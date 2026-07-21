Questi accorgimenti possono contribuire a far durare la fragranza tutto il giorno.

Suggerimenti e trucchi
Léa Michel
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Il profumo è un piacere personale, ma non è affatto un obbligo. A prescindere dal sesso o dall'età, ognuno è libero di indossarlo... o meno. Se però vi piace applicarlo, bastano pochi semplici accorgimenti per godersi la propria fragranza preferita dalla mattina alla sera.

Una pelle ben idratata è la migliore alleata del profumo.

Avrete probabilmente già notato che il profumo svanisce più rapidamente sulla pelle secca. È normale: la pelle ben idratata trattiene meglio le note olfattive. Prima di applicare il profumo, utilizzate una crema idratante senza profumo o una lozione per il corpo che si abbini alla fragranza, se il marchio ne offre una. Questo passaggio crea una base che aiuta il profumo a durare più a lungo senza alterarne l'equilibrio.

Concentrati sui punti di pulsazione

Non tutte le zone del corpo diffondono la fragranza allo stesso modo. Nelle aree con maggiore calore corporeo, le note olfattive si sprigionano gradualmente durante la giornata. Pertanto, concentratevi su polsi, collo, dietro le orecchie, interno dei gomiti o dietro le ginocchia. Non c'è bisogno di spruzzare più volte: bastano pochi punti ben scelti per godere di una piacevole scia profumata.

Dimentica il riflesso di sfregarti i polsi

È un gesto quasi automatico, ma è meglio evitarlo. Dopo aver spruzzato il profumo, non sfregate i polsi. Questo movimento può alterare le molecole della fragranza e modificarne lo sviluppo sulla pelle. Il modo più efficace è lasciare che il profumo si asciughi naturalmente, senza toccarlo.

L'abbigliamento può prolungare la veglia

I tessuti tendono a trattenere gli odori più a lungo della pelle. Una leggera spruzzata sui vestiti può quindi contribuire a far durare il profumo per tutto il giorno. Tuttavia, fate attenzione ai tessuti delicati o di colore molto chiaro, che potrebbero macchiarsi.

Una bottiglia ben conservata rimane più efficace.

Anche il modo in cui conservi il profumo influisce sulla sua qualità nel tempo. Calore, umidità ed esposizione alla luce possono alterarne la composizione. Idealmente, il flacone dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto e a temperatura moderata, lontano dalla luce solare diretta. Contrariamente a quanto si crede, il bagno non è generalmente il luogo migliore a causa delle fluttuazioni di temperatura e umidità.

Anche la concentrazione fa la differenza.

Se cerchi una fragranza che duri diverse ore, controlla la sua concentrazione prima dell'acquisto. Un'eau de parfum contiene più essenze profumate rispetto a un'eau de toilette, il che generalmente le permette di persistere più a lungo sulla pelle. Naturalmente, la persistenza dipende anche dalla composizione del profumo e dal tipo di pelle, ma questo criterio rimane un buon indicatore per scegliere una fragranza più duratura.

Unendo una pelle ben idratata, l'applicazione nei punti giusti e alcune semplici abitudini, è possibile prolungare naturalmente la durata del proprio profumo. Questo permette di godersi più a lungo la propria fragranza preferita, se si ama indossare il profumo, tenendo presente che il profumo rimane, prima di tutto, una scelta personale, indipendentemente dal sesso o dall'età.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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