è che questa tendenza si basa spesso su standard irrealistici. Filtri, ritocchi e algoritmi creano un'impressione di perfezione costante, difficile da raggiungere nella vita reale. Di conseguenza, alcune giovani donne sviluppano un rapporto più rigido con la propria immagine, con la sensazione di dover sempre "correggere" qualcosa.

Ciò che preoccupa ulteriormente è la dimensione psicologica di questo fenomeno. Il confronto costante del proprio viso o corpo con modelli ultra-perfetti può rapidamente minare l'autostima. La bellezza, quindi, diventa meno uno spazio di espressione personale e più una ricerca incessante di un ideale imposto. E sui social media, questa pressione può rapidamente diventare una costante quotidiana.

Di fronte al fenomeno del "lookmaxing femminile", un numero crescente di voci chiede un approccio più sfumato al discorso online sulla bellezza. Un viso non ha bisogno di essere "ottimizzato" per avere valore, e la fiducia in se stessi non dovrebbe mai dipendere da un algoritmo o da una tendenza virale. Voler prendersi cura di sé è perfettamente lecito; tuttavia, il pericolo sorge quando l'aspetto diventa una fonte costante di ansia o un bisogno di approvazione.