Perché il rossetto non dura (e come rimediare)

Rossetto che sbiadisce, sbava o scompare dopo poche ore? Niente panico: bastano pochi semplici consigli per rivoluzionare la tua routine di bellezza. Scopri come massimizzare la tenuta del colore prendendoti cura delle tue labbra, in base ai tuoi desideri e al tuo stile.

Labbra coccolate per una tenuta migliore

Prima ancora di pensare al colore, la preparazione delle labbra gioca un ruolo cruciale. Labbra secche, screpolate o disidratate presentano una superficie meno uniforme, che può impedire al rossetto di aderire correttamente. Il metodo migliore? Esfoliare delicatamente le labbra una o due volte a settimana per rimuovere le cellule morte, quindi applicare un balsamo idratante. Tuttavia, lasciare che il balsamo si assorba per qualche minuto prima di applicare il rossetto: una texture troppo ricca o oleosa può impedire al colore di aderire bene.

Il segreto di una bocca che dura a lungo

Per prolungare la durata del rossetto, applicare una base può fare la differenza. Una matita per labbra della stessa tonalità o di un colore simile permette di delineare le labbra e riempirle leggermente prima di applicare il rossetto. Questo passaggio crea un primo strato di colore che aiuta il trucco a rimanere al suo posto più a lungo. Inoltre, minimizza le sbavature e contribuisce a mantenere un aspetto impeccabile per tutto il giorno.

Scegli la consistenza più adatta alle tue preferenze.

Non tutti i rossetti offrono la stessa tenuta. Le formule liquide opache e i rossetti a lunga durata sono spesso i campioni della longevità, poiché aderiscono meglio alle labbra. Al contrario, le texture cremose o lucide generalmente offrono maggiore comfort, una sensazione di morbidezza e un effetto luminoso, ma possono sbiadire più rapidamente. La scelta dipende quindi dalle vostre priorità: un colore che duri tutto il giorno o una sensazione di comfort estremo e la possibilità di riapplicarlo facilmente.

Il trucco per fissare il colore

Vuoi prolungare ulteriormente la durata del tuo rossetto? Prova la tecnica del "velo fissante". Dopo aver applicato la prima passata di colore, appoggia delicatamente un fazzoletto di carta sulle labbra, poi tampona leggermente con un sottile strato di cipria trasparente. Infine, applica una seconda passata di rossetto. Questo aiuta a fissare il colore e a mantenerlo più intenso più a lungo.

Un rossetto per ognuno, a seconda dei propri desideri.

Ricorda che indossare il rossetto non è mai obbligatorio. Puoi scegliere di metterlo, di non metterlo, occasionalmente o tutti i giorni: tutte le opzioni sono valide. La bellezza non ha una sola regola e ognuno può esprimere la propria personalità come desidera. E qualunque sia il tuo incarnato, il tuo genere o il tuo stile, hai assolutamente il diritto di amare il rossetto e di divertirti con i colori.

Insomma, con qualche buona abitudine, un po' di preparazione e la formula giusta per te, il tuo rossetto può rimanere vibrante più a lungo. Soprattutto, la cosa più importante è sentirsi bene con se stesse.