Questo errore può indebolire le unghie senza che tu te ne accorga.

Le tue unghie si sfaldano, si spezzano facilmente o sembrano crescere più lentamente? Prima di dare la colpa a una carenza vitaminica o alla presunta fragilità delle unghie, c'è un'altra possibilità da considerare. Un'abitudine molto comune, che molti adottano senza pensarci, può effettivamente indebolirle nel tempo.

Il riflesso che mette alla prova le tue unghie

Lo smalto semipermanente e il gel sono apprezzati per la loro lunga durata. Tuttavia, la loro rimozione richiede un po' più di attenzione. Quando lo smalto inizia a scheggiarsi, la tentazione di staccarlo o raschiarlo via con le dita è forte. Eppure, questo gesto è tutt'altro che innocuo.

Rimuovere lo smalto in questo modo rischia di asportare un sottile strato della superficie dell'unghia. Di conseguenza, l'unghia diventa più sottile, più sensibile e più soggetta a rotture. Ripetere questa operazione più volte può indebolirla e rallentare il processo di recupero della sua piena resistenza.

La compilazione, un dettaglio che cambia tutto

Rimuovere lo smalto non è l'unica cosa a cui prestare attenzione. Anche una limatura troppo energica può indebolire le unghie, soprattutto quando si applica o si rimuove lo smalto semipermanente. Lime molto abrasive o movimenti ripetuti avanti e indietro possono danneggiare la cheratina, la sostanza checompone l'unghia . Nel tempo, questo può portare a unghie striate, sfaldate o fragili. Una limatura delicata, sempre nella stessa direzione, rimane il modo migliore per mantenerle forti.

Il metodo giusto per una rimozione agevole

La pazienza è la tua migliore alleata. Per rimuovere lo smalto semipermanente, è meglio utilizzare un solvente adatto che permetta al prodotto di dissolversi gradualmente. Questo metodo richiede qualche minuto in più, ma è molto più delicato sulla struttura naturale dell'unghia.

Se vi fate rimuovere le unghie in un salone, non esitate a chiedere una tecnica delicata, con una limatura ridotta al minimo indispensabile. Un professionista attento darà priorità alla salute delle vostre unghie, garantendo al contempo un risultato impeccabile.

Concedi alle tue unghie una vera pausa

Come la pelle o i capelli, anche le unghie apprezzano una pausa. Alternare periodi con e senza smalto può aiutarle a ritrovare la loro vitalità.

Per completare questa routine, applica regolarmente un olio nutriente su unghie e cuticole. Anche un'alimentazione varia ed equilibrata contribuisce alla loro salute. Se, nonostante queste precauzioni, le unghie rimangono molto danneggiate, si sfaldano frequentemente o diventano doloranti, potrebbe essere utile consultare un dermatologo.

Avere unghie forti non è solo una questione di predisposizione genetica, ma anche di abitudini. Evitando di scrostare lo smalto, optando per una limatura delicata e dedicando tempo alla cura delle unghie, si offrono loro tutte le possibilità di rimanere forti e sane. A volte, sono i piccoli cambiamenti a fare la differenza.